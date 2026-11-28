Молот — Горняк: прогноз на матч ВХЛ
«Молот» 29 ноября 2026 года встретится с «Горняком» в матче ВХЛ. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом своей площадки и какие ставки выбрать? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Молот» уверенно закрепился в статусе одного из главных фаворитов плей-офф ВХЛ, продемонстрировав впечатляющую стабильность на пути к четвертьфиналу. В последних шести матчах клуб одержал четыре победы, забросив 19 шайб при 14 пропущенных, что подчеркивает высокую результативность атакующих действий. Команда тренера Лева Бердичевския успешно преодолела барьер регулярного чемпионата и теперь борется за выход в следующий раунд, где уже ведет серию против «Горняка» со счетом 4:3.
Четвертый матч серии стал переломным, и команда выиграла его 3:2 в овертайме. Даниил Лапин быстро оформил дубль: шайбы он забросил на 12-й и 35-й секундах, и хозяева сразу забрали инициативу. Егор Колесников ответил голом на 50-й секунде, однако оборона «Молота» в основных периодах больше не дрогнула и сохранила ворота на замке во втором и третьем отрезках. В дополнительное время Владимир Шлыков забросил победную шайбу, и отставание в серии сократилось до минимума.
Дисквалификации и травмы
Авторы шайб в матче плей-офф ВХЛ 2026 (1/8 финала, 4-й матч против «Горняка»): Виктор Пластинин, Павел Щербаков, Владимир Шлыков (победная шайба в овертайме).
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей команда пропускает в среднем 2,3 шайбы.
- Авторы шайб в матче плей-офф ВХЛ 2026 (1/8 финала, 4-й матч против «Горняка»): Виктор Пластинин, Павел Щербаков, Владимир Шлыков (победная шайба в овертайме).
- Ориентировочный состав: Горшков Ю. Чеботарёв В. Леонид Зилев, Михасёнок В. Пластинин В. Галимзянов Р. Шаборшин Г. Лабуткин Ю.
Текущая форма
Вылет из Кубка Регионов мог надломить команду. В напряженной серии плей-офф 2026 года «Горняк» уступил «Молоту», однако верхнепышминский клуб, фарм-клуб ХК «Автомобилист», быстро перестроился и нашел свою игру в регулярном чемпионате ВХЛ. Недавние неудачи только подтолкнули его к новой победной серии.
Коллектив Алексея Алексеева набрал хороший ход. В шести последних матчах у него четыре победы и два поражения, а соотношение заброшенных и пропущенных шайб (24:17) в пользу хозяев Ледовой арены имени А. Козицына. Разгром «Кристалла» со счетом 3:1 вышел наглядным подтверждением стабильности, а перед ним команда справилась с «Дизелем» (5:2) и «Тамбовом» (4:2). В заявке есть Александр Гордин и Владислав Демидович, в одном из недавних эпизодов отличился Никита Луговской, но главная заслуга все же у командного духа. Он и помог «Горняку» сгладить редкие провалы вроде игр с «Рубином» или «Бураном».
Интересные факты для ставок
- В четырех встречах из шести команды забрасывали больше 5.5 шайбы.
- В плей-офф 2026 года (1/8 финала) «Горняк-УГМК» уступил «Молоту» со счетом 2:3 в овертайме в 4-м матче серии. Общий счет в серии стал 3:4 в пользу «Горняка-УГМК».
- Ориентировочный состав: Лоренц Зинадин, Щучинов А. Трофимов Ю. Макеев А. Зайцев О. Борисов С. Бойков Д. Карпович Д.
Прогноз и ставки
«Молот» забрасывает в среднем почти три шайбы за игру, и четыре победы в шести последних матчах этот темп подкрепляют. Гости из Верхней Пышмы в обороне тоже не запираются, их личные тоталы регулярно переваливают за две заброшенные шайбы, так что хоккей нас ждет открытый. Дома хозяева чувствуют себя увереннее, а недавний поединок они довели до победы в овертайме. Поэтому ждем, что серия «Молота» продолжится.
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Ставка Победа «Молот»
На отрезке из 6 встреч у «Молот» 4 победы и 2 поражения.
Ставка Тотал шайб больше 3.5
Тотал больше 3.5 проходил в 13 из 20 последних встреч «Молот» и в 15 из 20 игр «Горняк».
Ставка Индивидуальный тотал «Молот» больше 1.5
Отметку 1.5 «Молот» пробивал в 15 из 20 последних встреч.
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