Дегерфорс — Эргрюте: прогноз на матч Аллсвенскан
29 ноября 2026 года «Дегерфорс» и «Эргрюте» проведут матч турнира Аллсвенскан. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Дегерфорс» переживает глубокий кризис, и дела у команды Хенока Гойтома идут совсем плохо. На 13-й строчке Аллсвенскана клуб не может найти ворота соперников, а в последних шести матчах у него ни одной победы. «Брюкет» пропустил 13 мячей, забив всего три, причем оборона у него одна из самых уязвимых в лиге.
С АИК последний матч завершился вничью. Эта ничья скорее говорит о том, что хозяева так и не нашли пути к чужим воротам, а не о наладившейся игре в обороне. До этого шведы крупно проигрывали «Хеккену» (0:4) и «Вестеросу» (0:3), и собственные ворота тогда оставались открытыми настежь. Встречи с соперниками поскромнее тоже не помогли. ГАИС и «ФК Юргорден» команда обыграть не смогла и уступила 1:2, хотя моменты для победы у нее были, пусть и редкие.
Интересные факты для ставок
- Счет открыть не удалось в 3 из 6 матчей «Дегерфорс».
- Турнирное положение: Выступает в Аллсвенскане (высший дивизион Швеции). В сезоне 2025 года занимает 13-е место.
- В лазарете: Юхани Пиккарайнен.
- Ориентировочный состав: Даниэль Сундгрен, Ноэль Миллеског, Билал Хуссейн, Диян Вукоевич, Робин Дзабич, Йирийон Гидон, Нахом Гирмай, Николай Скузет.
Текущая форма
К финальным турам Аллсвенскана «Эргрюте» подходит с серьезной проблемой в обороне. Эта слабость регулярно ставит команду на грань, причем за шесть последних встреч коллектив пропустил десять мячей, а без пропущенных голов обошлись лишь два матча. Надежность защитного звена перед важными играми теперь под большим вопросом.
Встреча с «Кальмар ФФ» опять высветила эту двойственность. Гости взяли верх 3:2, однако победа обошлась дорого. Даниэль Полсон открыл счет на 35-й минуте после передачи Тобиаса Саны, а на 41-й тот же Сана реализовал пенальти и сделал преимущество комфортным. Ответный гол Себастьяна Лагерлунда во втором тайме напомнил, что команда Андреаса Хольмберга пока не умеет уверенно доводить матчи до конца и оставляет соперникам шансы до финального свистка.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Эргрюте» не пропустила лишь в одном матче из шести.
- В шести последних матчах «Эргрюте» забила 11 голов, в среднем 1.8 за игру.
- В лазарете: Майкл Паркер, Уильям Свенссон, Айдар Абукар, Адам Андерссон, Расмус Альм.
- Ориентировочный состав: Себастьян Лагерлунд, Расмус Альм, Алекс Рахм, Даниэль Полсон, Йохан Хаммар, Микаэль Дирестам, Антон Андреассон, Оуэн Паркер Прайс.
Прогноз и ставки
«Дегерфорс» переживает тяжелый отрезок. Команда Хенока Гойтома не выигрывает шесть матчей подряд, а за это время пропустила 13 мячей и забила всего три. В атаке «Эргрюте» выглядит живее: у команды 11 голов в последних шести встречах, правда, в обороне тоже хватает серьезных ошибок. С учетом разницы в классе и нынешнего настроя гости вполне могут навязать борьбу и не дать хозяевам победить.
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Ставка «Эргрюте» не проиграет
«Эргрюте» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 13 из 20 последних встреч «Дегерфорс» и в 12 из 20 игр «Эргрюте».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 3 из 6 последних встреч «Дегерфорс» и в 5 из 6 игр «Эргрюте».
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