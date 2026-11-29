Сан-Антонио — Бостон: прогноз (кф. 1.75) и ставки на матч НБА
Анализ команд
«Сан-Антонио» уверенно возглавляют Западную конференцию, выиграв 8 из 10 последних матчей регулярного чемпионата. После выездной осечки в Портленде (111:116) «шпоры» в напряженной защитной битве дожали в родных стенах «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 99:96.
Главной звездой и лидером хозяев остается Виктор Вембаньяма, набирающий в среднем 30,4 очка, 12,7 подбора и 3,7 блок-шота за игру. Важным усилением для задней линии стало возвращение в строй Де’Аарона Фокса и Дилана Харпера, которые помогли команде в победной игре с «Лейкерс» наряду со Стефоном Каслом. В списке травмированных у «Сан-Антонио» по-прежнему числятся форварды Тобайас Харрис и Джейден Куэйнтенс.
«Бостон» занимают четвертую строчку Восточной конференции, однако в последнее время команда заметно буксует в нападении, проиграв 4 из 5 последних матчей. После неудачного западного турне, где «кельты» с разницей в одно очко уступили «Сакраменто» (96:97) и «Голден Стэйт» (87:88), коллектив из Мичигана дома не справился с «Атлантой» (86:87).
Атакующую нагрузку в составе гостей несут Джейсон Тейтум, набирающий 26,9 очка и 6,7 передачи за матч, и Пол Джордж, лидирующий в команде по точным трехочковым броскам. Что касается потерь, то под вопросом участие центрового Митчелла Робинсона.
Прогноз и ставки
«Бостону» не везло в последнее время. 4 из 5 последних неудач «Селтикс» были вызваны локальными ошибками и потерями в решающих владениях. В трех недавних матчах команда проиграла с разницей в одно очко. При этом «кельты» сохраняют одну из лучших оборон во всей лиге, пропуская в среднем всего 102,1 очка за вечер. «Сан-Антонио» же подходит к воскресной встрече на фоне победы над «Лейкерс». Часто так бывает, что после феерических успехов наступает спад. Кроме того, «Сперс» будет крайне тяжело вскрывать вязкую позиционную защиту «кельтов», особенно с учетом их слабой реализации трехочковых бросков. Опыт и чемпионский характер Джейсона Тейтума и Пола Джорджа должны помочь гостям показать достойную игру.
Наш прогноз – «Бостон» с форой (+5,5) очков за 1.75
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Ставка «Сан-Антонио»: тотал больше 110,5 очков
В 3 из 5 последних домашних матчей «шпоры» набрали более 110 очков
Ставка «Бостон»: тотал меньше 112,5 очков
В 4 из 5 последних выездных матчей «кельты» не пробили эту отметку
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