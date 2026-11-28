Текущая форма

На этом отрезке ВХЛ «Ижсталь» держится ровнее многих и набрала ход. Три победы подряд вернули команде спокойствие после неудач прошлых недель, и в ключевых моментах она не дрогнула, а в плотной турнирной борьбе это дорогого стоит.

Отрезок увенчала сухая победа над «Южным Уралом» со счетом 2:0. До нее команда справилась с «Олимпией» (3:2) и «Молот-Прикамьем» (3:2). Под руководством тренера Рамиля Сайфуллина коллектив выстроил надежную оборону, и в последних играх она перестала пропускать решающие шайбы. Капитан Григорий Глебов и его партнеры по звеньям, среди них Даниэль Поярков и Антон Назаревич, держат высокий темп, поэтому клуб уверенно контролирует ход встреч и добивается результата в основное время.

Дисквалификации и травмы

С капитанской повязкой команду выводит Григорий Глебов.

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