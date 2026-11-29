«Сан-Антонио» уверенно возглавляют Западную конференцию, выиграв 8 из 10 последних матчей регулярного чемпионата. После выездной осечки в Портленде (111:116) «шпоры» в напряженной защитной битве дожали в родных стенах «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 99:96.

Главной звездой и лидером хозяев остается Виктор Вембаньяма, набирающий в среднем 30,4 очка, 12,7 подбора и 3,7 блок-шота за игру. Важным усилением для задней линии стало возвращение в строй Де’Аарона Фокса и Дилана Харпера, которые помогли команде в победной игре с «Лейкерс» наряду со Стефоном Каслом. В списке травмированных у «Сан-Антонио» по-прежнему числятся форварды Тобайас Харрис и Джейден Куэйнтенс.