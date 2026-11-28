Текущая форма

«Фортуна» держится в середине таблицы Эредивизи, занимая 11-е место из 18 команд. В атаке стабильности нет, так как победы даются с минимальным перевесом, а ничьих набирается много. За последние шесть матчей команда выиграла только два, в остальных четырех встречах переиграть соперников не удалось, при этом забито 9 мячей и пропущено 7.

С «Гоу Эхед Иглз» хозяева в последнем матче взяли верх 1:0, а единственный гол на 50-й минуте провел Энтони Дескотт. Точная передача Кристоффера Петерсона помогла прервать серию из трех встреч с ничейным исходом. Ранее клуб разошелся миром со «Стормвогелс Телстар» (2:2) и «Фейеноордом» (1:1), и такие результаты говорят о трудностях с реализацией моментов и умением доводить матчи до победы. Под руководством тренера Дэнни Буйса команда старается избавиться от привычки к частым ничьим, однако в обороне по-прежнему слишком много потерь.

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