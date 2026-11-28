Мальме — Броммапойкарна: прогноз на матч Аллсвенскан
29 ноября 2026 года «Мальме» и «Броммапойкарна» проведут матч турнира Аллсвенскан. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
К решающим турам Аллсвенскана «Мальме» подходит с нестабильной атакой. В последних шести матчах команда Аге Харейде выиграла лишь однажды, а по голам вышло ровно: четыре забитых при четырех пропущенных. Для фаворита чемпионата такой отрезок выглядит серьезным испытанием, и это заставляет сомневаться в ее притязаниях на высокие места.
Поединок с «Мьельбю» закончился вничью 1:1. На третьей минуте Майкель Лахдо забил единственный мяч хозяев, передачу ему отдал Отто Розенгрен. Быстрый старт не помог обороне удержать перевес, и матч повторил неудачную игру с «Хаммарбю» (1:2), где соперник тоже отличился после пропущенного мяча. Из недавних результатов выделяется разве что разгром «Хальмстада» (3:0) 28 октября. Зато следом команда дважды сыграла по нулям с «Эльфсборгом» и «Гётеборгом», причем в концовках этих встреч ей заметно не хватало креатива.
Интересные факты для ставок
- За шесть последних матчей «Мальме» забила пять голов, в среднем 0.8 за игру.
- В последних шести матчах соперники в среднем забивают «Мальме» по 0.7 гола.
- В лазарете: Андрей Дьюрич, Кенан Бусуладжич, Оскар Сёстранд, Уорен Каманзи.
- Ориентировочный состав: Йенс Стригер Ларсен, Бусанелло, Адриан Скогмар, Отто Розенгрен, Йован Милошавльевич, Диего Гарсия, Антон Хёг, Стиан Грегерсен.
Текущая форма
Сезон в Аллсвенскане складывается для «Броммапойкарны» крайне неровно, и коллектив из Швеции сейчас находится в зоне турбулентности. Команда Ульфа Кристианссона занимает лишь 12-е место в турнирной таблице, что для клуба с одной из крупнейших молодежных академий в Европе выглядит как серьезный вызов репутации.
У гостей главная беда – нестабильность. Единственная яркая победа над «Кальмар ФФ» (3:0) быстро забылась после вялых нулевых ничьих с «Хеккеном» и «Мьельбю». Последняя встреча с «Хальмстадом» закончилась тяжелым разгромом 0:3, который обнажил уязвимость обороны и подтвердил, что команда пока не нашла ключ к стабильным результатам.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Броммапойкарна» не пропускала в 3 матчах из 6.
- Турнирное положение: 12-е место в Аллсвенскане (сезон 2025).
- В лазарете: Камилджан Север.
- Ориентировочный состав: Лео Каваллиус, Андреас Троелсен, Саймон Странд, Мадс Хансен, Оливер Берг, Оскар Коттон, Антон Курочкин, Уилмер Одефальк.
Прогноз и ставки
«Мальме» в последних матчах забивает мало. Пять мячей в шести встречах, зато оборона держит удар и пропускает в среднем меньше гола за игру. «Броммапойкарна» переживает тяжелые времена. Недавний разгром от «Хальмстада» со счетом 0:3 и падение на 12-е место в таблице говорят сами за себя. Ожидается вязкая, низовая игра. Хозяева постараются взять верх за счет контроля мяча, гостям придется больше защищаться.
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Ставка «Мальме» не проиграет
«Мальме» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов меньше 2.5
Тотал меньше 2.5 удерживался в 14 из 20 последних встреч «Мальме» и в 12 из 20 игр «Броммапойкарна».
Ставка Индивидуальный тотал «Мальме» больше 0.5
Отметку 0.5 «Мальме» пробивал в 9 из 20 последних встреч.
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