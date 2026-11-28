Йокогама Маринос — ФК Токио: прогноз на матч Джей-лига 1
29 ноября 2026 года «Йокогама Маринос» и «ФК Токио» проведут матч турнира Джей-лига 1. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
Сезон 2026 в Джей-лиге 1 у «Йокогама Маринос» складывается тяжело. Клуб с пятью титулами чемпиона J-League в истории занимает 13-е место из 20 участников, и для такой команды это похоже на кризис амбиций. На последнем отрезке коллектив Стива Корики никак не находит ровной игры и чередует яркие победы над лидерами вроде «Кавасаки Фронтале» (4:2) с болезненными неудачами.
Три дня назад команда вырвала победу у «Ависпа Фукуока» со счетом 2:1 и прервала полосу нестабильных результатов. В той встрече решающим стал гол Рио Нитты на 30-й минуте при точной подаче Такуя Киды и Дайи Тоно. Оборона «Маринос» при этом по-прежнему уязвима. Два матча подряд с «Кашима Антлерс» команда проиграла со счетом 2:3, и это высвечивает проблемы с реализацией и защитой на длинных дистанциях.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах «Йокогама Маринос» забила 13 мячей, в среднем 2,2 за игру.
- Турнирное положение: 13-е место из 20 в Джей-лиге 1 (сезон 2026).
- Ориентировочный состав: Хироки Икура, Кайна Танимура, Такуто Кимура, Рё Мияйчи, Син Миидэра, Косукэ Мацумира, Косей Сувама, Томоки Кондо.
Текущая форма
«Сине-красные» прочно удерживают четвертую строчку в таблице Джей-лиги 1, демонстрируя стабильность на фоне борьбы за высокие места. Под руководством тренера Рикидзо Мацухаси клуб превратился в одну из самых опасных атакующих сил турнира, где баланс последних игр говорит сам за себя: четыре уверенные победы при отсутствии поражений. Такой результативный отрезок позволяет «ФК Токио» чувствовать себя в статусе реальных претендентов на пьедестал, несмотря на плотность графика.
Три дня назад команда показала характер и разошлась миром с «Санфречче Хиросима» – 2:2. Мотоки Нагакаура и Тэрухито Накагава забили по мячу, и гости не растеряли очки в непростой игре. Этим результатом завершился мощный отрезок, в котором «ФК Токио» разгромил «Фаджиано Окаяма» (4:0) и «Мито Холлихок» (6:0), а «Кашиму Антлерс» переиграл со счетом 2:0. В обороне у команды случаются провалы, однако на наборе очков это не отражается, ведь за шесть туров она забила 17 мячей и тем самым перекрывает собственные ошибки.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «ФК Токио» пропускает в среднем 0.3 гола от соперников.
- Клуб выступает в Джей-лиге 1, то есть в высшем дивизионе Японии. По ходу сезона 2026 года он держится на 4-м месте среди 20 команд.
- Ориентировочный состав: Сэй Муроя, Кенто Хасимото, Такахиро Ко, Кота Таваратсумидо, Дани Гомес, Ким Сын Кю, Александр Шольц, Хаято Инамура.
Прогноз и ставки
«ФК Токио» держится на четвертой строчке таблицы и не проигрывает четыре матча кряду. Хозяева при этом балансируют на 13-м месте и регулярно пропускают. Зато гости под руководством Рикидзо Мацухаси стали одной из самых опасных атакующих сил турнира и забили 17 мячей в шести последних турах. Оборона «Йокогама Маринос» выглядит уязвимой, так что «ФК Токио» вполне способны не потерять свои очки в этом противостоянии.
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Ставка ФК Токио не проиграет
«ФК Токио» уступил лишь 0 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 17 из 20 последних встреч «Йокогама Маринос» и в 16 из 20 игр «ФК Токио».
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