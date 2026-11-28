Текущая форма

«Дегерфорс» переживает глубокий кризис, и дела у команды Хенока Гойтома идут совсем плохо. На 13-й строчке Аллсвенскана клуб не может найти ворота соперников, а в последних шести матчах у него ни одной победы. «Брюкет» пропустил 13 мячей, забив всего три, причем оборона у него одна из самых уязвимых в лиге.

С АИК последний матч завершился вничью. Эта ничья скорее говорит о том, что хозяева так и не нашли пути к чужим воротам, а не о наладившейся игре в обороне. До этого шведы крупно проигрывали «Хеккену» (0:4) и «Вестеросу» (0:3), и собственные ворота тогда оставались открытыми настежь. Встречи с соперниками поскромнее тоже не помогли. ГАИС и «ФК Юргорден» команда обыграть не смогла и уступила 1:2, хотя моменты для победы у нее были, пусть и редкие.

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