Иберия 1999 — Динамо Батуми: прогноз на матч Лига Эровнули
В рамках Лиги Эровнули 30 ноября 2026 года «Иберия 1999» сыграет с «Динамо Батуми». Команды уже совсем недавно встречались друг с другом, поэтому дополнительный контекст перед игрой сохраняется. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на эту встречу.
Анализ команд
Текущая форма
В Лиге Эровнули сезона 2026/27 «Иберия 1999» держится на первой строчке из десяти участников. Под началом Левана Коргалдзе команда проходит турнир без срывов, как и подобает действующему чемпиону, и продолжает показывать высокий уровень игры, которого хватает для удержания лидерства.
В последнем матче клуб взял верх над «Хетафе» со счетом 1:0, единственный гол на 25-й минуте забил Гиорги Кобуладзе. Победа стала четвертой в семи последних встречах, причем за этот отрезок команда пропустила всего шесть голов, так что оборона держит удар. До этого хозяева уверенно обыграли «ФК Самгурали Цхалтубо» (1:0) и «ФК Гагру» (1:0), хотя и уступили «ФК Копенгаген» (1:2). А 31 октября в очной встрече с «Динамо Тбилиси» клуб сыграл вничью 0:0, и такой результат говорит о том, что сложные матчи против сильных соперников команда умеет закрывать.
Дисквалификации и травмы
Информация в предоставленных данных отсутствует.
Интересные факты для ставок
- За последние 7 матчей «Иберия 1999» пропускает в среднем 0.9 гола за игру.
- В лазарете: Андрия Бартышвили.
Текущая форма
«Динамо Батуми» на хорошем ходу. В Лиге Эровнули батумцы выдают одну из самых ровных серий: за последние семь матчей команда выиграла шесть раз, забила 16 голов и пропустила всего шесть, что позволило закрепить за собой шестую строчку в турнирной таблице. Единственное поражение на этом отрезке батумцы потерпели от «Спаэри» (2:3), зато с тех пор играют уверенно и смотрятся все амбициознее.
В последнем матче клуб без особых проблем разобрался с «Дилой» из Гори и выиграл со счетом 2:0. Главным героем встречи стал Торнике Киркитадзе, оформивший дубль. Первый мяч он отправил в ворота соперника на 28-й минуте после точной передачи Дмитро Мандрыченко, а второй провел в концовке встречи. При тренере Гиорги Чиабришвили команда уверенно контролирует игру, правда, в недавнем дерби с «Динамо» Тбилиси 31 октября коллектив смог лишь сыграть вничью (0:0).
Интересные факты для ставок
- «Обе забьют» сыграло в 4 из 7 последних матчей «Динамо Батуми».
- Турнирное положение: по состоянию на 2025 год занимает 6-е место из 10 команд.
- В лазарете: Лука Капианидзе.
Прогноз и ставки
В Лиге Эровнули «Иберия 1999» по-прежнему впереди, причем команда держится на крепкой обороне. Команды совсем недавно уже встречались между собой, и та игра 31.10.26 завершилась ничьей в основное время со счетом 0:0. За последние семь встреч она пропустила всего шесть мячей, включая серию побед на ноль. У «Динамо Батуми» игра строится через атаку: на счету батумцев 16 голов в последних семи турах и шесть побед на этом отрезке. Очный матч между ними завершился нулевой ничьей, и с такой результативностью гости вполне могут не уступить лидеру и взять очки.
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Ставка «Динамо Батуми» не проиграет
«Динамо Батуми» не проигрывал в 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов меньше 2.5
Тотал меньше 2.5 удерживался в 12 из 20 последних встреч «Иберия 1999» и в 9 из 20 игр «Динамо Батуми».
Ставка Обе забьют - нет
Ставка «обе забьют - нет» проходила в 4 из 7 последних встреч «Иберия 1999» и в 3 из 7 игр «Динамо Батуми».
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