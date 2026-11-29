Детройт — Орландо: прогноз (кф. 1.78) и ставки на матч НБА
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Анализ команд
«Пистонс» занимают вторую строчку Восточной конференции и демонстрируют впечатляющую надежность, входя в пятерку лучших команд лиги по игре в обороне. В среднем за матч они пропускают всего лишь 106,7 очков. После выездной победы во Флориде над «Орландо» (104:86) «Детройт» на своем паркете уверенно разобрался с «Милуоки» со счетом 113:98.
Даже в отсутствие травмированных лидеров Кейда Каннингема и Джейлена Дюрена, «поршни» сохраняют высокий темп и движение мяча. Важную роль в ротации играют Осар Томпсон, Айзейя Джо, Дэнисс Дженкинс, Джон Коллинз и Кевин Хертер. Помимо Каннингема и Дюрена, в лазарете хозяев остаются Торин Принс и Эбука Окори.
«Мэджик» держатся на восьмом месте Восточной конференции, чередуя удачные отрезки с провалами. Уступив дома «Детройту» (86:104), «Орландо» отправился в столицу США, где накануне не оставил шансов «Вашингтону» со счетом 116:91.
Кадровая ситуация у «магов» остается непростой, ведь в списке травмированных находятся Паоло Банкеро, Джонатан Айзек, Ноа Пенда и Изайя Нельсон. Несмотря на это «Орландо» смотрится хорошо благодаря действиям Франца Вагнера, набирающего в среднем 24,2 очка и 8,1 передачи за вечер.
Прогноз и ставки
Без своего основного плеймейкера и ключевого центрового «Детройт» заметно теряет в вариативности позиционного нападения и уступает сопернику в борьбе на щитах. Отсутствие Каннингема и Дюрена увеличило нагрузку на резервистов «Пистонс», что на длинной дистанции способно привести к просадкам в реализации. «Орландо» же поймал атакующий ритм, показав отличное движение мяча в поединке с «Вашингтоном». Показательно, что на выезде в текущем сезоне «Мэджик» действуют гораздо раскрепощеннее и добывают важные победы. Учитывая все это, мы сомневаемся в легкой прогулке для «Детройта».
Наш прогноз – «Орландо» с форой (+5,5) очков за 1.78
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Ставка «Детройт»: тотал больше 110,5 очков
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Ставка «Орландо»: тотал больше 108,5 очков
В 3 из 4 последних выездных матчей «маги» пробили эту отметку
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