Австралия — Колумбия: прогноз на матч Женский Кубок Премьер-министра MSG
В рамках Женского Кубка Премьер-министра MSG 29 ноября 2026 года «Австралия» сыграет с «Колумбией». Команды уже совсем недавно встречались друг с другом, поэтому дополнительный контекст перед игрой сохраняется. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на эту встречу.
Анализ команд
Текущая форма
На решающем отрезке Женского Кубка Премьер-министра MSG сборная Австралии входит в число самых результативных команд турнира. При Тони Густавссоне игра заметно выросла. Из трех последних матчей австралийки выиграли два, а проиграли лишь однажды, так что поводы говорить о стабилизации игры и нахождении верного тактического баланса у команды действительно есть.
Форму команда подтвердила недавней победой над Колумбией со счетом 3:1. Мячи забили Аланна Кеннеди, Даниэла Ариас и Кейтлин Форд, а Кира Куни-Кросс записала на свой счет голевую передачу. Эта игра продолжила удачный отрезок, в который вошел и разгром Гаити (7:1). Единственным срывом стало поражение от Германии (2:4), зато команда быстро вернулась в колею и за последние три встречи забила в сумме 12 мячей при 6 пропущенных.
Дисквалификации и травмы
По числу матчей впереди Лиг Брокхэм, на его счету 371 игра.
Интересные факты для ставок
- Три последних матча принесли «Австралии» 12 забитых мячей, в среднем по четыре за игру.
- В лазарете: Эли Эдмс.
Текущая форма
В Женском Кубке Премьер-министра MSG сборная Колумбии выступает неровно. На отрезке из четырех последних матчей у команды две победы, одно поражение и одна ничья, а разница мячей нулевая: шесть забитых при шести пропущенных. Больше всего вопросов вызывает оборона, которая раз за разом допускает ошибки, и из-за этого успехи в атаке не удается закрепить.
Недавний матч с Австралией высветил слабое место этой команды. Гости проиграли 1:3 и не смогли удержать свой гол до финального свистка. Единственный мяч Линды Кайседо на 15-й минуте после отличной передачи Марианы Муньос стал лишь красивой вспышкой в игре, которая закончилась разгромом. Капитан Даниэла Монтойя старается держать контроль в центре поля, однако даже ее лидерские качества не спасают команду от провалов в защите, и поражение от Канады (1:3) в конце ноября это наглядно подтвердило.
Интересные факты для ставок
- В последних 4 матчах соперники в среднем забивают по 1,5 гола в ворота «Колумбии».
- «Обе забьют» сыграло в трех из четырех последних матчей «Колумбии».
- В лазарете: Густаво Пуэрта.
Прогноз и ставки
Матч обещает получиться открытым. Команды совсем недавно уже встречались между собой, и та игра 28.11.26 завершилась победой «Австралии» со счетом 3:1. В прошлой встрече этих соперников на табло горел счет 3:1 в пользу хозяев. За три последних матча австралийки под руководством Тони Густавссона забили 12 мячей, зато оборона Колумбии то и дело ошибается и пропускает в среднем 1,5 гола за игру. Ждем, что команда Густавссона с первых минут пойдет вперед и постарается использовать слабость гостей в защите, чтобы закрепить уверенное преимущество.
Статистика прогнозов на футболСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Тренды
Ставка Победа «Австралия»
«Австралия» выиграл 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 3 из 18 последних встреч «Австралия» и в 3 из 18 игр «Колумбия».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 3 из 3 последних встреч «Австралия» и в 3 из 4 игр «Колумбия».
Комментарии