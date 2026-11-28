Текущая форма

«Юнион» прочно обосновался среди главных претендентов на трофей в Жюпилер Про Лиге и идет на втором месте. Клуб из Брюсселя пережил впечатляющее возрождение при тренере-инвесторе Тони Блуме, и теперь команда доказывает, что недавний триумф стал не случайностью, а плодом системной работы.

В последних шести матчах команда выиграла пять раз, забила 13 мячей и уступила лишь однажды. В свежей игре с «Лехом» (2:2) гости не дожали соперника, хотя сами действовали опасно. Рауль Флоруч открыл счет на 54-й минуте, а через 12 минут Кевин Родригес удвоил преимущество, причем оба гола пришли после точной передачи Луи Патриса. Коллектив Дэвида Юбера держит хороший ход. В предыдущих турах он уверенно обыграл «Кортрейк» и «Генк» со счетом 1:0.

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