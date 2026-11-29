Неймеген — Твенте: прогноз на матч Эредивизи
29 ноября 2026 года «Неймеген» и «Твенте» проведут матч турнира Эредивизи. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Неймеген» держится на третьем месте в Эредивизи, и для клуба из Нидерландов это весомый показатель уровня в сезоне 2025–26 годов. К финалам Кубка страны команда привыкла, но титулов там не брала, зато под руководством тренера Дика Шрёдера она показывает, что в лиге способна навязывать борьбу лидерам.
Победа над «Ренном» со счетом 3:1 пришлась кстати. Брайан Линссен открыл счет на 29-й минуте, затем Тжаронн Шери реализовал пенальти, а Клемент Бишофф довершил разгром, так что вечер напомнил об атакующих возможностях коллектива. Клуб отвлекся от недавних неудач, среди которых поражение от ПСВ и выездной проигрыш «Херенвену».
Интересные факты для ставок
- За этот отрезок больше 2.5 голов забивали в 5 из 6 матчей.
- В лазарете: Перр Шуурс, Деннис Гайгер.
- Ориентировочный состав: Гонсало Креттаз, Габриэль Брас, Ноэ Лебретон, Митчел Баккер, Тжаронн Шери, Душан Тадич, Кевин Керс, Дарко Нейашмич.
Текущая форма
«Твенте» держится в верхней части таблицы Эредивизи и идет на четвертом месте, так что от группы лидеров чемпионата команда не отстает. Плотный календарь игре не мешает. В последних шести встречах клуб забил 19 голов, а пропустил всего шесть, причем побед у него заметно больше, чем поражений.
Правда, недавний выезд к «Фрайбургу» (1:2) показал, что с сильными соперниками этот коллектив уязвим. Единственного точного удара Юнеса Тахи на 2-й минуте не хватило, чтобы удержать очки. Поражение стало единственным пятном на фоне впечатляющей серии, в которую вошли уверенные победы над «Виллем II» (2:1) и «Пафосом» (3:1), а также разгром «Эксельсиора» со счетом 9:0. Теперь подопечным Джона ван ден Брома нужно переварить эмоции от этой неудачи и вернуть атакующую мощь, которую команда показала в домашней игре с «Аяксом» (2:2).
Интересные факты для ставок
- Убедительный ход: «Твенте» выиграла 4 из 6 последних матчей.
- В лазарете: Кшиштоф Куровски, Томас Ван ден Бельт.
- Ориентировочный состав: Рамиз Зерруки, Дауда Вейдман, Дан Ротс, Юнес Таха, Робин Прёппер, Ваут Вегорст, Аске Аделгаард, Сондре Эрйясетер.
Прогноз и ставки
Десять последних матчей «Неймеген» и «Твенте» провели без нулей на табло, а тотал больше 2.5 пробивали в семи из них. Совсем недавно «Твенте» разгромил «Эксельсиор» со счетом 9:0, «Неймеген» уверенно переиграл «Ренн» (3:1), и обе команды явно не против открытого футбола. Ждем, что и в этой игре соперники продолжат создавать моменты, поэтому склоняемся к результативному матчу.
Статистика прогнозов на футболСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 16 из 20 последних встреч «Неймеген» и в 14 из 20 игр «Твенте».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 5 из 6 последних встреч «Неймеген» и в 4 из 6 игр «Твенте».
Ставка «Твенте» не проиграет
«Твенте» уступил лишь 1 раз в последних 6 матчах.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Неймеген
|1,22%
|82.10
|Ничья
|13,04%
|7.67
|Твенте
|85,74%
|1.17
Динамика вероятностей2'–85'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|14,26%
|7.01
|12
|86,96%
|1.15
|X2
|98,78%
|1.01
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|39,35%
|2.54
|Меньше
|60,65%
|1.65
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|8,79%
|11.38
|Меньше
|91,21%
|1.10
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Неймеген
|15,06%
|6.64
|Твенте
|24,3%
|4.12
|Не будет
|60,65%
|1.65
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|17,68%
|5.66
|Нет
|82,32%
|1.21
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Неймеген +0.5
|14,26%
|7.01
|Твенте -0.5
|85,74%
|1.17
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Неймеген +1.5
|77,74%
|1.29
|Твенте -1.5
|22,26%
|4.49
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Неймеген +2.5
|96,83%
|1.03
|Твенте -2.5
|3,17%
|31.59
Трансляция матча
Текстовая трансляция
Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
Статистика матча
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Главные тренеры
Составы команд
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
Комментарии