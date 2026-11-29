Текущая форма

«Жил Висенте» идет 6-м в Примейра-лиге, и для команды из Вила-Реалы такой ход дел говорит о надежной стабильности в элите Португалии. У Луиша Пинту футбол привычный. У середняков очки берет уверенно, с топ-клубами не боится идти в открытый бой, хотя ошибка в таких матчах стоит дорого.

О нынешней форме команды нагляднее всего напоминает недавняя победа над «Олханенсе» со счетом 3:1. Агустин Морейра открыл счет на 24-й минуте и задал тон игре, а Уэвирсон и Гильерме Гомес забили на 49-й и 52-й минутах и довели счет до 3:1. Матчи с «Бенфикой» (1:4) и «Порту» (0:1) вышли тяжелыми, ведь в них команда встречалась с абсолютными лидерами лиги. С соперником не из этой категории она способна показать взрывной футбол.

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