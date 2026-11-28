Комо – Ювентус: прогноз на матч Серии А
Топ ставки от эксперта
Анализ команд
Текущая форма
«Комо» вполне успешно в этом сезоне выступает, несмотря на непривычный плотный график. В Серии А «озерные» за 12 туров набрали 26 очков и занимают пятое место. В Лиге Чемпионов в дебютном для себя розыгрыше никакого провала не последовало: 12 набранных очков и третье место после пяти туров с отличными шансами на финиш в топ-8. После выездного поражения от «Интера» со счетом 0:2 подопечные Сеска Фабрегаса одержали две домашние победы без пропущенных голов над «Кальяри» (2:0) в Серии А и над АЕКом в ЛЧ (1:0). «Комо» не изменяет своей привычной тактике, делает ставку на контроль мяча и прессинг, отличается надежной игрой в обороне, пропустив всего 10 голов.
Дисквалификации и травмы
Х. Родригес и Кин не сыграют из-за травм, Какре, Аддаи и Диао под вопросом.
Интересные тренды для ставок
- В трех из пяти последних матчей с участием «Комо» не было обмена забитыми голами
- В четырех предыдущих матчах игроки «Комо» фолили реже, чем соперники
Ориентировочный состав: Бютес – Коуто, Кемпф, Рамон, Валье – Да Кунья, Перроне – Либерали, Н. Пас, Батурина – Дувикас.
Текущая форма
«Ювентус» по ходу сезона прилично прибавил и подходит к предстоящей игре на беспроигрышной серии из пяти матчей, в четырех из которых удалось добиться побед. Потеря очков была только с «Фиорентиной» (2:2). Две победы туринцы одержали в Лиге Европы над АЗ (1:2) и «Омонией» (4:1), занимают во втором по значимости клубном европейском турнире второе место. В Серии А подопечные Лучано Спаллетти не входят в еврокубковую шестерку сильнейших, занимают скромное седьмое место с 21 очком в активе. Наибольшие проблемы «Ювентус» испытывает в гостевых матчах: всего две победы в шести играх.
Дисквалификации и травмы
В лазарете находятся Локателли, Йылдыз, Тюрам и Грабара. Под вопросом выход на поле Н. Гонсалеса и Калюлю.
Интересные тренды для ставок
- Беспроигрышная серия «Ювентуса» достигла отметки в пять матчей
- В пяти из шести последних матчей футболисты «Ювентуса» попадали в офсайды чаще, чем соперники
Ориентировочный состав: Викарио – Челик, Бремер, Лукуми – Маккенни, Д. Луис, Копмейнерс, Кабаль – Консейсау, Коло Муани – Вольтемаде.
Прогноз и ставки
В прошлом сезоне в Серии А «Комо» дважды обыграл «Ювентус», не пропустив ни одного гола. За прошедшее время команда Сеска Фабргаса слабее не стала, успешно справляется с плотным графиком матчей, по-прежнему играет в привычном стиле, делает ставку на владение мячом, прессинг и отличается надежной игрой в обороне. Туринцы не отличаются стабильностью, есть проблемы, когда приходится сталкиваться с четко организованной обороной, неуверенно получается выходить из-под прессинга. Плюс к этому, подопечные Лучано Спаллетти слабо выступают в гостях, в Серии А победили с начала сезона всего дважды на выезде. Считаем, что «Комо» сегодня подтвердит статус фаворит и наберет три очка.
Наш прогноз – победа «Комо» за коэффициент 2.05
Ставка на тотал
У «Комо» всего 10 пропущенных голов с начала сезона в Серии А, на своем поле и вовсе «озерные» позволили соперникам отличиться только один раз. В двух последних очных поединках «Комо» не пропускал от «Ювентуса». Не исключаем, что и сегодня хозяева добьются «сухой» победы.
Вторая ставка – «Ювентус» не забьет с коэффициентом 2.90
Ставка на угловые
По угловым стоит заключить пари на гостей с высоким коэффициентом. У «Ювенутса» за плечами четыре победы кряду по корнерам. «Комо» по угловым высокими показателями не отличается.
Прогноз – победа «Ювентуса» по угловым с коэффициентом 2.35
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Прогнозы экспертов
29 ноября «Комо» и «Ювентус» проведут очный матч в 13 туре Серии А. В этом матче сойдутся практически прямые конкуренты в борьбе за топ-4. Хотя шансов на успех у хозяев поля все-таки больше.
На данный момент оппоненты стоят на соседних строчках в таблице Серии А, оба не входят в топ-4. «Комо» идет выше – пятое место с 26 баллами. «Ювентус» идет сразу за соперником, правда, отстает от него сразу на пять очков. Так что даже победа в этом туре не позволит туринцам опередить «синих». Сама команда Фабрегаса минимальный разрыв с соперниками выше имеет.
При этом, если брать пять последних матчей оппонентов, то «Ювентус» даже лучше соперника играл. Клуб только один раз вничью за этот период сыграл – 2:2 с «Фиорентиной». В остальных случаях «старая синьора» выигрывала, тот же «Наполи» в Серии А одолела (2:0).
«Комо» за тот же период один раз проиграл – 0:2 от «Интера». В остальных случаях «синие» тоже выигрывали. Но тут важно оговориться, что уровень оппонентов у них различался. Взять хотя бы еврокубки, в которых они оба выступают. «Комо» представляет Италию в Лиге чемпионов, «Юве» же играет в Лиге Европы, где соперники явно проще.
Так же, если брать длинную дистанцию, то на ней «Комо» все-таки сильно лучше соперника выступает, что отражается на их положении в таблице Серии А. Я все-таки поставлю на победу команды, которая лучше сезон проводит и реже уступает.
Ставлю на победу «Комо» с котировкой 1.98
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Тренды
Ставка 1-й тайм: победа «Комо»
В двух последних очных поединках «Комо» побеждал в первом тайме
Ставка Тотал желтых карточек меньше 2.5
В трех из пяти предыдущих матчей «Ювентуса» такая ставка сыграла
Ставка Точный счет 2:0
Две последние победы в личных встречах «Комо» одержал с таким счетом
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