«Бавария» сыграет с «Гертой» первого декабря в рамках Кубка Германии. Соперники разные дивизионы сейчас представляют, их статус различается. Но я готов рискнуть и поверить в то, что мюнхенцы вылетят из турнира.

Дело в том, что «Бавария» сейчас испытывает определенные проблемы. Это видно уже по результатам команды — она идет на серии из трех неудач кряду, причем, оппоненты за этот период не такие сложные были – «Кельн» (1:1) и «Гамбург» (0:0) в Бундеслиге, а также «Лилль» в Лиге чемпионов (1:2).

В предыдущие сезоны для коллектива эти неудачи могли бы стать первыми в сезоне, однако команда Компани ранее уже несколько раз тоже вничью сыграла, в том числе не смогла одолеть прямых конкурентов - «Боруссию» Дортмунд в чемпионате (2:2) и «Арсенал» в ЛЧ (2:2). Так что к моменту мини-кризиса мюнхенцы даже не единолично лидировали в Бундеслиге — с «Боруссией» вровень шли.

И эти проблемы «Баварии» явно связаны с составом — слишком много основных футболистов травмированы — Кейн, Олисе, Мусиала, Луис Диас, Нойер и другие. Сейчас коллектив буквально включает в состав молодых резервистов, отсюда и неудачи с не такими сложными конкурентами. Тут еще можно вспомнить проблемы со здоровьем Венсана Компани, тренера «Баварии». Тяжело из такого положения сейчас будет выходить коллективу.

Да, в соперниках у клуба из Мюнхена сейчас представитель Второй Бундеслиги - «Герта», которая несколько лет не играла в главном дивизионе Германии. Однако с большой вероятностью этот коллектив вернется в Бундеслигу по итогам сезона. Сейчас в турнире он лидирует с большим отрывом от конкурентов.

Причем, «Герта» за 13 туров Второй Бундеслиги даже ни разу не проиграла — 12 побед и одна ничья. Сейчас успешная серия коллектива насчитывает шесть матчей, в сезоне он ни разу не уступил. И вот поэтому я также думаю, что у «Баварии» могут возникнуть проблемы сейчас. Тренерский штаб Компани, вероятно, побережет оставшихся основных игроков, сбережет их от травм. «Герта» же в отличной форме находится, может сейчас небольшую сенсацию совершить.

Ставлю на победу «Герты» с форой (+1) мяч за 2.80