Текущая форма

«Молот» уверенно закрепился в статусе одного из главных фаворитов плей-офф ВХЛ, продемонстрировав впечатляющую стабильность на пути к четвертьфиналу. В последних шести матчах клуб одержал четыре победы, забросив 19 шайб при 14 пропущенных, что подчеркивает высокую результативность атакующих действий. Команда тренера Лева Бердичевския успешно преодолела барьер регулярного чемпионата и теперь борется за выход в следующий раунд, где уже ведет серию против «Горняка» со счетом 4:3.

Четвертый матч серии стал переломным, и команда выиграла его 3:2 в овертайме. Даниил Лапин быстро оформил дубль: шайбы он забросил на 12-й и 35-й секундах, и хозяева сразу забрали инициативу. Егор Колесников ответил голом на 50-й секунде, однако оборона «Молота» в основных периодах больше не дрогнула и сохранила ворота на замке во втором и третьем отрезках. В дополнительное время Владимир Шлыков забросил победную шайбу, и отставание в серии сократилось до минимума.

Дисквалификации и травмы

Авторы шайб в матче плей-офф ВХЛ 2026 (1/8 финала, 4-й матч против «Горняка»): Виктор Пластинин, Павел Щербаков, Владимир Шлыков (победная шайба в овертайме).

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