Матч окончен. Жил Висенте 4, Эшторил 1.
Второй тайм окончен. Жил Висенте 4, Эшторил 1.
92'Фолит Санти Гарсия (Жил Висенте ФК).
92'Рафик Гитане (Эшторил) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
90'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
90'Неточный удар. Мартин Фернандес (Жил Висенте ФК) пробил левой ногой из центра штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой. Передачу выполнил Агустин Морейра навесом в штрафную.
89'Фолит Рокко Юрисич (Эшторил).
89'Мартин Фернандес (Жил Висенте ФК) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
88'Фолит Тиаго Брито (Эшторил).
88'Эктор Эрнандес (Жил Висенте ФК) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
88'Замена у команды Жил Висенте ФК: на поле выходит Агустин Морейра, игру покидает Гил Мартинс.
87'Замена у команды Жил Висенте ФК: на поле выходит Мартин Фернандес, игру покидает Мурило.
85'Фолит Пейшину (Эшторил).
85'Санти Гарсия (Жил Висенте ФК) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
84'Удар мимо. Рокко Юришич (Эшторил) пробил левой ногой из-за штрафной площади, мяч улетел влево.
84'Удар заблокирован. Жоау Карвалью (Эшторил) пробил правой ногой из-за штрафной площади, мяч отбит. Пас от Антефа Цунги.
83'Офсайд у команды Жил Висенте ФК: Мурило оказался в положении «вне игры».
82'Угловой подаст Жил Висенте ФК. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Мартин Турк).
82'Удар отражён. Эктор Эрнандес (Жил Висенте) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади, вратарь Мартин Турк (Эшторил) парирует мяч в нижний правый угол. Пас от Мурило.
82'Удар заблокирован. Жоау Карвалью (Эшторил) пробил правой ногой из-за штрафной площади, но мяч остановлен. Пас от Акселя Камблана.
80'Замена в составе Эшторила. На поле выходит Нейл Омерович, игру покидает Янис Бегруа.
80'Замена в Эшториле. На поле выходит Тиагу Брито, игру покидает Джордан Холсгроув.
75'Гол! Жил Висенте 4, Эшторил 1. Санти Гарсия (Жил Висенте) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч влетает в нижний левый угол. Пас от Мурило.
74'Рафик Гитан (Эшторил) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
74'Фолит Зе Карлуш (Жил Висенте ФК).
71'Гол! Жил Висенте 3, Эшторил 1. Эктор Эрнандес (Жил Висенте) пробил правой ногой с острого угла, мяч влетает в нижний правый угол.
70'Замена в составе Эшторила. На поле выходит Пейшину, игру покидает Андре Лакшимикант.
70'Замена в составе Эшторила. На поле выходит Аксель Камблан, игру покидает Педро Карвалью.
70'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
70'Вынужденная замена у команды Жил Висенте ФК: на поле выходит Уэвирсон, из-за травмы игру покидает Давид Морейра.
70'Замена в составе Жил Висенте. На поле выходит Эктор Эрнандес, игру покидает Валас Франка.
69'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Давид Морейра (Жил Висенте ФК).
68'Фолит Стелиос Андреу (Эшторил).
68'Валас Франса (Жил Висенте) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
67'Удар отражён. Валас Франса (Жил Висенте) пробил головой из центра штрафной площади, вратарь Мартин Турк (Эшторил) парирует мяч в центр ворот. Пас от Андреаса Лаузена с фланга.
66'Фолит Рокко Юрисич (Эшторил).
66'Мурило (Жил Висенте ФК) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
65'Янис Бегруа (Эшторил) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
65'Фолит Рикардо Эсгайо (Жил Висенте ФК).
65'Удар мимо. Андре Лакшимикант (Эшторил) пробил головой с неудобного угла слева, мяч пролетел впритирку со штангой, но улетел вправо. Пас от Педро Карвалью.
64'Рафик Гитан (Эшторил) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
64'Фолит Давид Морейра (Жил Висенте ФК).
63'Замена у команды Жил Висенте ФК: на поле выходит Зе Карлуш, игру покидает Диогу Прьосте.
63'Рафик Гитан (Эшторил) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
63'Фолит Санти Гарсия (Жил Висенте ФК).
62'Замена в составе Эшторила. На поле выходит Рокко Юришич, игру покидает Ферро.
60'Удар мимо. Янис Бегруа (Эшторил) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч пролетел вправо от ворот. Пас от Жуана Карвалью.
59'Удар мимо. Жуан Карвалью (Эшторил) пробил правой ногой с левого фланга штрафной площади, но мяч улетел высоко и вправо. Пас от Ферро после углового.
58'Угловой подаст Эшторил. Мяч ушёл за лицевую от Джонатана Буату.
57'Жёлтая карточка: предупреждение получает Диогу Прьосте (Жил Висенте ФК) за грубый фол.
56'Андре Лакшимикант (Эшторил) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
56'Фолит Диогу Прьосте (Жил Висенте ФК).
55'Фолит Антеф Цунгуи (Эшторил).
55'Мурило (Жил Висенте ФК) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
54'Фолит Антеф Цунгуи (Эшторил).
54'Мурило (Жил Висенте ФК) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
53'Гол! Жил Висенте 2, Эшторил 1. Янис Бегруа (Эшторил) пробил правой ногой из центра штрафной площади в нижний правый угол. Пас от Андре Лакшимиканта.
51'Гол! Жил Висенте 2, Эшторил 0. Мурило (Жил Висенте) пробил левой ногой с левой стороны штрафной площади в центр ворот. Пас от Давида Мореиры через всю оборону после быстрой атаки.
50'Угловой подаст Эшторил. Мяч ушёл за лицевую от Андреаса Лаузенa.
50'Удар заблокирован. Янис Бегруа (Эшторил) пробил правой ногой из центра штрафной площади. Пас от Рафика Гитана.
47'Угловой подаст Эшторил. Мяч ушёл за лицевую от Андреаса Лаузенa.
47'Неточный удар. Санти Гарсия (Жил Висенте ФК) пробил правой ногой с правого края штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой.
46'Фолит Антеф Цунгуи (Эшторил).
46'Санти Гарсия (Жил Висенте ФК) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
46'Второй тайм начинается. Счёт: Жил Висенте 1, Эшторил 0.
Первый тайм окончен, Жил Висенте 1, Эшторил 0.
45'Резервный арбитр показал, что компенсированного времени не добавлено.
43'Педру Карвалью (Эшторил) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
43'Фолит Андреас Лаузен (Жил Висенте ФК).
42'Угловой подаст Эшторил. Мяч ушёл за лицевую от Валаса Франсы.
41'Угловой подаст Эшторил. Мяч ушёл за лицевую от Лукао.
41'Удар отражён. Янис Бегруа (Эшторил) пробил правой ногой с центра штрафной площади, Лукао (Жил Висенте) отражает удар в нижний правый угол. Пас от Джордана Холсгроуа головой.
40'Ферро (Эшторил) получает жёлтую карточку за грубый фол.
40'Фолит Ферро (Эшторил).
40'Валас Франса (Жил Висенте) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
39'Рафик Гитане (Эшторил) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
39'Фолит Рикардо Эсгайо (Жил Висенте ФК).
38'Угловой подаст Эшторил. Мяч ушёл за лицевую от Давида Мореиры.
38'Удар отражён. Андре Лакшимикант (Эшторил) пробил левой ногой с левой стороны штрафной площади, вратарь Лукао (Жил Висенте) парирует мяч в нижний левый угол. Передал Милан Робин.
36'Офсайд, Эшторил. Рафик Гитане зафиксирован в положении «вне игры».
35'Неточный удар. Мурило (Жил Висенте ФК) пробил левой ногой с правого края штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Санти Гарсия.
33'Удар мимо. Валас Франса (Жил Висенте) пробил головой из центра штрафной площади, но мяч пролетел чуть выше ворот. Передал Давид Мореира.
33'Удар заблокирован. Андреас Лаузен (Жил Висенте ФК) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Санти Гарсия.
32'Фолит Антеф Цунгуи (Эшторил).
32'Андреас Лаузен (Жил Висенте ФК) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
30'Гол! Жил Висенте 1, Эшторил 0. Уолас Франса (Жил Висенте) пробил головой с очень близкой дистанции в нижний левый угол.
26'Валас Франка (Жил Висенте) получает жёлтую карточку за грубый фол.
26'Джордан Холсгроув (Эшторил) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
26'Фолит Валас Франка (Жил Висенте).
26'Фолит Антеф Цунгуи (Эшторил).
26'Мурило (Жил Висенте ФК) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
22'Педру Карвалью (Эшторил) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
22'Фолит Андреас Лаузен (Жил Висенте ФК).
21'Жёлтая карточка: предупреждение получает Джонатан Буату (Жил Висенте ФК) за грубый фол.
21'Рафик Гитане (Эшторил) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
21'Фолит Джонатан Буату (Жил Висенте ФК).
19'Угловой подаст Жил Висенте ФК. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Мартин Турк).
19'Удар отражён. Жил Мартинш (Жил Висенте) пробил правой ногой с левой стороны шестиметровой площади, вратарь Мартин Турк (Эшторил) парирует мяч в нижний левый угол. Пас от Давида Мореиры.
19'Удар заблокирован. Мурило (Жил Висенте ФК) пробил левой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч.
17'Педру Карвалью (Эшторил) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
17'Фолит Давид Морейра (Жил Висенте ФК).
16'Жуан Карвалью (Эшторил) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
16'Фолит Диогу Прьосте (Жил Висенте ФК).
15'Фолит Милан Робин (Эшторил).
15'Мурило (Жил Висенте ФК) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
13'Педро Карвалью (Эшторил) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
13'Фолит Давид Морейра (Жил Висенте ФК).
11'Угловой подаст Жил Висенте ФК. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Антеф Цунгуи).
06'Андре Лакшимикант (Эшторил) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
06'Фолит Рикардо Эсгайо (Жил Висенте ФК).
06'Удар отражён. Жуан Карвалью (Эшторил) пробил левой ногой с левого фланга штрафной площади, вратарь Лукао (Жил Висенте) парирует мяч в верхний центр ворот. Передачу сделал Янис Бегруаи.
03'Неточный удар. Мурило (Жил Висенте ФК) пробил левой ногой с правого края штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой. Передачу выполнил Рикардо Эсгайо.
02'Гил Мартинс (Жил Висенте ФК) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
02'Фолит Педру Карвалью (Эшторил).
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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