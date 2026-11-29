Текущая форма

В ВХЛ «Кристалл» пока не нашел ровного ритма, и удачные матчи у него сменяются провалами. За шесть последних встреч команда выиграла лишь дважды и уступила в четырех, а соотношение заброшенных и пропущенных шайб 11:13 говорит о тонком балансе сил.

Поражение от «Химика» со счетом 1:3 снова поставило перед коллективом Дениса Платонова вопрос об обороне, и тренеру предстоит на него ответить. Яркие матчи команда выдавать умеет, ведь разгром «Челмета» (5:1) и сухая победа над «Магниткой» (1:0) показывают, что потенциал для победы у нее есть. Теперь капитану Михаилу Семенеко и лидерам атаки нужно сплотить партнеров и вернуть им уверенность в своих силах.

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