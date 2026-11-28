Колорадо — Сан-Хосе: прогноз (кф. 1.97) и ставки на матч НХЛ
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Фаворит по модели (68.5%), справедливый кф 1.46. Победная серия — Колорадо Эвеланш: 3 побед подряд
Обе забивают — Колорадо Эвеланш: 70.0% из 10; Обе забивают — Сан-Хосе Шаркс: 90.0% из 10; ОЗ в очных встречах — 90.0% из 10. По модели — 87.7%
Анализ команд
«Эвеланш» занимают вторую строчку Центрального дивизиона и неплохо смотрятся в последних матчах. Разгромив на своем льду «Монреаль» со счетом 6:0, «Колорадо» накануне в гостях вырвал волевую победу у лидера дивизиона «Миннесоты» (4:3 Б).
Даже в отсутствие травмированных Натана Маккиннона и Мартина Нечаса атака «лавин» сохраняет высочайшую продуктивность за счет снайперской формы Арттури Лехконена (17 голов), Помимо Маккиннона и Нечаса, в списке травмированных у «Колорадо» остаются защитник Джош Мэнсон и форварды Гэвин Бриндли и Закари Л’Эре.
«Шаркс» балансируют в середине таблицы Тихоокеанского дивизиона, но в последних турах выступают нестабильно. После тяжелых поражений от «Миннесоты» (2:5) и «Анахайма» (0:7) «Сан-Хосе» неожиданно уверенно переиграл «Вегас» со счетом 4:1.
Все надежды «акул» сейчас связаны с Маклином Селебрини, у которого на счету 33 очка (11+22). При этом «Сан-Хосе» по-прежнему имеет серьезные кадровые проблемы. Вне игры остаются Джейкоб Труба, Кифер Шервуд, Игорь Чернышов и Квентин Масти.
Прогноз и ставки
Фактор домашней площадки и глубина состава дают «Колорадо» ощутимое преимущество. «Эвеланш» в текущем чемпионате невероятно мощно действуют в родных стенах. В условиях высокогорья «лавины» способны задушить гостей своим прессингом. «Сан-Хосе» же в текущем сезоне крайне нестабильно выглядит на чужом льду и пропускает слишком много. При этом «акулы» слабо обороняются в меньшинстве. Учитывая все вышеперечисленное, мы считаем что проблем у «Колорадо» не возникнет.
Наш прогноз - «Колорадо» с форой (-1,5) шайбы за коэффициент 1,97
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Ставка Индивидуальный тотал «Колорадо» больше 3,5 шайб
В 4 из 5 последних домашних матчей «Эвеланш» преодолели эту отметку
Ставка Индивидуальный тотал «Сан-Хосе» меньше 3,5 шайб
В 4 из 5 последних матчей на выезде команда не забросила более 3 шайб
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