Текущая форма

«Дизель» из Пензы проводит неровный отрезок, и стабильность у команды Дмитрия Космачёва — понятие относительное. За шесть последних матчей она выиграла лишь дважды, забросила 17 шайб, а пропустила 23, поэтому решения приходится искать в обороне. После уверенного старта сезона коллектив уступил «Химку», «Горняку» и «Челмету», зато дал бой «Магнитке» и «Звезде».

Победа над «Звездой» со счетом 4:3 пришлась кстати и прервала полосу сомнений. Олег Погорышный забросил уже на первой минуте и сразу задал агрессивный тон, а в концовке хозяева удержали перевес, хотя календарь был плотным. Капитан Дмитрий Сидляров и партнеры по звеньям доказали, что умеют доводить напряженные матчи до победы, поэтому разговор о возвращении игрового баланса выглядит уместным.

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