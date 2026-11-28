Текущая форма

Сезон 2026 в Джей-лиге 1 у «Йокогама Маринос» складывается тяжело. Клуб с пятью титулами чемпиона J-League в истории занимает 13-е место из 20 участников, и для такой команды это похоже на кризис амбиций. На последнем отрезке коллектив Стива Корики никак не находит ровной игры и чередует яркие победы над лидерами вроде «Кавасаки Фронтале» (4:2) с болезненными неудачами.

Три дня назад команда вырвала победу у «Ависпа Фукуока» со счетом 2:1 и прервала полосу нестабильных результатов. В той встрече решающим стал гол Рио Нитты на 30-й минуте при точной подаче Такуя Киды и Дайи Тоно. Оборона «Маринос» при этом по-прежнему уязвима. Два матча подряд с «Кашима Антлерс» команда проиграла со счетом 2:3, и это высвечивает проблемы с реализацией и защитой на длинных дистанциях.

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