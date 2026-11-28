Текущая форма

«Айнтрахт Брауншвейг» намеренно закрепился в статусе команды-«yo-yo side» и уже не первый год балансирует между Второй Бундеслигой и Третьей Лигой. На данный момент «Львы» идут 15-ми из 18 участников турнирной таблицы. Со стабильностью у коллектива серьезные проблемы, поэтому риск вылета никуда не делся.

Прервать череду неудач получилось лишь в последнем матче, где команда Ларса Корнетки одолела «1. ФК Нюрнберг» со счетом 2:1. Хавьер Фернандес забил на первой минуте, Ян Штурм упрочил перевес на 23-й, и это оборвало полосу из разгрома от «Падерборн 07» (1:4) и поражения от «Арминии» (1:3). Победа над «Ганновер 96» (2:0) вышла яркой, но оборона по-прежнему хрупкая. За последние шесть встреч клуб пропустил 10 мячей, так что каждое очко дается ему тяжело.

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