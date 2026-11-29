В пяти последних играх «бело-голубые» одержали пять побед, стали на победные рельсы и включились в борьбу за место в топ-3 Западной конференции. Отставание от своего сегодняшнего соперника всего четыре балла, и отыграть такое расстояние вполне возможно. В минувшем противостоянии подопечные Олега Ореховского переиграли «Автомобилист» (4:2), а ранее выиграли в дерби у ЦСКА 3:1. На данном этапе пятое место в турнирной таблице с 35 очками в активе и вся борьба еще впереди.