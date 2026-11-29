Менее четырех минут понадобилось «хищникам», чтобы получить преимущество в две шайбы в гостевом противостоянии с «Детройтом». Отличились Нильс Хёгландер и Стивен Стэмкос, а впоследствии свой вклад в победу внес Филип Форсберг. Финский голкипер Юстус Аннунен совершил 32 сейва (3:2).

Нападающие «Предаторз» в последнее время достаточно эффективно распоряжаются своими моментами. За пять предыдущих поединков коллектив Эндрю Брюнетта забросил 18 шайб. Правда, даже пяти голов в ворота «Юты» оказалось недостаточно для победы (5:6 Б). Тем не менее команда набирает очки уже в четырех встречах кряду.