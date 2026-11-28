Фукусима Юнайтед — Гайнаре Тоттори: прогноз на матч Джей-лига 3 (Япония)
«Фукусима Юнайтед» 29 ноября 2026 года на своем поле примет «Гайнаре Тоттори» в рамках Джей-лиги 3 (Япония). Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Фукусима Юнайтед» проводит сезон в Джей-лиге 3 ровно и держится в середине таблицы, на 10-м месте из 20 участников. Для команды из третьего дивизиона Японии это спокойный результат без резких провалов, хотя до борьбы за высокие строчки и плей-офф ей пока не хватает той самой «перчинки» и результативности лидеров.
За последние шесть туров команда Шухэя Тэрады набрала приличный ход. На ее счету 11 забитых мячей и 8 пропущенных при трех победах и одном поражении. Свежий пример – победа над «Ренофа Ямагучи» (2:1) три дня назад, причем хозяева поля забили дважды. Юки Окада отличился на 55-й минуте, а Кайто Цукия – на 67-й с передачи Дзимпэя Ёсиды. В той же серии встреч случилось и поражение от «Матсумото Ямага» (1:3), однако команда быстро пришла в себя и обыграла «Сагамихару» (1:0). Так она показала, что умеет собираться на важных матчах.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Фукусима Юнайтед» пропускает в среднем 1.3 гола за игру.
- Турнирное положение: Команда выступает в Джей-лиге 3 (третий дивизион Японии). По данным на 2026 год занимает 10-е место из 20 команд.
- Ориентировочный состав: Томоки Уэда, Макидо Уэхара, Такуми Фудзитани, Кайто Цукия, Тацуйя Анзай, Аруто Хигучи, Дзимпей Ёсида, Кейсей Кано.
Текущая форма
Сезон 2025 года «Гайнаре Тоттори» провела в Джей-лиге 3 неровно и финишировала на 11-м месте из 20 команд. Середина таблицы не передает всей нестабильности клуба. Забивать у команды толком не получается, а очки она регулярно теряет там, где должна была бы побеждать. Под руководством тренера Кентаро Хаяси коллектив ищет стабильность, однако последние результаты показывают, что рецепт успеха пока не найден.
Шесть последних матчей принесли гостям лишь одну победу, шесть забитых мячей и 11 пропущенных. Разгром «Кагосима Юнайтед» со счетом 3:0 так и остался единственным светлым эпизодом, хотя и он быстро растворился в череде неудач. Поражение от «ФК Рюкю» (2:5) вскрыло серьезные проблемы в обороне, а недавние осечки с «Сагамихара» (0:1) и «Каматамаре Сануки» (0:1) показали, что доводить матчи до нужного результата команда не умеет. С «Сануки» она играла всего три дня назад, поэтому физическая готовность игроков к новой встрече вызывает вопросы.
Интересные факты для ставок
- На этом отрезке ставка на верх по голам (больше 2.5) прошла в 3 из 6 матчей.
- В сезоне 2025 года в Джей-лиге 3 «Гайнаре Тоттори» идет на 11-м месте среди 20 участников.
- Ориентировочный состав: Рё Момои, Сэя Никаидо, Харуки Осимы, Рё Араи, Ацуки Тодзё, Дайки Синода, Масаки Канэура, Юсаку Тасэй.
Прогноз и ставки
«Фукусима Юнайтед» при Шухэе Тэраде держится в середине таблицы Джей-лиги 3 и обходится без заметных провалов. За последние шесть туров команда забила 11 мячей, а в свежем матче одолела «Ренофа Ямагучи» со счетом 2:1, где отличились Юки Окада и Кайто Цукия. «Гайнаре Тоттори» на этом фоне смотрится уязвимо. Гости пропустили 11 голов в шести последних встречах, а недавние поражения от «Сагамихары» и «Каматамаре Сануки» показали, что в обороне у них не все ладно. Домашний фактор и текущая динамика склоняют нас к тому, что хозяева справятся с задачей и возьмут три очка.
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Ставка Победа «Фукусима Юнайтед»
На отрезке из 6 встреч у «Фукусима Юнайтед» 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 16 из 20 последних встреч «Фукусима Юнайтед» и в 13 из 20 игр «Гайнаре Тоттори».
Ставка Индивидуальный тотал «Фукусима Юнайтед» больше 0.5
Отметку 0.5 «Фукусима Юнайтед» пробивал в 16 из 20 последних встреч.
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