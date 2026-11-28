29 ноября «Комо» и «Ювентус» проведут очный матч в 13 туре Серии А. В этом матче сойдутся практически прямые конкуренты в борьбе за топ-4. Хотя шансов на успех у хозяев поля все-таки больше.

На данный момент оппоненты стоят на соседних строчках в таблице Серии А, оба не входят в топ-4. «Комо» идет выше – пятое место с 26 баллами. «Ювентус» идет сразу за соперником, правда, отстает от него сразу на пять очков. Так что даже победа в этом туре не позволит туринцам опередить «синих». Сама команда Фабрегаса минимальный разрыв с соперниками выше имеет.

При этом, если брать пять последних матчей оппонентов, то «Ювентус» даже лучше соперника играл. Клуб только один раз вничью за этот период сыграл – 2:2 с «Фиорентиной». В остальных случаях «старая синьора» выигрывала, тот же «Наполи» в Серии А одолела (2:0).

«Комо» за тот же период один раз проиграл – 0:2 от «Интера». В остальных случаях «синие» тоже выигрывали. Но тут важно оговориться, что уровень оппонентов у них различался. Взять хотя бы еврокубки, в которых они оба выступают. «Комо» представляет Италию в Лиге чемпионов, «Юве» же играет в Лиге Европы, где соперники явно проще.

Так же, если брать длинную дистанцию, то на ней «Комо» все-таки сильно лучше соперника выступает, что отражается на их положении в таблице Серии А. Я все-таки поставлю на победу команды, которая лучше сезон проводит и реже уступает.

Ставлю на победу «Комо» с котировкой 1.98