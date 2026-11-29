«Гриззлис» занимают четвертую строчку Западной конференции и демонстрируют впечатляющую статистику, выиграв 4 из 5 последних матчей. После осечки в гостевом поединке с «Миннесотой» (95:104) «Мемфис» переиграл «Шарлотт» (117:111), «Клипперс» (115:97) и взял реванш у «Тимбервулвз» со счетом 114:109.

В нападении хозяев ключевую роль исполняют защитники Тай Джером и Кэм Спенсер, а вся команда входит в число лидеров лиги по результативности, набирая в среднем 119,8 очков. Однако перед встречей с одним из фаворитов Запада «Мемфис» столкнулся с серьезным кадровым кризисом . Сейчас в лазарете находятся Кэмерон Бузер, Джерами Грант, а также Скотти Пиппен-младший и Джи Джи Джексон.