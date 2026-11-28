«Кракен» продолжают погоню за лидерами Тихоокеанского дивизиона и в последних турах демонстрируют уверенность в атаке. Переиграв дома «Анахайм» (3:2) и уступив «Чикаго» (1:3), «Сиэтл» одолел «Эдмонтон» (4:2), где Каапо Какко оформил дубль, а Мэтти Бенирс отдал две голевые передачи.

Главным бомбардиром хозяев остается Беркли Кэттон, набравший 19 очков (8+11). Что касается кадровой ситуации, то она остается стабильной. В списке травмированных по-прежнему находятся нападающие Джаред Макканн и Джейк О’Брайен.