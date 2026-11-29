Текущая форма

«Зауралье» в ВХЛ прочно закрепилось среди самых грозных команд лиги. Курганский клуб демонстрирует такую стабильность, которая случается с ним нечасто. Команда Владислава Хромых выиграла четыре матча подряд, причем впереди работала эффективно, а сзади почти не давала поводов для тревоги. Поражение от «Звезды» (1:2) осталось позади, и теперь игра снова под контролем.

Главным матчем этой серии стал поединок с «Нефтяником» из Альметьевска. Курганцы победили 1:0, в обороне сыграли образцово и не дали сопернику ни единого шанса ответить. Ранее «Зауралье» спокойно разобралось с «Барсом» (3:1) и переиграло «СКА-Неву» (3:2), так что высокий уровень команда подтвердила в трех встречах кряду. Капитан Илья Бочков и его партнеры продолжают доказывать, что клуб на пике формы, а минимальные счета в последних матчах говорят о зрелости и тактической дисциплине коллектива.

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