Бешикташ – Галатасарай: прогноз (2.13) и ставки на матч чемпионата Турции
Анализ команд
«Черные орлы» в чемпионате Турции выглядят уверенно и в четырех последних матчах одержали три победы. В минувшем туре «Бешикташ» переиграл «Коньяспор» (4:2), а матчем ранее разгромил на своем поле «Генчлербирлиги» (3:0). На данном этапе подопечные Винченцо Италиано занимают четвертое место в турнирной таблице и имеют 25 очков в активе. В последней игре Лиги Европы команда выиграла у «Хапоэля» из Беэр-Шевы (2:1), а на 26-й минуте матч был прерван из-за беспорядков более чем на полчаса.
«Львы» в чемпионате Турции являются единоличным лидером с 31 очком в активе и опережают «Трабзонспор» на три балла. В минувшем туре подопечные Окана Бурука переиграли «Самсунспор» (2:1). Ранее команда в голевой перестрелке переиграла «Амедспор» (4:3). В Лиге Чемпионов «Галатасарай» набирает обороты и в последней игре смог одержать третью победу кряду. Матч против «Астон Виллы» завершился с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч забил Дениз Гюль на 77-й минуте встречи.
Прогноз и ставки
«Бешикташ» в чемпионате выглядит уверенно и в четырех минувших турах не проигрывал. В сегодняшнем матче «черные орлы» не имеют права потерять очки и поставить себя в неудобное положение перед болельщиками после проигрыша 0:1 от «Галатасарая» на своем поле в минувшей очной встрече. Полагаем, что опыт и мощный состав команды позволят подопечным Италиано воспользоваться фактором своего поля, одержать уверенную победу в дерби и включиться в борьбу за место на пьедестале.
Прогноз – победа «Бешикташа» с коэффициентом 2.13
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Ставка Точный счет 2:1
В 2 из 4 прошедших очных матчей соперников зафиксирован такой счет
Ставка 1-й тайм: победа «Бешикташа»
В 3 из 5 последних встреч «черные орлы» в первом тайме выиграли
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