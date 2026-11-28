Текущая форма

«Фукусима Юнайтед» проводит сезон в Джей-лиге 3 ровно и держится в середине таблицы, на 10-м месте из 20 участников. Для команды из третьего дивизиона Японии это спокойный результат без резких провалов, хотя до борьбы за высокие строчки и плей-офф ей пока не хватает той самой «перчинки» и результативности лидеров.

За последние шесть туров команда Шухэя Тэрады набрала приличный ход. На ее счету 11 забитых мячей и 8 пропущенных при трех победах и одном поражении. Свежий пример – победа над «Ренофа Ямагучи» (2:1) три дня назад, причем хозяева поля забили дважды. Юки Окада отличился на 55-й минуте, а Кайто Цукия – на 67-й с передачи Дзимпэя Ёсиды. В той же серии встреч случилось и поражение от «Матсумото Ямага» (1:3), однако команда быстро пришла в себя и обыграла «Сагамихару» (1:0). Так она показала, что умеет собираться на важных матчах.

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