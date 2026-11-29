Арсенал – Сочи: прогноз на матч Первой лиги
Анализ команд
«Арсенал» проваливает сезон в Первой лиге, да и из Кубка России вылетел. В ФНЛ команда не может победить в четырех турах кряду (два поражения и две ничьи) и опустилась на низкое 12 место в турнирной таблице с 21 очком в активе. Подопечные Дмитрия Аленичева потеряли шансы на место в топ-4, да и отставание от своего сегодняшнего соперника составляет 13 баллов. «Оружейники» в последнем поединке не смогли выиграть у «Урала» (1:1), а ранее не справились с «Текстильщиком (2:2).
В минувшем туре подопечные Игоря Осинькина сражались с «Велесом», не смогли одержать победу и не могут выиграть в четырех турах подряд. Москвичи вели по ходу встречи 2:0, но южане смогли перевернуть ход встречи и вырвали боевую ничью – 2:2 по итогу. Ранее клуб не смог выиграть у «Шинника» (0:0). «Сочи» продолжает сражаться за место в стыках и занимает с 34 очками в активе четвертую строчку, отставая от второго «Урала» на четыре балла и опережая догоняющих на два поинта.
Прогноз и ставки
«Арсенал» и «Сочи», по нашему мнению, сегодня отличатся. Южане выглядят мощнее в атаке - 28 забитых голов, да и в трех последних очных играх из пяти состоялся обмен мячами. А вот за плечами подопечных Аленичева 23 гола и в четырех минувших турах из пяти «оружейники» и забивали, и пропускали. Команды продолжают борьбу в чемпионате, видится открытое противостояние с обменом мячами.
Прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.65
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Ставка Точный счет 2:2
В 1 из 3 последних встреч соперников зафиксирован такой счет
Ставка 1-й тайм: ничья
В 3 из 5 минувших матчей «оружейников» в первом тайме была ничья
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