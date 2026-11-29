Кристалл — Звезда: прогноз на матч ВХЛ
30 ноября 2026 года «Кристалл» и «Звезда» проведут матч турнира ВХЛ. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
В ВХЛ «Кристалл» пока не нашел ровного ритма, и удачные матчи у него сменяются провалами. За шесть последних встреч команда выиграла лишь дважды и уступила в четырех, а соотношение заброшенных и пропущенных шайб 11:13 говорит о тонком балансе сил.
Поражение от «Химика» со счетом 1:3 снова поставило перед коллективом Дениса Платонова вопрос об обороне, и тренеру предстоит на него ответить. Яркие матчи команда выдавать умеет, ведь разгром «Челмета» (5:1) и сухая победа над «Магниткой» (1:0) показывают, что потенциал для победы у нее есть. Теперь капитану Михаилу Семенеко и лидерам атаки нужно сплотить партнеров и вернуть им уверенность в своих силах.
Интересные факты для ставок
- «Кристалл» проиграл 4 из 6 последних матчей, серия получилась тяжелой.
- Ориентировочный состав: Басин Д. Болдырев Д. Конкин Д. Корягин В. Польшаков З. Ерёменко М. Червонцев Н. Егоров Е.
Текущая форма
«Звезда» застряла в затяжном спаде, и, похоже, выбраться из него по ходу этого сезона уже не получится. За последние шесть матчей команда выиграла всего дважды, при этом забросила 14 шайб и пропустила 17. Фарм-клуб ЦСКА растерял стабильность, которая прежде позволяла бороться за титулы в ВХЛ.
В последней встрече с «Дизелем» команда уступила 3:4, и это поражение стало для гостей четвертым подряд. Клуб Алексея Андреевича Бондарева никак не может вскрыть оборону соперника. За три игры подряд он проиграл «Тамбову» (2:3) и «Бурану» (2:5). Победа над «Рубином» со счетом 5:2 осталась единственным светлым пятном на этом отрезке, хотя затем последовал разгром от «Югры» (0:2), который окончательно подорвал уверенность в защите.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах команда пропускает в среднем 2.8 шайбы.
- За последние 6 матчей «Звезда» забросила 14 шайб, в среднем 2.3 за игру.
- Ориентировочный состав: Кузмаул К. Брютов Ю. Артем Грушников, Алексей Чуркин, Прохоров А. Миллер Н. Антон Малышев, Мартынов Ю.
Прогноз и ставки
У «Звезды» четыре поражения подряд, причем в этом отрезке случилась болезненная осечка против «Дизеля» со счетом 3:4. За последние шесть встреч гости пропустили 17 шайб, и это делает их оборону крайне уязвимой для атак соперника. «Кристалл» в последних турах проводит матчи с перепадами, однако способен на яркие вспышки и на своей площадке постарается прервать серию неудач. Ожидается, что хозяева смогут навязать свой стиль игры и взять верх над ослабленным соперником.
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Ставка Победа «Кристалл»
На отрезке из 6 встреч у «Кристалл» 2 победы и 4 поражения.
Ставка Тотал шайб больше 3.5
Тотал больше 3.5 проходил в 15 из 20 последних встреч «Кристалл» и в 16 из 20 игр «Звезда».
Ставка Фора «Кристалл» (-1.5)
Средняя разница счета «Кристалл» в последних 6 матчах составляет -0.3.
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