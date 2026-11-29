Матч окончен, Викинг 7, Валеренга 2.
Второй тайм окончен, Викинг 7, Валеренга 2.
96'Гол! «Викинг» 7, «Валеренга» 2. Ветон Берича («Викинг») пробил правой ногой из центра штрафной, мяч влетает в нижний левый угол.
96'Удар заблокирован. Никлас Фуглестад (Викинг) пробил левой ногой из-за пределов штрафной. Передал Симен Квия-Эгескёг.
94'Гол! «Викинг» 6, «Валеренга» 2. Хавард Нильсен («Валеренга») пробил левой ногой из центра штрафной, мяч влетает в нижний левый угол. Передал Мохамед Эль Фезани пасом между линиями.
92'Гол! «Викинг» 6:1 «Валеренга». Хавард Нильсен («Валеренга») пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч влетает в центр ворот. Передал Матиас Грондетерн после быстрой контратаки.
91'Резервный арбитр компенсировал 5 минут.
91'Офсайд у «Валеренга». Габриэль Опсаль зафиксирован в положении «вне игры».
89'Оскар Хедваль («Валеренга») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
89'Фолит Петер Кристенсен («Викинг»).
87'Замена в Викинге. На поле выходит Романо Постема, игру покидает Хенрик Бьёрдал.
87'Замена в Викинге. На поле выходит Ветон Берича, игру покидает Златко Трипич.
86'Удар заблокирован. Деннис Гьенгаар («Валеренга») пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч отбит. Пас от Оскара Хедваль.
86'Один Хольм («Валеренга») зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
86'Фолит Петер Кристенсен («Викинг»).
85'Удар заблокирован. Йеспер Далан («Викинг») пробил правой ногой из центра штрафной площади. Передал Пётр Кристенсен.
85'Удар мимо. Пётр Кристенсен («Викинг») пробил головой из центра штрафной, мяч улетел в левый угол. Передал Златко Трипич навесом после углового.
85'Угловой подаст «Викинг». Мяч ушёл за лицевую от Аарона Киль Олсена.
84'Угловой подаст «Викинг». Мяч ушёл за лицевую от Оскара Хедваля.
84'Удар отражён. Симен Квия-Эгескёг («Викинг») пробил правой ногой с правого края шестиметровой отметки, Оскар Хедваль («Валеренга») парирует мяч в нижний правый угол.
84'Удар отражён. Пётр Кристенсен («Викинг») пробил левой ногой с левого фланга штрафной, Оскар Хедваль («Валеренга») парирует мяч в нижний левый угол. Передал Златко Трипич.
83'Удар отражён. Никлас Фуглестад («Викинг») пробил левой ногой из-за штрафной, вратарь Оскар Хедваль («Валеренга») парирует мяч в нижний правый угол. Пас от Тобиаса Мойя.
82'Замена в «Валеренге». На поле выходит Хавард Нильсен, игру покидает Лукас Харен.
81'Удар отражён. Эрик Ботеим («Викинг») пробил головой из центра штрафной площади, вратарь Оскар Хедваль («Валеренга») парирует мяч в центре ворот. Передал Златко Трипич.
81'Угловой подаст «Викинг». Мяч ушёл за лицевую от Габриэля Опсаля.
80'Угловой подаст «Викинг». Мяч ушёл за лицевую от Ивана Нэсберга.
80'Угловой подаст Викинг. Мяч ушёл за лицевую от Мохамеда Эль Фезани.
78'Удар отражён. Златко Трипич («Викинг») пробил правой ногой из-за штрафной, вратарь Оскар Хедваль («Валеренга») парирует мяч в центре ворот. Пас от Хенрика Бьёрдаля.
76'Замена в Валеренге. На поле выходит Оден Хольм, игру покидает Гаяс Захид.
76'Замена в «Валеренге». На поле выходит Мохамед Эль Фезани, игру покидает Габриэль Райкович.
75'Гол! Викинг 6, Валеренга 0. Джанни Стенснес (Викинг) пробил головой из центра штрафной площади в нижний правый угол. Пас от Златко Трипича после углового.
75'Угловой подаст Викинг. Мяч ушёл за лицевую от Денниса Гьенгаара.
75'Удар заблокирован. Петер Кристенсен («Викинг») пробил головой с правого края шестиметровой площади. Передал Никлас Фуглестад.
73'Хаакон Шотиль («Валеренга») получает жёлтую карточку.
73'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
73'Пауза в матче (Викинг).
72'Замена в составе Викинга. На поле выходит Никлас Фуглестад, игру покидает Хенрик Хеггейм.
72'Замена в составе Викинга. На поле выходит Симен Квия-Эгескьог, игру покидает Кристоффер Аскильдсен.
71'Эрик Ботеим (Викинг) попадает в перекладину ударом головой из центра штрафной. Пас от Хенрика Бьёрдаля.
70'Удар мимо. Лукас Харен (Валеренга) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч улетел выше ворот.
69'Удар мимо. Тобиас Мой (Викинг) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, промахнулся влево. Пас от Златко Трипича.
68'Удар заблокирован. Деннис Гьенгаар («Валеренга») пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади.
67'Угловой подаст «Валеренга». Мяч ушёл за лицевую от Ветле Ауленда.
66'Гол! Викинг 5, Валеренга 0. Эрик Ботеим (Викинг) пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч влетает в нижний правый угол. Пас от Ветле Ауленда.
62'Замена в «Валеренге». На поле выходит Габриэль Опсаль, игру покидает Брис Амбина.
61'Брис Амбина (Валеренга) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
61'Фолит Эрик Ботеим (Викинг).
61'Удар заблокирован. Брис Амбина («Валеренга») пробил правой ногой из-за штрафной, мяч отбит. Пас от Лукаса Харена.
60'Фолит Аарон Киль Ольсен (Валеренга).
60'Эрик Ботеим («Викинг») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
58'Удар отражён. Эрик Ботеим (Викинг) пробил правой ногой из-за штрафной площади, Оскар Хедваль (Валеренга) парирует мяч в центре ворот. Пас от Кристоффера Аскильдсена.
56'Фолит Брис Амбина (Валеренга).
56'Эрик Ботхейм (Викинг) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
56'Удар мимо. Петер Кристенсен (Викинг) пробил правой ногой из центра штрафной, слишком высоко. Передал Златко Трипич.
55'Удар мимо. Тобиас Мой (Викинг) пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч улетел вправо. Пас от Джанни Стенснесса после углового.
54'Угловой подаст Викинг. Мяч ушёл за лицевую от Матиаса Грондетьерна.
54'Угловой подаст Викинг. Мяч ушёл за лицевую от Ивана Насберга.
54'Удар заблокирован. Петер Кристенсен (Викинг) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади. Пас от Тобиаса Мой.
48'Удар мимо. Эрик Ботеим (Викинг) пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч улетел влево. Пас от Златко Трипича после розыгрыша стандартного положения.
48'Златко Трипич (Викинг) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
48'Фолит Брис Амбина (Валеренга).
47'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
47'Пауза в матче (Викинг).
46'Рука в штрафной у Хенрика Хегхейма (Викинг).
46'Начался второй тайм. Счёт: Викинг 4, Валеренга 0.
46'Замена, Валеренга. На поле выходит Ивон Насберг, игру покидает Магнус Вестергаард.
46'Замена в составе «Викинга». На поле выходит Йеспер Даланд, игру покидает Хенрик Фальхенер.
Первый тайм завершён, Викинг 4, Валеренга 0.
50'Угловой подаст Викинг. Мяч ушёл за лицевую от Гаяса Захида.
48'Деннис Гьенгаар (Валеренга) получает жёлтую карточку за грубый фол.
48'Фолит Деннис Гьенгаар (Валеренга).
48'Хенрик Хегхейм (Викинг) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
47'Угловой подаст Викинг. Мяч ушёл за лицевую от Хакона Шётиля.
47'Ветле Ауленд (Викинг) пробил левой ногой с левого фланга штрафной после розыгрыша стандартного положения, мяч улетел вправо от ворот.
46'Хенрик Бьёрдал (Викинг) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
46'Фолит Аарон Киль Ольсен (Валеренга).
46'Резервный арбитр компенсировал 5 минут.
45'Фолит Магнус Вестергаард (Валеренга).
45'Хенрик Фальхенер (Викинг) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
43'Гол! Викинг 4, Валеренга 0. Хенрик Хегхейм (Викинг) пробил правой ногой с правого фланга штрафной, мяч влетает в верхний центр ворот.
43'Удар отражён. Пётр Кристенсен (Викинг) пробил левой ногой с левого фланга штрафной, Оскар Хедваль (Валеренга) парирует мяч в центре ворот. Передал Златко Трипич.
43'Фолит Габриэль Райкович (Валеренга).
43'Ветле Ауленд (Викинг) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
42'Магнус Вестергаард (Валеренга) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
42'Фолит Ветле Ауленд (Викинг).
41'Угловой подаст Викинг. Мяч ушёл за лицевую от Лукаса Харена.
40'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
40'Пауза в матче («Викинг»).
39'Угловой подаст «Викинг». Мяч ушёл за лицевую от Оскара Хедвалла.
39'Фолит Аарон Киль Ольсен («Валеренга»).
39'Питер Кристенсен («Викинг») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
38'Удар мимо. Брис Амбина («Валеренга») пробил правой ногой из-за штрафной, мяч улетел высоко и в сторону от ворот.
35'Фолит Габриэль Райкович (Валеренга).
35'Ветле Ауленд (Викинг) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
34'Фолит Джанни Стенснес (Викинг).
34'Желтая карточка Джанни Стенснесу (Викинг).
34'Матиас Грюндетьерн (Валеренга) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
32'Гол! Викинг 3, Валеренга 0. Эрик Ботеим (Викинг) пробил левой ногой с острого угла в центр ворот. Передал Златко Трипич.
30'Удар заблокирован. Лукас Харен (Валеренга) пробил правой ногой из-за штрафной, мяч остановлен. Пас от Матиаса Грюндетьерна.
30'Угловой подаст Валеренга. Мяч ушёл за лицевую от Тобиаса Мойя.
28'Рука в штрафной у Лукаса Харена (Валеренга).
28'Удар мимо. Брис Амбина (Валеренга) пробил головой с левого фланга штрафной площади, мяч улетает высоко и вправо от ворот после подачи с углового.
27'Угловой подаст Валеренга. Мяч ушёл за лицевую от Джанни Стенснесса.
27'Габриэль Райкович (Валеренга) пробил головой из центра штрафной, мяч ударился в левую штангу. Передал Брис Амбина после углового.
27'Угловой подаст Валеренга. Мяч ушёл за лицевую от Эрика Ботеима.
27'Удар заблокирован. Лукас Харен (Валеренга) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади.
26'Матиас Грюндетьерн (Валеренга) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
26'Фолит Джанни Стенснесс (Викинг).
24'Гол! Викинг 2, Валеренга 0. Джанни Стенснес (Викинг) пробил головой из центра штрафной в верхний правый угол. Передал Златко Трипич кроссом после углового.
23'Угловой подаст Викинг. Мяч ушёл за лицевую от Хакона Шётиля.
23'Матиас Грюндетьерн (Валеренга) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
23'Фолит Тобиас Мой (Викинг).
22'Угловой подаст Викинг. Мяч ушёл за лицевую от Гаяса Захида.
22'Угловой подаст Викинг. Мяч ушёл за лицевую от Денниса Гьенгаара.
22'Ветле Ауленд (Викинг) пробил левой ногой из-за пределов штрафной, мяч улетел вправо мимо ворот.
21'Фолит Себастьян Ярл (Валеренга).
21'Эрик Ботеим (Викинг) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
18'Фолит Габриэль Райкович (Валеренга).
18'Кристер Аскильдсен (Викинг) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
17'Угловой подаст Викинг. Мяч ушёл за лицевую от Лукаса Харена.
16'Угловой подаст Викинг. Мяч ушёл за лицевую от Аарона Киль Олсена.
15'Тобиас Мой (Викинг) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч улетел в левый угол. Пас от Ветле Аукланда.
11'Фолит Деннис Гьенгаар (Валеренга).
11'Хенрик Хеггейм (Викинг) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
11'Удар мимо. Матиас Грюндетьерн (Валеренга) пробил головой из центра штрафной, мяч пролетел в правый угол. Пас от Денниса Гьенгаара.
10'Удар мимо. Лукас Харен (Валеренга) пробил правой ногой из центра штрафной, мяч пролетел в левый угол. Пас от Гаяса Захида.
09'Удар заблокирован. Лукас Харен (Валеренга) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч отбит. Пас от Матиаса Грюндетьерна.
06'Фолит Магнус Вестергаард (Валеренга).
06'Хенрик Фальхенер (Викинг) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
06'Удар мимо. Хенрик Бьёрдал (Викинг) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч улетел вправо.
04'Угловой подаст «Викинг». Мяч ушёл за лицевую от Гаяса Захида.
02'Гол! «Викинг» 1, «Валеренга» 0. Хенрик Хегхейм («Викинг») пробил правой ногой из центра штрафной в верхний правый угол.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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