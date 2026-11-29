Нэшвилл — Оттава: прогноз (кф. 1.82) и ставки на матч НХЛ
Топ ставки от эксперта
Фаворит по модели (50.6%), справедливый кф 1.97
Тотал больше 2.5 — Нэшвилл Предаторз: 100.0% из 10; Тотал больше 2.5 — Оттава Сенаторз: 100.0% из 10; Тотал >2.5 в очных — 100.0% из 10. По модели — 90.3%
Анализ команд
Менее четырех минут понадобилось «хищникам», чтобы получить преимущество в две шайбы в гостевом противостоянии с «Детройтом». Отличились Нильс Хёгландер и Стивен Стэмкос, а впоследствии свой вклад в победу внес Филип Форсберг. Финский голкипер Юстус Аннунен совершил 32 сейва (3:2).
Нападающие «Предаторз» в последнее время достаточно эффективно распоряжаются своими моментами. За пять предыдущих поединков коллектив Эндрю Брюнетта забросил 18 шайб. Правда, даже пяти голов в ворота «Юты» оказалось недостаточно для победы (5:6 Б). Тем не менее команда набирает очки уже в четырех встречах кряду.
Не самым простым получается для «сенаторов» путешествие по южным штатам. Канадцы уступили «Флориде» (3:5), разгромили «Тампу» (6:2), а затем остались без набранных очков в Роли (2:3). В противостоянии с «Каролиной» заброшенными шайбами отметились Шейн Пинто и Стивен Холлидей, а Самуэль Эрссон отразил 34 броска.
Довольно любопытно, что при столь успешном выступлении в регулярном чемпионате у подопечных Трэвиса Грина совершенно не ладится игра в большинстве. Команда реализует менее 12% попыток численного преимущества. Зато в равных составах канадцы способны создавать немало неприятностей даже наиболее организованным соперникам.
Прогноз и ставки
В октябре канадцам удалось отыграться в очном противостоянии с «Предаторз» со счета 0:2 и добиться победы по буллитам. Сейчас нападение «Нэшвилла» действует гораздо продуктивнее, поэтому одним удачным отрезком встречи гостям вряд ли удастся ограничиться. Подопечные Брюнетта регулярно огорчают соперников еще до первого перерыва, тем самым вынуждая их раскрываться и активнее действовать впереди. Подобного сценария вполне можно ожидать и в предстоящем поединке.
Саму «Оттаву» тоже сложно назвать удобным соперником для защитников американского клуба. Канадцы способны поддерживать высокий темп встречи, а их нападающие довольно успешно пользуются свободным пространством при быстрых ответных атаках. При этом обе команды в последнее время регулярно теряют преимущество по ходу матчей. Определить победителя в данной паре достаточно сложно, поэтому остановимся на ставке, связанной с общей результативностью.
Наш прогноз - тотал больше 5.5 шайб за 1.82
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Ставка «Нэшвилл» забьет в первом периоде
В четырех последних матчах «Нэшвилл» забрасывал шайбы в первом периоде
Ставка Обе команды забросят минимум по две шайбы
В четырех из пяти последних матчей «Оттавы» обе команды забрасывали минимум по две шайбы
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