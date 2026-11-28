Текущая форма

«Вест Хэм» тяжело входит в сезон в Чемпионшипе после вылета из элитного дивизиона Англии. Год назад клуб финишировал на 18-й строчке Премьер-лиги, а теперь никак не нащупает свою игру в новой реальности, и стабильность коллектива пока под вопросом.

Из последних шести матчей команда Скотта Паркера выиграла лишь один, а пропущенных голов набралось 13 при 8 забитых. Поражение от «Портсмута» со счетом 0:1 вышло особенно неприятным и только продолжило невеселую историю с обороной. Зато 4 ноября встреча с «Кардифф Сити» закончилась результативной ничьей 3:3 и показала, что моменты «молотобойцы» создавать умеют, а довести дело до победы у них не получается.

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