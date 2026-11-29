Текущая форма

Непростое время переживает «Дила Гори». Клуб из Гори обладает историческим статусом одного из сильнейших в Грузии и выигрывал все внутренние трофеи, однако нынешний отрезок в Лиге Эровнули складывается для него тяжело. «Стражи» из Гори не находят ключ к воротам соперников, а череда неудач уже сказывается на уверенности коллектива.

Семь матчей команда Акиса Вавалиса провела тяжело. Выиграла она только один раз, у «Гагры» (3:2), а остальные шесть игр закончились поражениями, причем в этой серии «Дила Гори» пропустила 15 мячей и ни разу не ушла с поля без пропущенного. Совсем свежий пример случился два дня назад, когда «Дила Гори» уступила «Динамо Батуми» со счетом 0:2, и этот результат снова напомнил о проблемах с реализацией и надежностью в защите.

Дисквалификации и травмы

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