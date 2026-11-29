«Трабзонспор» укрепился в роли главного конкурента «Галатасарая» и постарается подтвердить свой статус в выездном поединке с середняком. «Гезтепе» недавно уже одолел одного из фаворитов сезона, поэтому гости должны серьезно отнестись к поединку. Стоит отметить, что «Трабзонспор» пропустил всего восемь мячей в этом сезоне и является лучшей командой Турции по игре в обороне. Считаем, что клуб из Трабзона безошибочно сыграет у своих ворот, обыграет соперника и догонит «Галатасарай» в турнирной таблице.

Наш прогноз - победа «Трабзонспора» за 2.00