Кальяри – Милан: прогноз (кф. 1.83) и ставки на матч Серии А
Топ ставки от эксперта
Фаворит по модели (57.4%), справедливый кф 1.74. Победная серия — Милан: 3 побед подряд
Анализ команд
Текущая форма
«Кальяри» — довольно скромный клуб по своим финансовым возможностям в Серии А, но все же команда показывает достойные результаты и располагается в середине турнирной таблицы (11 место). С 16 набранными очками удается опережать зону вылета на восемь баллов. Правда, в последнее время результаты «россоблу» не впечатляют, ведь из 15 возможных баллов в пяти прошлых турах удалось взять всего три очка. Еще сезон не дошел даже до середины, так что если результаты не будут улучшаться, то подопечным Фабио Пизакане в дальнейшем будет непросто.
Дисквалификации и травмы
Феличи, Литета травмированы и не выйдут на поле
Интересные тренды для ставок
- «Кальяри» проиграл четыре из пяти прошлых матчей
- На ноль получилось отстоять лишь в одной из семи прошлых встреч
Ориентировочный состав: Каприле – Зе Педро, Кофлер, Х. Родригес, Оберт – Адопо, Уинкс, Дейола, Романо – Мальдини – Нзола
Текущая форма
«Милан» находит свою игру. В данное время «красно-черные» идут победной серией в Серии А из трех встреч подряд. После победы в дерби с «Интером» (2:1), подопечные Рубена Аморима развили успех, выиграв у «Дженоа» (2:1) и «Фрозиноне» (5:1). Это позволило подняться на четвертую строчку в турнирной таблице, и теперь отставание от топ-3 составляет всего три очка. Выездные результаты «дьяволов» впечатляют. В этом сезоне было только поражение в Лиге Европы от «Борнмута», а в национальном чемпионате команда еще не проигрывала.
Дисквалификации и травмы
Модрич, Салемакерс, Габбия, Терраччано, Лофтус-Чик и Чуквезе травмированы.
Интересные тренды для ставок
- «Милан» выиграл три прошлых матча
- В четырех из пяти прошлых игр «дьяволы» забивали и пропускали
Ориентировочный состав: Меньян – Хила, де Винтер, Павлович, Диавара – Муса, Яшари, Рабьо, Морейра – Пулишич – Сиссе
Прогноз и ставки
Лука Модрич не поможет «Милану» в сегодняшнем матче, но «Кальяри» не тот соперник, с кем «россонери» могут испытать проблемы без именитого хорвата. К тому же есть Пулишич, который находится в шикарной форме, и то, что он забивал в четырех из пяти прошлых игр за «красно-черных», это отлично подтверждает. «Кальяри» в данное время сбавил обороты и разбрасывается очками налево и направо. В четырех из пяти прошлых игр с соперниками топ-10 хозяева проигрывали. Не смогут они взять очки и с хорошо набравшим ход «Миланом».
Наш прогноз - победа «Милана» с коэффициентом 1.70
Ставка на тотал
«Милан» далек от идеальной игры в своей штрафной зоне. В восьми из девяти прошлых матчей на ноль отстоять не получалось. К тому же результативными получаются матчи с «Кальяри», ведь в шести из семи прошлых игр команды забивали друг другу. Учитывая такие показатели и слабую игру в обороне, мы приходим к выводу, что забить смогут два клуба.
Вторая ставка – обе забьют с коэффициентом 1.83
Ставка на угловые
«Кальяри» в среднем за матч подает 3,6 угловых, у «Милана» этот показатель почти такой же — 3,8. Цифры небольшие, так что дополнительную ставку сделаем на то, что много подач от углового флажка в этой встрече не будет.
Прогноз – тотал меньше девяти угловых с коэффициентом 1.74
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Прогнозы экспертов
«Кальяри» примет дома «Милан» в 13 туре чемпионата Италии 30 ноября. Уверен в успехе гостей, которые и в таблице выше, и в последнее время лучше выступают.
В турнире на данный момент соперники располагаются в привычных частях. «Милан» идет высоко – четвертое место с 27 баллами, начинает в топ-3 подбираться, пусть и от лидеров все еще сильно отстает. «Кальяри» занимает позицию в середине турнира – 11 строчка с 16 баллами, разрыв с соседями выше и ниже минимальный. Впрочем, в сильный подъем «красно-синих» в ближайшее время я особо не верю.
Интересно, что в пяти последних матчах результаты у противников были зеркальными. «Милан» за этот период четыре раза победил и в одном случае проиграл, а вот «Кальяри», наоборот, имеет на счету четыре неудачи и одну викторию. Да, обыграть единственный раз за это время команде удалось «Фрозиноне», который, вообще-то, борется за еврокубки сейчас, идет в топ-6 (1:0). Но имеет ли эта победа какое-либо значение, если в остальных встречах «Кальяри» проигрывал?
«Милан» единственную неудачу в пяти встречах потерпел вообще в другом турнире – 0:2 от «Ференцвароша» в Лиге Европы. Незадолго до этого команда Аморима еще и «Болонье» в Серии А уступила (2:4). Но тот проигрыш стал для миланцев первым в розыгрыше Серии А. И в остальных матчах клуб почти только выигрывал недавно, даже с «Интером» справился (3:1), позже тот же «Фрозиноне» разгромил – 5:1.
Так что особой интриги в этом матче я не вижу. «Милан» отличный ход набрал, почти не теряет очков, пытается лидеров догнать. «Кальяри», наоборот, почти только проигрывает. Уступит команда и сейчас, я думаю. Заключаю пари на выигрыш миланцев с коэффициентом 1.70
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Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка Точный счет 1:2
Две из пяти прошлых побед на выезде «Милан» одержал с таким счетом
Ставка «Милан» забьет во втором тайме
В семи из десяти прошлых гостевых игр «красно-черные» забивали во втором тайме
Ставка «Кальяри» забьет во второй 45-минутке
В двух из четырех прошлых играх «Кальяри» забивал после перерыва
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