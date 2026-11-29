Зауралье — ЦСК ВВС: прогноз на матч ВХЛ
30 ноября 2026 года «Зауралье» и «ЦСК ВВС» проведут матч турнира ВХЛ. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Зауралье» в ВХЛ прочно закрепилось среди самых грозных команд лиги. Курганский клуб демонстрирует такую стабильность, которая случается с ним нечасто. Команда Владислава Хромых выиграла четыре матча подряд, причем впереди работала эффективно, а сзади почти не давала поводов для тревоги. Поражение от «Звезды» (1:2) осталось позади, и теперь игра снова под контролем.
Главным матчем этой серии стал поединок с «Нефтяником» из Альметьевска. Курганцы победили 1:0, в обороне сыграли образцово и не дали сопернику ни единого шанса ответить. Ранее «Зауралье» спокойно разобралось с «Барсом» (3:1) и переиграло «СКА-Неву» (3:2), так что высокий уровень команда подтвердила в трех встречах кряду. Капитан Илья Бочков и его партнеры продолжают доказывать, что клуб на пике формы, а минимальные счета в последних матчах говорят о зрелости и тактической дисциплине коллектива.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Зауралье» забросило 14 шайб, в среднем 2,3 за игру.
- Лига: ВХЛ (сезон 2025/2026).
- Ориентировочный состав: Савелий Шерстнёв, Марат Калимуллин, Кузякин А. Спиценко К. Бочков И. Даутов М. Рыбаков В. Пищальников П.
Текущая форма
«ЦСК ВВС» демонстрирует неровный отрезок в чемпионате ВХЛ, и задача обрести стабильность вышла для команды на первый план. К встрече с «Зауральем» подопечные Эдуарда Занковеца подходят после недавней неудачи, которая вновь заставила усомниться в надежности защитной линии. Ответы на проблемы с реализацией моментов нужны клубу быстро, иначе игра рискует уйти в пассив.
В Омске последняя встреча с «Омскими Крыльями» закончилась поражением 3:5. Такой разгром больно ударил по настрою команды. Капитан Игорь Сафонов старался наладить игру и удержать порядок в обороне, однако сдержать натиск соперника коллектив не сумел. До этого клуб умел доводить дело до победы и обыграл «Динамо-Алтай» (3:2) и «Металлург» Новокузнецк (4:3). Правда, провалы в концовках и слабость при игре в меньшинстве снова напомнили о себе, так что тренерскому штабу нужно срочно искать поправки.
Интересные факты для ставок
- Тотал больше 4,5 шайбы проходил в 5 из 6 последних матчей.
- За последние 6 матчей «ЦСК ВВС» забросила 17 шайб, в среднем 2,8 за игру.
- Ориентировочный состав: Горбунов И. Шумилов В. Гаврилов Л. Жуков С. Бажухин А. Глазунов М. Чибриков И. Степан Островский.
Прогноз и ставки
«Зауралье» выиграло четыре матча подряд, причем с «Нефтяником» справилось сухо, 1:0. У «ЦСК ВВС» серьезные проблемы в обороне, и недавнее поражение от «Омских Крыльев» со счетом 3:5 говорит о том же. Тактическая дисциплина хозяев против нестабильной игры гостей в защите дает курганскому коллективу хороший шанс с первых минут забрать инициативу и довести дело до победы в основное время.
Статистика прогнозов на хоккейСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка Победа «Зауралье»
На отрезке из 6 встреч у «Зауралье» 5 побед и 1 поражение.
Ставка Тотал шайб больше 4.5
Тотал больше 4.5 проходил в 10 из 20 последних встреч «Зауралье» и в 15 из 20 игр «ЦСК ВВС».
Ставка Фора «ЦСК ВВС» (+1.5)
Средняя разница счета «ЦСК ВВС» в последних 6 матчах составляет -0.2.
Калькулятор ставок
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
Комментарии