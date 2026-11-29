«Арсенал» проваливает сезон в Первой лиге, да и из Кубка России вылетел. В ФНЛ команда не может победить в четырех турах кряду (два поражения и две ничьи) и опустилась на низкое 12 место в турнирной таблице с 21 очком в активе. Подопечные Дмитрия Аленичева потеряли шансы на место в топ-4, да и отставание от своего сегодняшнего соперника составляет 13 баллов. «Оружейники» в последнем поединке не смогли выиграть у «Урала» (1:1), а ранее не справились с «Текстильщиком (2:2).