Северсталь – Локомотив: прогноз на матч КХЛ
Топ ставки от эксперта
Фаворит по модели (64.6%), справедливый кф 1.55
Тотал больше 2.5 — Северсталь: 100.0% из 10; Тотал больше 2.5 — Локомотив Ярославль: 80.0% из 10; Тотал >2.5 в очных — 80.0% из 10. По модели — 84.4%
Анализ команд
«Северсталь» в минувшем матче не смогла переиграть на своем льду «Сибирь». Команда из Череповца пропустила по одной шайбе в первых двух периодах, не оказала давление на соперника и проиграла 0:2 по итогу. Ранее «желто-черные» проиграли «Барысу» и находятся на серии из двух поражений подряд. Подопечные Андрея Козырева расположились на третьем месте в Западной конференции с 38 очками в активе. Отметим, что результативность остается положительной – заброшено 75 шайб, а пропущено 70 голов.
«Локомотив» в минувшем противостоянии одержал третью победу подряд. Команда из Ярославля смогла с футбольным счетом 1:0 выиграть у «Лады» и прервала серию неудач от аутсайдера из двух матчей подряд. Ранее подопечные Дмитрия Квартальнова в Санкт-Петербурге переиграли СКА (3:2). На данном этапе «железнодорожники» занимают второе место в Западной конференции с 45 очками в активе, отстают от ЦСКА на один балл и продолжают биться за лидерство в КХЛ.
Прогноз и ставки
«Северсталь» потерпела два поражения кряду, и справиться с мотивированными «железнодорожниками», которые борются за лидерство в КХЛ, будет непросто. «Локомотив» прекрасно действует в обороне – лучшая команда по надежности в лиге, тогда как «Северсталь» забросила всего одну шайбу за две игры. Подопечные Квартальнова способны использовать ошибки хозяев в их зоне и наказать подопечных Козырева. Считаем, что гости с учетом более мощного и опытного состава окажутся сильнее и отберут два очка у оппонента из Череповца.
Прогноз – победа «Локомотива» c коэффициентом 1.88
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Ставка 1-й период: тотал меньше 1,5 шайбы
В 4 из 5 последних встреч гостей в первом периоде было заброшено менее 1.5 шайбы
Ставка 2-й период: победа «Локомотива»
В 3 из 5 прошедших матчей «железнодорожники» во втором периоде выиграли
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