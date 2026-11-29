Мемфис — Лейкерс: прогноз (кф. 1.80) и ставки на матч НБА
Анализ команд
«Гриззлис» занимают четвертую строчку Западной конференции и демонстрируют впечатляющую статистику, выиграв 4 из 5 последних матчей. После осечки в гостевом поединке с «Миннесотой» (95:104) «Мемфис» переиграл «Шарлотт» (117:111), «Клипперс» (115:97) и взял реванш у «Тимбервулвз» со счетом 114:109.
В нападении хозяев ключевую роль исполняют защитники Тай Джером и Кэм Спенсер, а вся команда входит в число лидеров лиги по результативности, набирая в среднем 119,8 очков. Однако перед встречей с одним из фаворитов Запада «Мемфис» столкнулся с серьезным кадровым кризисом . Сейчас в лазарете находятся Кэмерон Бузер, Джерами Грант, а также Скотти Пиппен-младший и Джи Джи Джексон.
«Лейкерс» удерживают второе место на Западе, выиграв 8 из 10 последних встреч регулярного чемпионата. После убедительной домашней победы над «Ютой» (109:94) «озерные» отправилась в выездное турне, где в вязкой защитной борьбе уступили «Сан-Антонио» со счетом 96:99.
Главной ударной силой гостей выступает Лука Дончич, проводящий феноменальный сезон со средними показателями в 36,3 очка и 7,7 передачи за матч. В отличие от соперника, тренерский штаб калифорнийцев располагает практически оптимальным составом без значимых потерь.
Прогноз и ставки
Даже в усеченном составе «Гриззлис» выиграли три матча подряд. «Мемфис» входит в топ лиги по движению мяча и на своем паркете традиционно задает запредельный темп. «Лейкерс» же в последнее время не выглядят непобедимыми. В 4 из 5 последних матчей калифорнийцы не добирались даже до отметки в 110 набранных очков, а в последнем матче уступили «Сан-Антонио». Учитывая запредельную мотивацию хозяев, мы считаем, что «Мемфис» имеет отличные шансы навязать свой баскетбол и оказать сопротивление фавориту.
Наш прогноз – «Мемфис» с форой (+4,5) очка за 1.80
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Тренды
Ставка «Мемфис»: тотал больше 116,5 очков
В 3 из 4 последних домашних матчей «мишки» набрали более 116 очков
Ставка «Лейкерс»: тотал больше 110,5 очков
В 3 из 4 последних выездных матчей «озерные» пробили эту отметку
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Мемфис
|13,44%
|7.44
|Лейкерс
|86,56%
|1.16
Динамика вероятностей9'–18'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|70,98%
|1.41
|Меньше
|29,02%
|3.45
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|61,04%
|1.64
|Меньше
|38,96%
|2.57
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|50,34%
|1.99
|Меньше
|49,66%
|2.01
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|48,17%
|2.08
|Меньше
|51,83%
|1.93
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|37,57%
|2.66
|Меньше
|62,43%
|1.60
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|27,87%
|3.59
|Меньше
|72,13%
|1.39
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Мемфис +10.5
|34,02%
|2.94
|Лейкерс -10.5
|65,98%
|1.52
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Мемфис +16.5
|49,39%
|2.02
|Лейкерс -16.5
|50,61%
|1.98
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Мемфис +17.5
|52,03%
|1.92
|Лейкерс -17.5
|47,97%
|2.08
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Мемфис +23.5
|67,27%
|1.49
|Лейкерс -23.5
|32,73%
|3.06
Трансляция матча
Текстовая трансляция
Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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