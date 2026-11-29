Гезтепе – Трабзонспор: прогноз на матч чемпионата Турции
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Анализ команд
«Гезтепе» уверенно идет в середине турнирной таблицы Суперлиги и занимает 10-е место, имея в своем активе 18 очков. Хозяева далеки от зоны вылета, но и лидеры оторвались далеко. Нынешний отрезок в чемпионате проходит очень удачно для коллектива из Измира. Клуб выиграл пять из шести последних поединков в Суперлиге, удалось обыграть в том числе и «Фенербахче» (2:1) в выездном матче. Проиграли хозяева за этот период только «Башакшехиру» (1:2).
«Трабзонспор» в межсезонье усилил состав мировыми звездами и ставит высокие цели как в чемпионате, так и в еврокубках. К сожалению, пробиться в Лигу Европы не удалось, коллектив из Трабзона вылетел в Лигу Конференций. Там удалось выиграть три матча из четырех, последняя победа случилась на этой неделе, в матче против ЦСКА из Софии (2:1). В последних матчах чемпионата гости всухую обыграли «Аланьяспор» (2:0) и «Эюпспор» (1:0).
Прогноз и ставки
«Трабзонспор» укрепился в роли главного конкурента «Галатасарая» и постарается подтвердить свой статус в выездном поединке с середняком. «Гезтепе» недавно уже одолел одного из фаворитов сезона, поэтому гости должны серьезно отнестись к поединку. Стоит отметить, что «Трабзонспор» пропустил всего восемь мячей в этом сезоне и является лучшей командой Турции по игре в обороне. Считаем, что клуб из Трабзона безошибочно сыграет у своих ворот, обыграет соперника и догонит «Галатасарай» в турнирной таблице.
Наш прогноз - победа «Трабзонспора» за 2.00
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Ставка Точный счет 1:2
Хозяева потерпели последнее поражение с таким счетом
Ставка Цифра 2 в итоговом счете
Эта закономерность сработала в четырех из пяти последних матчей хозяев
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