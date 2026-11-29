Текущая форма

«Неймеген» держится на третьем месте в Эредивизи, и для клуба из Нидерландов это весомый показатель уровня в сезоне 2025–26 годов. К финалам Кубка страны команда привыкла, но титулов там не брала, зато под руководством тренера Дика Шрёдера она показывает, что в лиге способна навязывать борьбу лидерам.

Победа над «Ренном» со счетом 3:1 пришлась кстати. Брайан Линссен открыл счет на 29-й минуте, затем Тжаронн Шери реализовал пенальти, а Клемент Бишофф довершил разгром, так что вечер напомнил об атакующих возможностях коллектива. Клуб отвлекся от недавних неудач, среди которых поражение от ПСВ и выездной проигрыш «Херенвену».

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