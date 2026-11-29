Дила Гори — Самгурали: прогноз на матч Лига Эровнули
В рамках Лиги Эровнули 30 ноября 2026 года «Дила Гори» сыграет с «Самгурали». Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на этот матч.
Анализ команд
Текущая форма
Непростое время переживает «Дила Гори». Клуб из Гори обладает историческим статусом одного из сильнейших в Грузии и выигрывал все внутренние трофеи, однако нынешний отрезок в Лиге Эровнули складывается для него тяжело. «Стражи» из Гори не находят ключ к воротам соперников, а череда неудач уже сказывается на уверенности коллектива.
Семь матчей команда Акиса Вавалиса провела тяжело. Выиграла она только один раз, у «Гагры» (3:2), а остальные шесть игр закончились поражениями, причем в этой серии «Дила Гори» пропустила 15 мячей и ни разу не ушла с поля без пропущенного. Совсем свежий пример случился два дня назад, когда «Дила Гори» уступила «Динамо Батуми» со счетом 0:2, и этот результат снова напомнил о проблемах с реализацией и надежностью в защите.
Дисквалификации и травмы
Интересные факты для ставок
- За последние 7 матчей «Дила Гори» забила 6 голов, в среднем 0.9 за игру.
- Клуб выступает в Лиге Эровнули, первом дивизионе Грузии. По итогам сезона 2025 года команда держится на 2-м месте.
- В лазарете: Николоз Мали.
Текущая форма
В Лиге Эровнули у «Самгурали» дела идут тяжело. По итогам сезона команда занимает лишь 7-е место из 10, причем клуб, трижды становившийся вице-чемпионом Кубка Грузии, на этом отрезке играет с перепадами. Теперь под вопросом, сумеет ли он удержаться в верхней части турнирной таблицы.
За последние семь матчей команда Джорджи Ониани выиграла лишь дважды. За это время она забила 5 мячей и пропустила 7. Особенно настораживает серия из четырех встреч без побед, где забить не удалось ни разу. Это поражения от «Торпедо Кутаиси» (0:1), «Иберии 1999» (0:1) и «ФК Рустави» (0:2), а также ничья со «Спаэри» (0:0). Отрадным исключением на этом фоне стала уверенная победа над «Мешахте Ткибули» со счетом 2:0. Она показала, что при верной организации игры коллектив способен держать матч под контролем.
Интересные факты для ставок
- В 3 из 7 недавних матчей «Самгурали» не пропускала.
- «Самгурали» выступает в Лиге Эровнули, первом дивизионе Грузии. По состоянию на 2025 год команда идет 7-й из 10.
Прогноз и ставки
Два дня назад «Дила Гори» проиграла «Динамо Батуми» (0:2), и этот счет хорошо передает состояние команды. У «Самгурали» из Цкало атака тоже не ладится, ведь в четырех последних матчах клуб не забивал, а со «Спаэри» разошелся миром (0:0). Осторожность и слабая реализация есть у обеих сторон, так что игра вполне может получиться вязкой. Ждем плотной борьбы с минимумом моментов у ворот.
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Ставка Тотал голов меньше 2.5
Тотал меньше 2.5 удерживался в 5 из 20 последних встреч «Дила Гори» и в 11 из 20 игр «Самгурали».
Ставка «Самгурали» не проиграет
«Самгурали» не проигрывал в 0 из 2 последних очных встреч.
Ставка Обе забьют - нет
Ставка «обе забьют - нет» проходила в 3 из 7 последних встреч «Дила Гори» и в 7 из 7 игр «Самгурали».
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