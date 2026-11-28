Текущая форма

К решающим турам Аллсвенскана «Мальме» подходит с нестабильной атакой. В последних шести матчах команда Аге Харейде выиграла лишь однажды, а по голам вышло ровно: четыре забитых при четырех пропущенных. Для фаворита чемпионата такой отрезок выглядит серьезным испытанием, и это заставляет сомневаться в ее притязаниях на высокие места.

Поединок с «Мьельбю» закончился вничью 1:1. На третьей минуте Майкель Лахдо забил единственный мяч хозяев, передачу ему отдал Отто Розенгрен. Быстрый старт не помог обороне удержать перевес, и матч повторил неудачную игру с «Хаммарбю» (1:2), где соперник тоже отличился после пропущенного мяча. Из недавних результатов выделяется разве что разгром «Хальмстада» (3:0) 28 октября. Зато следом команда дважды сыграла по нулям с «Эльфсборгом» и «Гётеборгом», причем в концовках этих встреч ей заметно не хватало креатива.

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