Сотую шайбу за карьеру в КХЛ забросил Даррен Диц в недавнем противостоянии с «Северсталью». Также в составе новосибирцев отличился Никита Смирнов, а Антон Красоткин справился со всеми 43 бросками череповчан (2:0). Любопытно, что всего за четыре дня до этого сибиряки уступили тому же сопернику на своей площадке (2:4).

Пока подопечным Ярослава Люзенкова не хватает стабильности, хотя команда постепенно прибавляет. За пять предыдущих встреч новосибирцы одержали три победы, причем дважды оставляли свои ворота в неприкосновенности. Усилить нападение призван Никита Попугаев, перебравшийся в Новосибирск в результате обмена с «Северсталью».