В матче ВХЛ «Олимпия Кирово-Чепецк» обыграла «Южный Урал» со счетом 4:3. Гости дважды выходили вперед, но хозяева переломили ход встречи во второй половине игры. Победную шайбу забросили на 54-й минуте.
Олимпия Кирово-Чепецк — Южный Урал: прогноз на матч ВХЛ
«Олимпия Кирово-Чепецк» 29 ноября 2026 года встретится с «Южным Уралом» в матче ВХЛ. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом своей площадки и какие ставки выбрать? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Олимпия Кирово-Чепецк» проходит дистанцию ВХЛ с перепадами, и стабильности в её игре сейчас мало. За последние шесть матчей команда выиграла лишь дважды и уступила в четырёх, так что угадать её результат непросто. Настораживает прежде всего оборона. Кирово-Чепецкий клуб пропустил 19 шайб, а забросил только 16.
Совсем недавно «Олимпия Кирово-Чепецк» проиграла «Ижстали» со счётом 2:3, и это поражение продолжило полосу неудач. До того команда Михаила Звягина уверенно переиграла «Дизель» (5:4) и «Кристалл» (3:2), а затем пошли осечки. С «Торосом» вышло 1:2, с «Молот-Прикамьем» 3:4, с «Тамбовом» 2:4. Системной игры у коллектива пока нет. Он то выигрывает результативно, то уступает, причем ответить сопернику не может.
Дисквалификации и травмы
Договор о спортивном сотрудничестве с владивостокским «Адмиралом» был подписан в июне 2026 года.
Интересные факты для ставок
- «Олимпия Кирово-Чепецк» проиграла 4 из 6 последних матчей, и этот отрезок получился для команды тяжелым.
- Тотал больше 5.5 шайбы прошел в 3 встречах из 6.
- Ориентировочный состав: Дюрягин Д. Ляхов А. Сорокин Д. Арсений Цыба, Махановский П. Семёнов Г. Антипин В. Пиков М.
Текущая форма
В ВХЛ «Южный Урал» проводит последние матчи с перепадами. То выигрывает, то уступает, и стабильной такую игру не назовешь. За шесть последних встреч команда взяла четыре победы и потерпела два поражения, забросила 11 шайб и пропустила 9, так что в большинстве случаев борьба шла на равных.
27 ноября «Южный Урал» проиграл «Ижстали» 0:2. Для команды Сергея Решетникова это поражение стало вторым подряд после неудачи с «Торосом» (3:4). Зато перед этим коллектив умел брать верх в упорных встречах и выдал три победы кряду над «Дизелем» (3:2), «Кристаллом» (1:0) и «Молотом-Прикамье» (2:1). Теперь капитан Егор Журавлев и его партнеры оказались в зоне риска, поскольку две неудачи подряд требуют ответа уже в следующем матче, чтобы не растерять набранный ход.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей команда в среднем пропускает 1.5 шайбы за игру.
- За последние 6 матчей «Южный Урал» забросил 11 шайб, в среднем 1.8 за игру.
- Ориентировочный состав: Линейцев Д. Бойчук Д. Дрягилев А. Пучков Ю. Лапшин И. Шиндяев К. Суслов К. Гребенщиков С.
Прогноз и ставки
«Олимпия Кирово-Чепецк» играет неровно. В последних шести матчах команда пропустила 19 шайб, и оборона у нее заметно проседает. «Южный Урал» в последних встречах научился играть на результат и забивает в среднем 1,8 шайбы за игру, правда, два матча подряд остались за соперниками. На дистанции из десяти встреч обе команды часто проходили тотал больше 2,5, но реже 4,5, поэтому ждем напряженной борьбы с упором на контроль шайбы и минимизацию ошибок в обороне.
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Ставка Тотал шайб меньше 4.5
Тотал меньше 4.5 удерживался в 5 из 20 последних встреч «Олимпия Кирово-Чепецк» и в 11 из 20 игр «Южный Урал».
Ставка Индивидуальный тотал «Олимпия Кирово-Чепецк» меньше 3.5
«Олимпия Кирово-Чепецк» не пробивал отметку 3.5 в 13 из 20 последних встреч.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Олимпия Кирово-Чепецк
|50,69%
|1.97
|Ничья
|0%
|—
|Южный Урал
|49,31%
|2.03
Динамика вероятностей1'–65'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Олимпия Кирово-Чепецк
|50,69%
|1.97
|Южный Урал
|49,31%
|2.03
О матче
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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