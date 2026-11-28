«Брюгге» демонстрирует великолепные результаты, и лишь «Ливерпуль» сумел прервать долгую беспроигрышную серию гостей. В чемпионате фаворит продолжает погоню за «Юнионом», поэтому будет максимально мотивирован на выездной поединок со «Стандардом». Скорее всего, коллектив из Льежа не сможет отобрать очки у участника Лиги Чемпионов.

Наш прогноз - азиатская фора (-1) на «Брюгге» за 1.82