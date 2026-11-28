Стандард – Брюгге: прогноз на матч чемпионата Бельгии
Анализ команд
Мечтать о борьбе за высокие места «Стандарду» не приходится. После 12 матчей клуб занимает седьмое место и по дополнительным показателям уступает шестому «Генку». От зоны еврокубков хозяева отстают аж на 10 баллов, так что выше середины таблицы вряд ли удастся подняться. В двух последних матчах чемпионата коллектив из Льежа одержал победы над «Бевереном» (3:0) и «Ломмелем» (2:1).
«Брюгге» показывает высокий уровень игры не только в чемпионате Бельгии, но и в Лиге Чемпионов. Действующий чемпион Бельгии уже обыграл в главном клубном турнире миланский «Интер» (4:3), французский «Ланс» (3:0) и голландский ПСВ (2:1). Серию побед прервало крупное поражение от «Ливерпуля» (0:3) на этой неделе. В бельгийском чемпионате гости занимают второе место и на один балл отстают от «Юниона». В последнем туре «черно-синие» крупно обыграли «Мехелен» (5:1).
Прогноз и ставки
«Брюгге» демонстрирует великолепные результаты, и лишь «Ливерпуль» сумел прервать долгую беспроигрышную серию гостей. В чемпионате фаворит продолжает погоню за «Юнионом», поэтому будет максимально мотивирован на выездной поединок со «Стандардом». Скорее всего, коллектив из Льежа не сможет отобрать очки у участника Лиги Чемпионов.
Наш прогноз - азиатская фора (-1) на «Брюгге» за 1.82
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Ставка Точный счет 1:2
Хозяева потерпели два из трех последних поражений в чемпионате с таким счетом
Ставка Цифра 1 в итоговом счете
Эта закономерность сработала в четырех из пяти последних матчей хозяев
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