Тамбов — СКА-ВМФ: прогноз на матч ВХЛ
30 ноября 2026 года «Тамбов» и «СКА-ВМФ» проведут матч турнира ВХЛ. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Тамбов» в этом сезоне ВХЛ ищет свой оптимальный ритм и даже в самых напряженных встречах играет с волей. Под руководством тренера главного тренера Сергея Лопушанского команда старается держать высокую планку агрессии, и 38 бросков в створ в недавнем матче со СКА-ВМФ говорят сами за себя. Там клуб уступил лишь в овертайме со счетом 2:3.
За последние шесть туров команда забросила 24 шайбы и пропустила 19, причем игра давалась непросто. Капитан Николай Владимиров вел атаку и помог добыть уверенные победы над «Химиком» (6:3) и «Звездой» (3:2). Плотный график все же сказался. После удачной серии клуб проиграл МХК «Рязань» (4:5) и уступил «Динамо» СПб (1:2) всего день назад, так что восстановиться к следующему матчу будет непросто.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах «Тамбов» в среднем пропускает 3.2 шайбы.
- Ориентировочный состав: Мытник Н. Садовин О. Лебедев Б. Альшевский А. Лазарев М. Балашов М. Бородин Д. Поляков В.
Текущая форма
В ВХЛ СКА-ВМФ пока не может обрести стабильность. Победы и поражения идут вперемешку, и предсказать следующий результат непросто. Фарм-клуб петербургского гранда сменил название в июле, однако длинной серии удачных матчей у него до сих пор нет: команда то показывает уверенную игру, то проваливается.
Накануне гости прервали череду неудач и обыграли «Буран» со счетом 2:1. Это уже вторая победа подряд после успеха над «Югрой». Правда, недавние провалы еще свежи в памяти, ведь всего неделю назад клуб уступил «Рубину» и «Зауралью» и пропустил 5 шайб. Под руководством тренера главного тренера Евгения Кетова команда ищет баланс: в атаке отличились Кирилл Бешкоров и Иван Кузьмин, а оборона по-прежнему допускает критические ошибки. Хорошо видно это по поражению 0:4 от «Динамо-Алтай».
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах команда пропускает в среднем 1.8 шайбы.
- За последние 6 матчей «СКА-ВМФ» забросила 8 шайб, в среднем 1.3 за игру.
- В лазарете: Данила Попов.
- Ориентировочный состав: Саранчук Г. Севостьянов А. Баранцев Д. Капчук С. Шевченко Д. Сорокин Е. Минеев М. Шеховцов Ю.
Прогноз и ставки
«Тамбов» впереди ищет и находит, забрасывая в среднем больше трех шайб за матч, а вот в обороне у команды неладно: пропускает в среднем 3,2 шайбы. У СКА-ВМФ все наоборот. Гости забивают мало — всего 1,3 шайбы за игру, зато сзади держатся крепко и допускают в среднем лишь 1,8 шайбы. Ожидается, что петербургский клуб закроет игру и сведет счет к минимуму, поэтому низовой исход видится наиболее вероятным сценарием встречи.
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Ставка Тотал шайб меньше 4.5
Тотал меньше 4.5 удерживался в 7 из 20 последних встреч «Тамбов» и в 16 из 20 игр «СКА-ВМФ».
Ставка Индивидуальный тотал «СКА-ВМФ» меньше 2.5
«СКА-ВМФ» не пробивал отметку 2.5 в 12 из 20 последних встреч.
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