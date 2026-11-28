Айнтрахт Брауншвейг — Вольфсбург: прогноз на матч Вторая Бундеслига
В рамках Второй Бундеслиги 29 ноября 2026 года «Айнтрахт Брауншвейг» сыграет с «Вольфсбургом». Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на этот матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Айнтрахт Брауншвейг» намеренно закрепился в статусе команды-«yo-yo side» и уже не первый год балансирует между Второй Бундеслигой и Третьей Лигой. На данный момент «Львы» идут 15-ми из 18 участников турнирной таблицы. Со стабильностью у коллектива серьезные проблемы, поэтому риск вылета никуда не делся.
Прервать череду неудач получилось лишь в последнем матче, где команда Ларса Корнетки одолела «1. ФК Нюрнберг» со счетом 2:1. Хавьер Фернандес забил на первой минуте, Ян Штурм упрочил перевес на 23-й, и это оборвало полосу из разгрома от «Падерборн 07» (1:4) и поражения от «Арминии» (1:3). Победа над «Ганновер 96» (2:0) вышла яркой, но оборона по-прежнему хрупкая. За последние шесть встреч клуб пропустил 10 мячей, так что каждое очко дается ему тяжело.
Интересные факты для ставок
- «Айнтрахт Брауншвейг» проиграл 3 из 6 последних матчей, и отрезок получился неровным.
- В лазарете: Исидорос Кутсидис, Самуэле Ди Бенедетто, Флориан Флик, Ян Урбич, Максимилиан Энтроп.
- Ориентировочный состав: Тристан Вагнер, Кевин Элерс, Фабио Ди Микеле Санчес, Флориан Флик, Макс Мари, Аарон Опоку, Робин Хойссер, Ян Урбич.
Текущая форма
Вылет «Вольфсбурга» во Вторую Бундеслигу стал шоком. Клуб, привыкший к элите, оказался на 16-м месте из 18-ти. Для чемпиона Германии 2009 года и обладателя Кубка страны это положение выглядит как кризис, и тянуть с решением нельзя.
Команда Тобиаса Штробля явно ищет стабильность, и в последнем матче она убедительно разобралась с «Хольштайн Киль» со счетом 3:0. Тимон Вайнер открыл счет на 50-й минуте, затем Фрейзер Хорнби и Фабиан Риз довели дело до разгрома, а в атаке «волки» смотрелись очень мощно. Раньше клуб так же уверенно обыграл «1. ФК Унион Берлин» (2:0), правда поражения от «Герты» и «Фрайбурга» напоминают, что до идеальной стабильности пока далеко.
Интересные факты для ставок
- За этот отрезок в 3 из 6 матчей забили больше 2.5 голов.
- В лазарете: Кенто Сигай, Килиан Фишер, Саэль Кумбеди.
- Ориентировочный состав: Саэль Кумбеди, Матис Анжели, Йоаким Мэле, Бенце Дардой, Винисиус Соуза, Мухаммед Дамар, Александр Бернхардссон, Роберт Глатцель.
Прогноз и ставки
После победы над «Хольштайн Киль» со счетом 3:0 «Вольфсбург» ищет стабильность, причем Тимон Вайнер, Фрейзер Хорнби и Фабиан Риз в той встрече многое сделали в атаке. Хозяева обыграли Нюрнберг, но продолжают пропускать много мячей, поскольку в последних турах уступили Падерборну 1:4 и Арминии 1:3. С обороной у «Айнтрахта» пока нестабильно, зато «волки» нащупывают форму, поэтому ждем, что гости не уедут из Брауншвейга без очков.
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Ставка Вольфсбург не проиграет
«Вольфсбург» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 10 из 20 последних встреч «Айнтрахт Брауншвейг» и в 13 из 20 игр «Вольфсбург».
Ставка Индивидуальный тотал «Вольфсбург» больше 0.5
Отметку 0.5 «Вольфсбург» пробивал в 14 из 20 последних встреч.
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