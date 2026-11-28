Юнион — Гент: прогноз на матч Жюпилер Про Лига
«Юнион» 29 ноября 2026 года на своем поле примет «Гент» в рамках Жюпилер Про Лиги. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Юнион» прочно обосновался среди главных претендентов на трофей в Жюпилер Про Лиге и идет на втором месте. Клуб из Брюсселя пережил впечатляющее возрождение при тренере-инвесторе Тони Блуме, и теперь команда доказывает, что недавний триумф стал не случайностью, а плодом системной работы.
В последних шести матчах команда выиграла пять раз, забила 13 мячей и уступила лишь однажды. В свежей игре с «Лехом» (2:2) гости не дожали соперника, хотя сами действовали опасно. Рауль Флоруч открыл счет на 54-й минуте, а через 12 минут Кевин Родригес удвоил преимущество, причем оба гола пришли после точной передачи Луи Патриса. Коллектив Дэвида Юбера держит хороший ход. В предыдущих турах он уверенно обыграл «Кортрейк» и «Генк» со счетом 1:0.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Юнион» в среднем пропускает 1 гол от соперников.
- В лазарете: Кевин Мак-Аллистер, Ники Хавенаар.
- На матч ждем такой ориентировочный состав. Луи Патрис, Росс Сайкс, Нохим Чибани, Дензел Де Роеве, Камиль Ван де Перре, Адем Зоргане, Рауль Флоруч и Дариус Олару.
Текущая форма
«Гент» переживает не лучшие времена. Клуб из Бельгии, который привыкли видеть в числе претендентов на высокие места, идет только на 5-й строчке Жюпилер Про Лиги. За последние шесть встреч «Буйволы» выиграли лишь дважды и два раза уступили, и такой ход явно не вяжется со статусом одного из лидеров чемпионата.
Последний матч с «Црвена Звездой» завершился вничью (1:1), где единственным спасением для гостей стал гол Тьяго Араужу на 26-й минуте при помощи Маттиса Волькаерта. Эта игра стала попыткой тренера Рика Де Мила прервать серию неудач, к которой относятся разгромное поражение от «Ломмел СК» (0:2) и уступка «Васланд-Беверен» (0:1). Несмотря на уверенную победу над «Андерлехтом» (4:0) ранее, текущий отрезок демонстрирует провалы в реализации и обороне, требующие срочной стабилизации.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах «Гент» забил 6 голов, в среднем по 1 за игру.
- В лазарете: Кристиан Берджесс, Мохамед Эль Нгом.
- Ориентировочный состав: Гиллариона Гур, Маттис Волькаерт, Максим Паскоти, Сибе Ван Дер Хейден, Тьяго Араужу, Маттиас Делорж, Леонардо Лопес, Абделькахар Кадри.
Прогноз и ставки
«Юнион» демонстрирует отличную форму. В последних шести встречах на его счету пять побед и 13 забитых мячей. «Гент» после уверенной победы над «Андерлехтом» проиграл «Ломмелу» и «Васланд-Беверену», потерпев два поражения подряд. Брюссельский клуб атакует агрессивно и результативно, а у гостей хромают реализация и игра в обороне. С учетом разницы в форме и домашнего фактора ожидаем победы хозяев поля.
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Ставка Победа «Юнион»
На отрезке из 6 встреч у «Юнион» 5 побед, 1 ничью и 0 поражений.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 16 из 20 последних встреч «Юнион» и в 13 из 20 игр «Гент».
Ставка Индивидуальный тотал «Юнион» больше 0.5
Отметку 0.5 «Юнион» пробивал в 18 из 20 последних встреч.
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