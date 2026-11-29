«Бешикташ» в чемпионате выглядит уверенно и в четырех минувших турах не проигрывал. В сегодняшнем матче «черные орлы» не имеют права потерять очки и поставить себя в неудобное положение перед болельщиками после проигрыша 0:1 от «Галатасарая» на своем поле в минувшей очной встрече. Полагаем, что опыт и мощный состав команды позволят подопечным Италиано воспользоваться фактором своего поля, одержать уверенную победу в дерби и включиться в борьбу за место на пьедестале.

Прогноз – победа «Бешикташа» с коэффициентом 2.13