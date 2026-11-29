«Пистонс» занимают вторую строчку Восточной конференции и демонстрируют впечатляющую надежность, входя в пятерку лучших команд лиги по игре в обороне. В среднем за матч они пропускают всего лишь 106,7 очков. После выездной победы во Флориде над «Орландо» (104:86) «Детройт» на своем паркете уверенно разобрался с «Милуоки» со счетом 113:98.

Даже в отсутствие травмированных лидеров Кейда Каннингема и Джейлена Дюрена, «поршни» сохраняют высокий темп и движение мяча. Важную роль в ротации играют Осар Томпсон, Айзейя Джо, Дэнисс Дженкинс, Джон Коллинз и Кевин Хертер. Помимо Каннингема и Дюрена, в лазарете хозяев остаются Торин Принс и Эбука Окори.