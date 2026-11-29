«Кальяри» примет дома «Милан» в 13 туре чемпионата Италии 30 ноября. Уверен в успехе гостей, которые и в таблице выше, и в последнее время лучше выступают.

В турнире на данный момент соперники располагаются в привычных частях. «Милан» идет высоко – четвертое место с 27 баллами, начинает в топ-3 подбираться, пусть и от лидеров все еще сильно отстает. «Кальяри» занимает позицию в середине турнира – 11 строчка с 16 баллами, разрыв с соседями выше и ниже минимальный. Впрочем, в сильный подъем «красно-синих» в ближайшее время я особо не верю.

Интересно, что в пяти последних матчах результаты у противников были зеркальными. «Милан» за этот период четыре раза победил и в одном случае проиграл, а вот «Кальяри», наоборот, имеет на счету четыре неудачи и одну викторию. Да, обыграть единственный раз за это время команде удалось «Фрозиноне», который, вообще-то, борется за еврокубки сейчас, идет в топ-6 (1:0). Но имеет ли эта победа какое-либо значение, если в остальных встречах «Кальяри» проигрывал?

«Милан» единственную неудачу в пяти встречах потерпел вообще в другом турнире – 0:2 от «Ференцвароша» в Лиге Европы. Незадолго до этого команда Аморима еще и «Болонье» в Серии А уступила (2:4). Но тот проигрыш стал для миланцев первым в розыгрыше Серии А. И в остальных матчах клуб почти только выигрывал недавно, даже с «Интером» справился (3:1), позже тот же «Фрозиноне» разгромил – 5:1.

Так что особой интриги в этом матче я не вижу. «Милан» отличный ход набрал, почти не теряет очков, пытается лидеров догнать. «Кальяри», наоборот, почти только проигрывает. Уступит команда и сейчас, я думаю. Заключаю пари на выигрыш миланцев с коэффициентом 1.70