Сибирь — Металлург: прогноз (кф. 1.80) и ставки на матч КХЛ
Топ ставки от эксперта
Фаворит по модели (68%), справедливый кф 1.47. Победная серия — Металлург Магнитогорск: 3 побед подряд
Анализ команд
Сотую шайбу за карьеру в КХЛ забросил Даррен Диц в недавнем противостоянии с «Северсталью». Также в составе новосибирцев отличился Никита Смирнов, а Антон Красоткин справился со всеми 43 бросками череповчан (2:0). Любопытно, что всего за четыре дня до этого сибиряки уступили тому же сопернику на своей площадке (2:4).
Пока подопечным Ярослава Люзенкова не хватает стабильности, хотя команда постепенно прибавляет. За пять предыдущих встреч новосибирцы одержали три победы, причем дважды оставляли свои ворота в неприкосновенности. Усилить нападение призван Никита Попугаев, перебравшийся в Новосибирск в результате обмена с «Северсталью».
Уже второй раз за последние недели челябинский «Трактор» заставил магнитогорцев играть за пределами основного времени. На этот раз «лисы» позволили сопернику восстановить равенство за 22 секунды до сирены, после чего не реализовали ни одной попытки в серии буллитов (3:4 Б).
Куда больше вопросов возникает к действиям подопечных Константина Шафранова при игре в меньшинстве. Во второй половине ноября соперники реализовали пять из 13 попыток большинства. В частности, минское «Динамо» дважды отличилось при численном преимуществе, хотя магнитогорцы все же смогли добиться победы (5:4).
Прогноз и ставки
Октябрьский визит магнитогорцев в Новосибирск завершился достаточно неожиданным поражением со счетом 2:5. С тех пор сибиряки несколько улучшили свои результаты, причем научились добиваться побед и в малорезультативных поединках. Против настолько опасного нападения, каким располагает «Металлург», хозяевам наверняка пригодится опыт недавней встречи с «Северсталью». Красоткин находится в хорошей форме, а защитникам новосибирского клуба вполне по силам осложнить жизнь ведущим форвардам соперника.
Магнитогорцы продолжают много забрасывать, но совершенно спокойно чувствовать себя при минимальном преимуществе в счете уже не могут. Последнее уральское дерби это прекрасно продемонстрировало. Если сибирякам удастся эффективно воспользоваться большинством, у них появится возможность побороться за очки даже с лидером чемпионата. Не обязательно рассчитывать на победу новосибирцев, однако крупного поражения хозяев в данном противостоянии не ждем.
Наш прогноз - победа «Сибири» с форой (+1.5) шайбы за 1.80
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Ставка Тотал меньше 5.5 шайб
В шести из восьми последних очных встреч в Новосибирске забрасывалось не больше пяти шайб в основное время
Ставка Обе команды забросят минимум по две шайбы
В четырех последних матчах «Металлурга» обе команды забрасывали минимум по две шайбы
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