Текущая форма

«Магдебург» подходит к матчу с тревожным багажом. Во Второй Бундеслиге сезона 2025–26 команда идет на 14-м месте из 18, и этот результат давит на нее, ведь стабильности коллективу Петрика Зандера явно не хватает. Удержать позиции ему трудно, он балансирует на грани зоны риска, где каждая неудача способна ухудшить турнирное положение.

Слабое место команды ярче всего проявилось 19 мая в матче с «Дармштадтом». Коллектив уступил 0:1 и так и не сумел вскрыть плотную оборону соперника. Эта неудача оборвала серию результативных встреч, ведь до нее клуб забивал в каждом из четырех последних матчей, причем среди них были уверенная победа над «Арминией Билефельд» (4:0) и ничья с «Нюрнбергом» (2:2). Сможет ли команда вернуть атакующий потенциал после таких провалов, во многом и решит, выберется ли она из кризиса.

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