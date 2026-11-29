Магдебург — Энерги Коттбус: прогноз на матч Вторая Бундеслига
В рамках Второй Бундеслиги 29 ноября 2026 года «Магдебург» сыграет с «Энерги Коттбус». Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Читайте наш прогноз, чтобы подобрать наиболее интересные варианты для этой встречи.
Анализ команд
Текущая форма
«Магдебург» подходит к матчу с тревожным багажом. Во Второй Бундеслиге сезона 2025–26 команда идет на 14-м месте из 18, и этот результат давит на нее, ведь стабильности коллективу Петрика Зандера явно не хватает. Удержать позиции ему трудно, он балансирует на грани зоны риска, где каждая неудача способна ухудшить турнирное положение.
Слабое место команды ярче всего проявилось 19 мая в матче с «Дармштадтом». Коллектив уступил 0:1 и так и не сумел вскрыть плотную оборону соперника. Эта неудача оборвала серию результативных встреч, ведь до нее клуб забивал в каждом из четырех последних матчей, причем среди них были уверенная победа над «Арминией Билефельд» (4:0) и ничья с «Нюрнбергом» (2:2). Сможет ли команда вернуть атакующий потенциал после таких провалов, во многом и решит, выберется ли она из кризиса.
Интересные факты для ставок
- За последние 4 матча «Магдебург» пропускает в среднем 0.8 гола за игру.
- В лазарете: Лубамбо Мусонда, Моритц-Брони Кваг, Матеуш Жуковский, Торбен Мюзел.
Текущая форма
Во Второй Бундеслиге «Энерги Коттбус» пока тяжело. В сезоне 2025/26 клуб из Бранденбурга уверенно занял второе место в Третьей Лиге, а сейчас подошел к кризису: в семи последних встречах команда выиграла лишь однажды и пропустила 13 мячей при шести забитых.
Сильнее всего команду Клаус-Дитера Воллица тревожит свежая встреча с «Гертой», где оборона развалилась, и все закончилось поражением 0:4. «Ultima Raka» стабильность так и не обрела. После нулевой ничьей с «Айнтрахтом Брауншвейг» и результативной с «Нюрнбергом» (1:1) пошли неудачи, в том числе проигрыши «Дармштадту 98» и «ФЛ Бохум 1848». Команда ищет подходы к чужим воротам, а свои пока не уберечь, и каждый матч превращается в нервную борьбу за то, чтобы ограничить ущерб.
Интересные факты для ставок
- За последние 7 матчей «Энерги Коттбус» забила 6 голов, в среднем 0.9 за игру.
- В лазарете: Эрик Энгельхардт, Аксель Боргманн.
Прогноз и ставки
За последние семь туров «Энерги Коттбус» пропустил 13 мячей, причем разгром от «Герты» со счетом 0:4 в эту серию тоже вошел. «Магдебург» в таблице нестабилен, зато в последних четырех матчах не пропустил ни разу. Ожидается, что хозяева используют слабость гостей в обороне и выиграют, сохранив свои ворота в неприкосновенности.
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Ставка Победа «Магдебург»
На отрезке из 4 встреч у «Магдебург» 1 победу, 2 ничьи и 1 поражение.
Ставка Индивидуальный тотал «Энерги Коттбус» меньше 0.5
«Энерги Коттбус» не пробивал отметку 0.5 в 1 из 1 последних встреч.
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