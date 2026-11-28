Матч окончен! Итоговый счёт — Вест Хэм Юнайтед 1:0 Сток Сити.
Второй тайм завершён. Счёт — Вест Хэм Юнайтед 1:0 Сток Сити.
94'Жёлтая карточка: предупреждение получает Бен Уилмот (Сток Сити).
94'Фолит Бен Уилмот (Сток Сити).
94'Жоэль Пирое (Вест Хэм Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
93'Фолит Джек МаГлинн (Сток Сити).
93'Пабло («Вест Хэм Юнайтед») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
92'Офсайд у команды Вест Хэм Юнайтед: Мохамаду Канте оказался в положении «вне игры».
91'Резервный арбитр компенсировал 4 минуты.
90'Неточный удар. Мохамаду Канте (Вест Хэм Юнайтед) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Сунгуту Магасса.
90'Удар отражён. Константинос Мавропанос (Вест Хэм Юнайтед) пробил головой из центра штрафной — вратарь Виктор Йоханссон (Сток Сити) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Арне Энгельс навесом в штрафную.
89'Угловой подаст Вест Хэм Юнайтед. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Итан Гэлбрайт).
89'Замена у команды Сток Сити: на поле выходит Роберт Боженик, игру покидает Бен Джонсон.
88'Удар отражён. Жоэль Пирое (Вест Хэм Юнайтед) пробил левой ногой с левого края штрафной — вратарь Виктор Йоханссон (Сток Сити) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Мохамаду Канте.
86'Замена у команды Вест Хэм Юнайтед: на поле выходит Сунгуту Магасса, игру покидает Дивайн Мукаса.
86'Замена в составе «Вест Хэм Юнайтед». На поле выходит Пабло, игру покидает Эдвин Аустбо.
85'Сэм Галлахер (Сток Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
85'Фолит Томаш Соучек (Вест Хэм Юнайтед).
84'Угловой подаст Вест Хэм Юнайтед. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Люк Грэм).
84'Удар заблокирован. Жоэль Пирое (Вест Хэм Юнайтед) пробил левой ногой с острого угла слева — защитники накрывают мяч.
83'Удар отражён. Джуниор Тчамадеу (Сток Сити) пробил левой ногой из центра штрафной — вратарь Мадс Хермансен (Вест Хэм Юнайтед) парирует мяч по центру ворот.
79'Фолит Миллион Манхоев (Сток Сити).
79'Эдсон Альварес (Вест Хэм Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
77'Фолит Сэм Галлахер (Сток Сити).
77'Эдсон Альварес (Вест Хэм Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
76'Лука Бомбино (Сток Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
76'Фолит Дивайн Мукаса (Вест Хэм Юнайтед).
76'Замена у команды Сток Сити: на поле выходит Миллион Манхоев, игру покидает Джастин Девенни.
76'Замена в «Сток Сити». На поле выходит Сванте Ингельссон, игру покидает Бэ Джун Хо.
75'Замена у команды Сток Сити: на поле выходит Джуниор Тчамадеу, игру покидает Босун Лавал.
75'Замена у команды Вест Хэм Юнайтед: на поле выходит Жоэль Пирое, игру покидает Валентин Кастельянос.
71'Гол! Вест Хэм Юнайтед 1:0 Сток Сити. Константинос Мавропанос (Вест Хэм Юнайтед) пробил головой из центра штрафной и отправляет мяч под перекладину по центру ворот. Голевая передача — Арне Энгельс навесом с углового.
70'Угловой подаст Вест Хэм Юнайтед. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Люк Грэм).
69'Жёлтая карточка: предупреждение получает Босун Лавал (Сток Сити) за грубый фол.
68'Фолит Босун Лавал (Сток Сити).
68'Мохамаду Канте (Вест Хэм Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
67'Неточный удар. Арне Энгельс (Вест Хэм Юнайтед) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Томаш Соучек.
65'Неточный удар. Джастин Девенни (Сток Сити) пробил левой ногой с правого края штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Люк Грэм.
64'Замена у команды Сток Сити: на поле выходит Сэм Галлахер, игру покидает Джордж Хёрст.
63'Лука Бомбино (Сток Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
63'Фолит Дивайн Мукаса (Вест Хэм Юнайтед).
63'Угловой подаст Вест Хэм Юнайтед. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Босун Лавал).
62'Удар отражён. Мохамаду Канте (Вест Хэм Юнайтед) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Виктор Йоханссон (Сток Сити) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Дивайн Мукаса.
61'Фолит Люк Грэм (Сток Сити).
61'Томаш Соучек (Вест Хэм Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
59'Люк Грэм (Сток Сити) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
59'Фолит Дивайн Мукаса (Вест Хэм Юнайтед).
58'Удар отражён. Итан Гэлбрайт (Сток Сити) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Мадс Хермансен (Вест Хэм Юнайтед) парирует мяч в нижнем левом углу ворот.
54'Бэ Джун Хо («Сток Сити») зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
54'Фолит Эдсон Альварес (Вест Хэм Юнайтед).
53'Фолит Джек МаГлинн (Сток Сити).
53'Эдсон Альварес (Вест Хэм Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
52'Фолит Бэ Джун Хо («Сток Сити»).
52'Эдсон Альварес (Вест Хэм Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
51'Удар отражён. Джек Макглинн («Сток Сити») пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади, Мадс Хермансен («Вест Хэм Юнайтед») парирует мяч в центре ворот. Пас от Бэ Джун Хо.
48'Фолит Валентин Кастельянос (Вест Хэм Юнайтед).
48'Виктор Йоханссон (Сток Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
47'Угловой подаст Вест Хэм Юнайтед. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Бен Джонсон).
47'Неточный удар. Томаш Соучек (Вест Хэм Юнайтед) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Валентин Кастельянос в быстрой контратаке.
46'Начался второй тайм. Счёт — Вест Хэм Юнайтед 0:0 Сток Сити.
Первый тайм завершён. Счёт — Вест Хэм Юнайтед 0:0 Сток Сити.
47'Неточный удар. Эдвин Аустбё (Вест Хэм Юнайтед) пробил правой ногой из-за пределов штрафной после подачи углового — мяч проходит правее створа ворот.
47'Резервный арбитр компенсировал 2 минуты.
46'Угловой подаст Вест Хэм Юнайтед. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Итан Гэлбрайт).
46'Угловой подаст Вест Хэм Юнайтед. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Виктор Йоханссон).
45'Угловой подаст Вест Хэм Юнайтед. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Бен Уилмот).
45'Удар заблокирован. Валентин Кастельянос (Вест Хэм Юнайтед) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
45'Удар заблокирован. Дивайн Мукаса (Вест Хэм Юнайтед) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
43'Фолит Лука Бомбино (Сток Сити).
43'Дивайн Мукаса (Вест Хэм Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
42'Угловой подаст Вест Хэм Юнайтед. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Бен Уилмот).
42'Неточный удар. Мохамаду Канте (Вест Хэм Юнайтед) пробил левой ногой с левого края штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Эдвин Аустбё.
38'Удар отражён. Босун Лавал (Сток Сити) пробил головой с левого угла вратарской — вратарь Мадс Хермансен (Вест Хэм Юнайтед) парирует мяч в нижнем левом углу ворот. Передачу выполнил Бен Уилмот.
38'Неточный удар. Бен Уилмот (Сток Сити) пробил головой с правого угла вратарской — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Джек МаГлинн навесом с углового.
37'Угловой подаст Сток Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Эдвин Аустбё).
36'Босун Лавал (Сток Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
36'Фолит Валентин Кастельянос (Вест Хэм Юнайтед).
35'Удар отражён. Дивайн Мукаса ("Вест Хэм Юнайтед") пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч летел в центр ворот, но Виктор Йоханссон ("Сток Сити") парировал удар. Передачу головой выполнил Олли Скарлс.
34'Виктор Йоханссон (Сток Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
34'Фолит Валентин Кастельянос (Вест Хэм Юнайтед).
34'Удар отражён. Дивайн Мукаса (Вест Хэм Юнайтед) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Виктор Йоханссон (Сток Сити) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Мохамаду Канте.
32'Офсайд у команды Вест Хэм Юнайтед: Дивайн Мукаса оказался в положении «вне игры».
30'Удар отражён. Томаш Соучек (Вест Хэм Юнайтед) пробил головой из центра штрафной — вратарь Виктор Йоханссон (Сток Сити) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Арне Энгельс навесом в штрафную.
27'Угловой подаст Сток Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Эдсон Альварес).
25'Неточный удар. Константинос Мавропанос (Вест Хэм Юнайтед) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Томаш Соучек.
23'Томаш Соучек (Вест Хэм Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
23'Фолит Бен Джонсон (Сток Сити).
23'Офсайд у команды Вест Хэм Юнайтед: Валентин Кастельянос оказался в положении «вне игры».
21'Фолит Люк Грэм (Сток Сити).
21'Дивайн Мукаса (Вест Хэм Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
16'Штанга! Мохамаду Канте (Вест Хэм Юнайтед) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч попадает в левую штангу! Передачу выполнил Эдвин Аустбё.
15'Жёлтая карточка: предупреждение получает Эдсон Альварес (Вест Хэм Юнайтед) за грубый фол.
15'Бэ Джун Хо («Сток Сити») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
15'Фолит Эдсон Альварес (Вест Хэм Юнайтед).
12'Джастин Девенни (Сток Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
12'Фолит Морато (Вест Хэм Юнайтед).
12'Джек МаГлинн (Сток Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
12'Фолит Томаш Соучек (Вест Хэм Юнайтед).
12'Удар мимо. Эдсон Альварес («Вест Хэм Юнайтед») пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в левый от ворот. Пас от Олли Скарлса.
11'Неточный удар. Джек МаГлинн (Сток Сити) пробил левой ногой из-за пределов штрафной прямым ударом со штрафного — мяч проходит совсем рядом с левой штангой.
10'Вынужденная замена у команды Вест Хэм Юнайтед: на поле выходит Мохамаду Канте, из-за травмы игру покидает Джаррод Боун.
10'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
09'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Джаррод Боун (Вест Хэм Юнайтед).
08'Итан Гэлбрайт (Сток Сити) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
08'Фолит Эдсон Альварес (Вест Хэм Юнайтед).
08'Лука Бомбино (Сток Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
08'Фолит Арне Энгельс (Вест Хэм Юнайтед).
06'Фолит Люк Грэм (Сток Сити).
06'Валентин Кастельянос (Вест Хэм Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
05'Удар отражён. Лука Бомбино (Сток Сити) пробил головой из центра штрафной — вратарь Мадс Хермансен (Вест Хэм Юнайтед) парирует мяч в верхнем правом углу ворот. Передачу выполнил Джек МаГлинн навесом в штрафную.
03'Лука Бомбино (Сток Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
03'Опасная игра: фолит Константинос Мавропанос (Вест Хэм Юнайтед).
02'Угловой подаст Вест Хэм Юнайтед. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Босун Лавал).
02'Удар заблокирован. Валентин Кастельянос (Вест Хэм Юнайтед) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Джаррод Боун.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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