Динамо Москва – Торпедо: прогноз на матч КХЛ
Топ ставки от эксперта
Фаворит по модели (55.5%), справедливый кф 1.80. Победная серия — Динамо Москва: 5 побед подряд; Без поражений — Динамо Москва: 5 матчей
Тотал больше 2.5 — Динамо Москва: 100.0% из 10; Тотал больше 2.5 — Торпедо Нижний Новгород: 80.0% из 10; Тотал >2.5 в очных — 90.0% из 10. По модели — 80.7%
Анализ команд
В пяти последних играх «бело-голубые» одержали пять побед, стали на победные рельсы и включились в борьбу за место в топ-3 Западной конференции. Отставание от своего сегодняшнего соперника всего четыре балла, и отыграть такое расстояние вполне возможно. В минувшем противостоянии подопечные Олега Ореховского переиграли «Автомобилист» (4:2), а ранее выиграли в дерби у ЦСКА 3:1. На данном этапе пятое место в турнирной таблице с 35 очками в активе и вся борьба еще впереди.
«Автозаводцы» последнюю игру проводили на выезде и смогли переиграть московский «Спартак». В первом периоде Матвей Поляков открыл счет, и его шайба стала победной. «Торпедо» выиграло с футбольным счетом 1:0. Ранее нижегородская команда без особых проблем переиграла «Сибирь» (5:3). Подопечные Алексея Исакова продолжают бороться за самые высокие места в Западной конференции, на данном этапе заработали в свой актив 39 очков и расположились на третьем месте.
Прогноз и ставки
Москвичи поймали кураж, одержали победы в пяти последних играх и встали на победные рельсы. Подопечные Ореховского набрали отличную форму, дома не проигрывали с конца октября и даже ЦСКА не смог остановить «Динамо». Несмотря на превосходство в турнирной таблице, «автозаводцам» будет непросто сдержать натиск и заработать хотя бы одно очко. К тому же «бело-голубые» потерпели три поражения кряду от нижегородцев и имеют задачу любой ценой взять реванш.
Прогноз – победа «Динамо» в матче c коэффициентом 1.75
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Ставка 1-й период: победа «Торпедо»
В 4 из 5 прошедших матчах гости в первом периоде выиграли
Ставка 3-й период: победа «Динамо»
В 2 из 4 последних встреч «бело-голубые» выиграли в третьем периоде
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