Дизель — Динамо С-Пб: прогноз на матч ВХЛ
30 ноября 2026 года «Дизель» и «Динамо С-Пб» проведут матч турнира ВХЛ. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Дизель» из Пензы проводит неровный отрезок, и стабильность у команды Дмитрия Космачёва — понятие относительное. За шесть последних матчей она выиграла лишь дважды, забросила 17 шайб, а пропустила 23, поэтому решения приходится искать в обороне. После уверенного старта сезона коллектив уступил «Химку», «Горняку» и «Челмету», зато дал бой «Магнитке» и «Звезде».
Победа над «Звездой» со счетом 4:3 пришлась кстати и прервала полосу сомнений. Олег Погорышный забросил уже на первой минуте и сразу задал агрессивный тон, а в концовке хозяева удержали перевес, хотя календарь был плотным. Капитан Дмитрий Сидляров и партнеры по звеньям доказали, что умеют доводить напряженные матчи до победы, поэтому разговор о возвращении игрового баланса выглядит уместным.
Интересные факты для ставок
- «Дизель» уступил в четырех из шести последних матчей, и этот отрезок получился тяжелым.
- Текущие/будущие партнеры: «Торпедо» (Нижний Новгород) — сезоны 2022/23 и 2026/27.
- Ориентировочный состав: Арзамасцев А. Баланов Ю. Никитин Ю. Бейн М. Манин И. Майоров Н. Погорышный О. Сухов С.
Текущая форма
Сезон в ВХЛ для «Динамо С-Пб» складывается тяжело и все больше похож на испытание на прочность. Клуб из Санкт-Петербурга, завоевавший Кубок Петрова в 2018 году, сейчас переживает глубокий спад и играет слабее, чем требует его статус. Календарь плотный. За последние две недели команда провела пять встреч, причем у коллектива Германа Титова не получается вскрывать оборону соперников, зато в своей зоне ошибки идут одна за другой.
В самом недавнем поединке, состоявшемся всего день назад, динамовцам удалось вырвать победу над «Тамбовом» со счетом 2:1, однако этот успех лишь подчеркивает общую хрупкость результатов. Капитан Никита Пухов и его партнеры по составу вынуждены спасать игру в самых напряженных моментах, так как регулярная игра оставляет желать лучшего. Достаточно вспомнить разгром от «Бурана» (2:6) или серию из четырех поражений подряд с минимальным счетом от «Зауралья», «Рубина», «Югры» и «Омских Крыльев», чтобы понять, насколько критично для гостей каждое упущенное очко в борьбе за выживание в верхней части таблицы.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей команда в среднем пропускает 2,8 шайбы за игру.
- В 4 из 6 последних матчей ставка на тотал больше 4,5 шайбы играла.
- Ориентировочный состав: Назаров Ю. Марио Паталаха, Калинин М. Савинов С. Голиков М. Казаковцев И. Ильин Д. Авершин Д.
Прогноз и ставки
«Дизель» прервал серию неудач и вернулся в колею, уверенно обыграв «Звезду» со счетом 4:3. У «Динамо С-Пб» игра идет с перепадами: после четырех поражений подряд команда недавно победила «Тамбов». Хозяева в последних встречах много забрасывают, зато у гостей хромает оборона, так что у пензенского коллектива есть все шансы взять верх на своем льду.
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Тренды
Ставка Победа «Дизель»
На отрезке из 6 встреч у «Дизель» 2 победы и 4 поражения.
Ставка Тотал шайб больше 4.5
Тотал больше 4.5 проходил в 13 из 20 последних встреч «Дизель» и в 13 из 20 игр «Динамо С-Пб».
Ставка Индивидуальный тотал «Дизель» больше 2.5
Отметку 2.5 «Дизель» пробивал в 10 из 20 последних встреч.
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