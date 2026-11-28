«Северсталь» потерпела два поражения кряду, и справиться с мотивированными «железнодорожниками», которые борются за лидерство в КХЛ, будет непросто. «Локомотив» прекрасно действует в обороне – лучшая команда по надежности в лиге, тогда как «Северсталь» забросила всего одну шайбу за две игры. Подопечные Квартальнова способны использовать ошибки хозяев в их зоне и наказать подопечных Козырева. Считаем, что гости с учетом более мощного и опытного состава окажутся сильнее и отберут два очка у оппонента из Череповца.

Прогноз – победа «Локомотива» c коэффициентом 1.88