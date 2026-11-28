Сиэтл — Эдмонтон: прогноз (кф. 1.60) и ставки на матч НХЛ
Топ ставки от эксперта
Фаворит по модели (58.4%), справедливый кф 1.71
Обе забивают — Сиэтл Кракен: 100.0% из 10; Обе забивают — Эдмонтон Ойлерз: 90.0% из 10; ОЗ в очных встречах — 80.0% из 10. По модели — 90.4%
Анализ команд
«Кракен» продолжают погоню за лидерами Тихоокеанского дивизиона и в последних турах демонстрируют уверенность в атаке. Переиграв дома «Анахайм» (3:2) и уступив «Чикаго» (1:3), «Сиэтл» одолел «Эдмонтон» (4:2), где Каапо Какко оформил дубль, а Мэтти Бенирс отдал две голевые передачи.
Главным бомбардиром хозяев остается Беркли Кэттон, набравший 19 очков (8+11). Что касается кадровой ситуации, то она остается стабильной. В списке травмированных по-прежнему находятся нападающие Джаред Макканн и Джейк О’Брайен.
«Ойлерз» переживают самый тяжелый отрезок со старта регулярного чемпионата, проиграв пять матчей подряд. После неудач в выездной серии против «Тампы» (1:3), «Каролины» (4:7) и «Сент-Луиса» (4:5 Б) «Эдмонтон» вернулся домой, где не справился с «Вегасом» (3:5), а накануне уступил «Сиэтлу» (2:4).
Лидеры «нефтяников» продолжают лидировать в индивидуальных гонках лиги: на счету Макдэвида уже 60 очков (15+45), а Леон Драйзайтль забросил 24 шайбы. При этом атаке «Эдмонтона» не хватает глубины из-за потерь Зака Хаймана, Филипа Халландера и Мэтта Савуа.
Прогноз и ставки
Обе команды выходят на лед менее чем через сутки после очной встречи в Эдмонтоне, однако мотивация и класс лидеров склоняют чашу весов в пользу гостей. «Ойлерз» находятся в состоянии спортивной злости, ведь для команды с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем шестое поражение подряд стало бы настоящей катастрофой. С учетом запредельного настроя «нефтяников» на реванш, мы предполагаем что им наконец удастся исправить ситуацию. В этот раз предлагаем отдать предпочтение гостям.
Наш прогноз - победа «Эдмонтона» в матче за коэффициент 1,60
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Ставка Индивидуальный тотал «Сиэтла» меньше 3,5 шайб
В 4 из 5 последних домашних матчей «Кракен» не преодолели эту отметку
Ставка Индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3,5 шайб
В 4 из 5 последних матчей на выезде команда забросила более 3 шайб
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