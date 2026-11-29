Текущая форма

В Лиге Эровнули сезона 2026/27 «Иберия 1999» держится на первой строчке из десяти участников. Под началом Левана Коргалдзе команда проходит турнир без срывов, как и подобает действующему чемпиону, и продолжает показывать высокий уровень игры, которого хватает для удержания лидерства.

В последнем матче клуб взял верх над «Хетафе» со счетом 1:0, единственный гол на 25-й минуте забил Гиорги Кобуладзе. Победа стала четвертой в семи последних встречах, причем за этот отрезок команда пропустила всего шесть голов, так что оборона держит удар. До этого хозяева уверенно обыграли «ФК Самгурали Цхалтубо» (1:0) и «ФК Гагру» (1:0), хотя и уступили «ФК Копенгаген» (1:2). А 31 октября в очной встрече с «Динамо Тбилиси» клуб сыграл вничью 0:0, и такой результат говорит о том, что сложные матчи против сильных соперников команда умеет закрывать.

Дисквалификации и травмы

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