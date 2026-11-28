Фортуна — Херенвен: прогноз на матч Эредивизи
29 ноября 2026 года «Фортуна» и «Херенвен» проведут матч турнира Эредивизи. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Фортуна» держится в середине таблицы Эредивизи, занимая 11-е место из 18 команд. В атаке стабильности нет, так как победы даются с минимальным перевесом, а ничьих набирается много. За последние шесть матчей команда выиграла только два, в остальных четырех встречах переиграть соперников не удалось, при этом забито 9 мячей и пропущено 7.
С «Гоу Эхед Иглз» хозяева в последнем матче взяли верх 1:0, а единственный гол на 50-й минуте провел Энтони Дескотт. Точная передача Кристоффера Петерсона помогла прервать серию из трех встреч с ничейным исходом. Ранее клуб разошелся миром со «Стормвогелс Телстар» (2:2) и «Фейеноордом» (1:1), и такие результаты говорят о трудностях с реализацией моментов и умением доводить матчи до победы. Под руководством тренера Дэнни Буйса команда старается избавиться от привычки к частым ничьим, однако в обороне по-прежнему слишком много потерь.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Фортуна» в среднем пропускает 1,2 гола от соперников.
- Ориентировочный состав: Сиб Ван Оттеле, Родриго Гут, Джастин Хубнер, Мохамед Ихаттарен, Филип Бриттин, Шило 'т Занд, Яспер Дальхаус, Энтони Дескотт.
Текущая форма
«Херенвен» проводит сезон уверенно и держится на восьмой строчке Эредивизи. Команда из Фрисландии набрала хороший ход. У нее шесть побед подряд без единого поражения, а разница мячей 18:6 говорит о надежном балансе между атакой и обороной.
В прошедшей игре «Суперфризы» обыграли «Гронинген» со счетом 3:1. Дилан Венте сделал дубль уже к 13-й минуте и стал главным героем встречи, а точку в матче поставил Дирк Ваннер Пропер. С тренером Робином Фельдманом клуб держит редкую стабильность и раз за разом находит решения против соперников разного уровня, так что одним из самых опасных коллективов лиги он остается не без оснований.
Интересные факты для ставок
- На этом отрезке тотал больше 2.5 голов проходил в четырех матчах из шести.
- В лазарете: Христиан Петров, Сэм Керстен, Б. Клавербоер, Ринго Мервельд.
- Ориентировочный состав: Оливер Брауде, Сэм Керстен, Маркус Линдей, Якоб Тренсков, Ринго Мервельд, Нолан Куртенс, Дилан Венте, Леви Смэнс.
Прогноз и ставки
«Херенвен» поймал отличный ход. Шесть побед подряд с разницей мячей 18:6, и в этом списке есть уверенная победа 3:1 над «Гронингеном». «Фортуна» застряла в середине таблицы, выиграла лишь две из последних шести встреч и часто довольствуется ничьими. Разница в игровом тонусе видна сразу. Гости атакуют без оглядки, у хозяев же хромает реализация моментов и не получается доводить встречи до нужного конца. Поэтому ждем, что «Херенвен» продлит победную серию и возьмет три очка на выезде.
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Ставка Победа «Херенвен»
На отрезке из 6 встреч у «Херенвен» 6 побед и 0 поражений.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 11 из 20 последних встреч «Фортуна» и в 11 из 20 игр «Херенвен».
Ставка Индивидуальный тотал «Херенвен» больше 0.5
Отметку 0.5 «Херенвен» пробивал в 10 из 20 последних встреч.
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