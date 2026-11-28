Текущая форма

После затяжного спада у «Динамо» явно наметился прогресс в игре и результатах. Махачкалинцы подходят к предстоящей встрече на беспроигрышной серии из трех матчей. Удалось дважды обыграть «Балтику» в РПЛ на выезде с минимальным счетом 1:0 и в Кубке дома (3:0). Между этими матчами была домашняя ничья со «Спартаком» (1:1). Благодаря последним успехам команда Дениса Евсеева отрывается в таблице Премьер-Лиги на три очка от зоны стыковых матчей. В Кубке «динамовцы» заняли последнее место в группе и завершили свои выступления. Отметим, что в этом сезоне махачкалинцы добились ощутимого прогресса в выездных матчах имеют в активе три победы на чужих аренах с начала сезона в РПЛ.

Дисквалификации и травмы

Мрезиг пропустит матч из-за травмы, а выход на поле Сандрачука под вопросом.

Интересные тренды для ставок

Беспроигрышная серия «Динамо» достигла отметки в три матча

В пяти из шести последних матчей игроки «Динамо» попадали в офсайды реже, чем соперники

Ориентировочный состав: Магомедов – Сундуков, Аларкон, Зинович, Алибеков, Махамаджонов – Глушков, Апшацев, Смелов, Кузяев – Агаларов.