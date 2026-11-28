Текущая форма

На решающем отрезке Женского Кубка Премьер-министра MSG сборная Австралии входит в число самых результативных команд турнира. При Тони Густавссоне игра заметно выросла. Из трех последних матчей австралийки выиграли два, а проиграли лишь однажды, так что поводы говорить о стабилизации игры и нахождении верного тактического баланса у команды действительно есть.

Форму команда подтвердила недавней победой над Колумбией со счетом 3:1. Мячи забили Аланна Кеннеди, Даниэла Ариас и Кейтлин Форд, а Кира Куни-Кросс записала на свой счет голевую передачу. Эта игра продолжила удачный отрезок, в который вошел и разгром Гаити (7:1). Единственным срывом стало поражение от Германии (2:4), зато команда быстро вернулась в колею и за последние три встречи забила в сумме 12 мячей при 6 пропущенных.

Дисквалификации и травмы

По числу матчей впереди Лиг Брокхэм, на его счету 371 игра.

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