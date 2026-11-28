Гетеборг — Сириус: прогноз на матч Аллсвенскан
29 ноября 2026 года «Гетеборг» и «Сириус» проведут матч турнира Аллсвенскан. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
Нынешний сезон в Аллсвенскане складывается для «Гетеборга» крайне тяжело, хотя клуб по-прежнему остается одним из самых титулованных в Скандинавии. Команда Йоахима Бьёрклунда привычно метит высоко и сейчас цепляется за четвертую строчку в таблице. Правда, результаты последних недель всерьез тревожат руководство и болельщиков.
Голы даются тяжело. На отрезке из последних шести матчей у клуба всего три забитых мяча при десяти пропущенных. Отдельно стоит матч с «Сарпсборгом»: команда уступила 0:4 и после этого не выигрывала ни разу. В последней встрече с «Хаммарбю ИФ» (1:3) единственный гол хозяев провел Кевин Акерманн на 54-й минуте, но разгрома это не отменило, а слабая игра в обороне снова бросилась в глаза.
Интересные факты для ставок
- Счет не был открыт «Гетеборгом» в 3 из 6 матчей.
- Турнирное положение: Занимает 4-е место в Аллсвенскане (16 команд) по состоянию на 2025 год.
- В лазарете: Эрлингмарк Август, Йонас Багер, Макс Фенгер, Рамон Паскаль Лундквист, Сэм Ларссон.
- Ориентировочный состав: Кевин Акерманн, Кольбейн Тордарсон, Виктор Андерссон, Эмиль Фаст, Хьёртур Херманнссон, Дэвид Крузе, Феликс Эрикссон, Ноа Тольф.
Текущая форма
Уппсальский клуб держится в середине таблицы Аллсвенскана. 9-е место из 16 команд говорит само за себя: это стабильный участник элиты. Десятый сезон подряд в высшем дивизионе «сине-черные» привыкают к высокому уровню. На титулы клуб не претендует, но и вылетом не рискует.
В прошлый раз выезд к «Юргордену» принес победу 1:0, но она лишь отчасти скрывает проблемы в обороне. За шесть последних матчей команда пропустила 7 мячей, причем проиграла «Хаммарбю» (0:2) и «Кальмару» (0:1), так что к защитной линии вопросы остаются. Единственный гол в той встрече с «Юргорденом» провел Маттиас Нартей на 44-й минуте с передачи Йеспера Унекена, и этот удар гостей оказался единственным точным.
Интересные факты для ставок
- «Обе забьют» сыграло в двух из шести последних матчей «Сириус».
- В сезоне 2025 года команда финишировала девятой из 16 участников.
- В лазарете: Отсо Лииматта.
- Ориентировочный состав: Хенрик Кастегрен, Мохамед Сумах, Тобиас Анкер, Оскар Круснелл, Мелкер Хейер, Маркус Линдберг, Йоаким Перссон, Исак Бьеркебо.
Прогноз и ставки
У «Гетеборга» в атаке дела совсем плохи. За шесть последних встреч команда забила всего три мяча, а разгромное поражение от «Сарпсборга» со счетом 0:4 только подчеркнуло эту беспомощность. «Сириус» результативностью тоже не блещет, причем в девяти из десяти последних матчей гостей тотал не превышал 1.5 гола. Ждем вязкую игру с упором на оборону, поэтому берем тотал меньше 2.5.
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Ставка Тотал голов меньше 2.5
Тотал меньше 2.5 удерживался в 11 из 20 последних встреч «Гетеборг» и в 15 из 20 игр «Сириус».
Ставка Обе забьют - нет
Ставка «обе забьют - нет» проходила в 3 из 6 последних встреч «Гетеборг» и в 4 из 6 игр «Сириус».
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