Текущая форма

«Олимпия Кирово-Чепецк» проходит дистанцию ВХЛ с перепадами, и стабильности в её игре сейчас мало. За последние шесть матчей команда выиграла лишь дважды и уступила в четырёх, так что угадать её результат непросто. Настораживает прежде всего оборона. Кирово-Чепецкий клуб пропустил 19 шайб, а забросил только 16.

Совсем недавно «Олимпия Кирово-Чепецк» проиграла «Ижстали» со счётом 2:3, и это поражение продолжило полосу неудач. До того команда Михаила Звягина уверенно переиграла «Дизель» (5:4) и «Кристалл» (3:2), а затем пошли осечки. С «Торосом» вышло 1:2, с «Молот-Прикамьем» 3:4, с «Тамбовом» 2:4. Системной игры у коллектива пока нет. Он то выигрывает результативно, то уступает, причем ответить сопернику не может.

Дисквалификации и травмы

Договор о спортивном сотрудничестве с владивостокским «Адмиралом» был подписан в июне 2026 года.

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