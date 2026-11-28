Текущая форма

Нынешний сезон в Аллсвенскане складывается для «Гетеборга» крайне тяжело, хотя клуб по-прежнему остается одним из самых титулованных в Скандинавии. Команда Йоахима Бьёрклунда привычно метит высоко и сейчас цепляется за четвертую строчку в таблице. Правда, результаты последних недель всерьез тревожат руководство и болельщиков.

Голы даются тяжело. На отрезке из последних шести матчей у клуба всего три забитых мяча при десяти пропущенных. Отдельно стоит матч с «Сарпсборгом»: команда уступила 0:4 и после этого не выигрывала ни разу. В последней встрече с «Хаммарбю ИФ» (1:3) единственный гол хозяев провел Кевин Акерманн на 54-й минуте, но разгрома это не отменило, а слабая игра в обороне снова бросилась в глаза.

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