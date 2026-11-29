Текущая форма

В таблице Элитсериен «Викинг» держится на первом месте и идет к финальным матчам, а титул чемпиона Норвегии сезона 2025 уже забран, поэтому статус абсолютного лидера за ним закреплен прочно. Этот успех вывел команду в квалификацию лигочной фазы Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026–27, правда роль фаворита добавляет давления коллективу, привыкшему бороться за вершину.

«Тёмно-синие» в последних матчах действуют в обороне неровно. ФК КФУМ Осло они разгромили со счетом 5:1, ФК Сабах – 4:1, но в победе над Тромсё пропустили три мяча, а Будё/Глимт уступили 2:3. Поражение 0:2 от «Атлетико Мадрид» в последней встрече снова показало, насколько уязвима оборонительная линия. Теперь тренеру Бьярте Лунде Аарсхейму предстоит перестроить игру, чтобы команда сохранила завоеванный статус и не растеряла мотивацию перед стартом европейской кампании.

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