Ижсталь — Магнитка: прогноз на матч ВХЛ
«Ижсталь» 29 ноября 2026 года на своем льду примет «Магнитку» в рамках ВХЛ. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
На этом отрезке ВХЛ «Ижсталь» держится ровнее многих и набрала ход. Три победы подряд вернули команде спокойствие после неудач прошлых недель, и в ключевых моментах она не дрогнула, а в плотной турнирной борьбе это дорогого стоит.
Отрезок увенчала сухая победа над «Южным Уралом» со счетом 2:0. До нее команда справилась с «Олимпией» (3:2) и «Молот-Прикамьем» (3:2). Под руководством тренера Рамиля Сайфуллина коллектив выстроил надежную оборону, и в последних играх она перестала пропускать решающие шайбы. Капитан Григорий Глебов и его партнеры по звеньям, среди них Даниэль Поярков и Антон Назаревич, держат высокий темп, поэтому клуб уверенно контролирует ход встреч и добивается результата в основное время.
Дисквалификации и травмы
С капитанской повязкой команду выводит Григорий Глебов.
Интересные факты для ставок
- Уверенный ход: «Ижсталь» выиграла 4 из 6 последних матчей.
- В четырех из шести последних матчей команды забрасывали больше 4.5 шайбы.
- В лазарете: Янчевский Марк Алексеевич.
- Ориентировочный состав: Яценко А. Гордин А. Лукин В. Асташевский С. Мурылев А. Жданов Ю. Долгопятов Н. Ковалёв А.
Текущая форма
«Магнитка» в ВХЛ ушла в затяжной спад, и теперь под вопросом стабильность фарм-клуба магнитогорского «Металлурга». В прошлом сезоне эта команда набрала 76 очков и добралась до второго раунда плей-офф, а нынешний отрезок выглядит катастрофически. В последних шести встречах коллектив Евгения Полозова выиграл лишь дважды и потерпел четыре поражения.
Ситуация обострилась после недавнего матча с «Торосом», где гости уступили со счетом 1:2, не сумев переломить ход игры даже после быстрого гола Валентина Демченко на 21-й минуте. Атака «Магнитки» демонстрирует критическую нестабильность: после уверенной разгромной победы над «Бураном» (5:1) команда потерпела три сухих поражения подряд от «Кристалла», «Молота-Прикамья» и того же «Тороса», забросив за этот промежуток всего одну шайбу. Оборона также перестает держать удар, пропуская в среднем столько же, сколько забивает, что требует срочной стабилизации от тренерского штаба.
Интересные факты для ставок
- «Магнитка» проиграла четыре из шести последних встреч, серия получилась тяжелой.
- Тотал больше 5.5 шайбы пробивался лишь в одной встрече из шести.
- Ориентировочный состав: Егор Крамзин, Василий Демченко, Матвей Галенюк, Эдуард Шетле, Ярослав Мухранов, Егоров А. Ваулин М. Зимин Н.
Прогноз и ставки
«Ижсталь» входит в зону пиковой активности, одержав три победы подряд, включая сухую победу над «Южным Уралом» со счетом 2:0. В то же время «Магнитка» переживает серьезный кризис, потерпев четыре поражения в последних шести матчах и забросив всего одну шайбу в трех последних играх подряд. Разница в текущей форме и стабильности оборонительных действий хозяев делает их явными фаворитами этой встречи.
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Ставка Победа «Ижсталь»
На отрезке из 6 встреч у «Ижсталь» 4 победы и 2 поражения.
Ставка Тотал шайб больше 3.5
Тотал больше 3.5 проходил в 15 из 20 последних встреч «Ижсталь» и в 10 из 20 игр «Магнитка».
Ставка Индивидуальный тотал «Ижсталь» больше 1.5
Отметку 1.5 «Ижсталь» пробивал в 15 из 20 последних встреч.
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