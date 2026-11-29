Текущая форма

«Тамбов» в этом сезоне ВХЛ ищет свой оптимальный ритм и даже в самых напряженных встречах играет с волей. Под руководством тренера главного тренера Сергея Лопушанского команда старается держать высокую планку агрессии, и 38 бросков в створ в недавнем матче со СКА-ВМФ говорят сами за себя. Там клуб уступил лишь в овертайме со счетом 2:3.

За последние шесть туров команда забросила 24 шайбы и пропустила 19, причем игра давалась непросто. Капитан Николай Владимиров вел атаку и помог добыть уверенные победы над «Химиком» (6:3) и «Звездой» (3:2). Плотный график все же сказался. После удачной серии клуб проиграл МХК «Рязань» (4:5) и уступил «Динамо» СПб (1:2) всего день назад, так что восстановиться к следующему матчу будет непросто.

Интересные факты для ставок