«Эвеланш» занимают вторую строчку Центрального дивизиона и неплохо смотрятся в последних матчах. Разгромив на своем льду «Монреаль» со счетом 6:0, «Колорадо» накануне в гостях вырвал волевую победу у лидера дивизиона «Миннесоты» (4:3 Б).

Даже в отсутствие травмированных Натана Маккиннона и Мартина Нечаса атака «лавин» сохраняет высочайшую продуктивность за счет снайперской формы Арттури Лехконена (17 голов), Помимо Маккиннона и Нечаса, в списке травмированных у «Колорадо» остаются защитник Джош Мэнсон и форварды Гэвин Бриндли и Закари Л’Эре.