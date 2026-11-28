Локомотив – Динамо Махачкала: прогноз на матч Премьер-Лиги
Топ ставки от эксперта
Анализ команд
Текущая форма
В первом же матче под руководством Сергея Овчинникова «Локомотив» победил «Родину» с минимальным счетом 1:0. В той встрече «железнодорожники» открыли счет и дальше с огромным трудом сдерживали натиск соперника, который имел не один момент минимум для того, чтобы вырвать ничью. Победа позволила подняться на 13-е место в зону стыковых матчей. Отставание от спасительной 12-й строчки составляет три балла. Развить успех в Кубке на неделе не удалось. «Локомотив» на своем поле проиграл «Ростову» (0:2), занял последнее место в группе и завершил выступление в турнире.
Дисквалификации и травмы
В списке травмированных только Рамирес.
Интересные тренды для ставок
- На своем поле «Локомотив» проиграл в трех матчах кряду
- В четырех из пяти последних матчей игроки «Локомотива» фолили чаще, чем соперники
Ориентировочный состав: Митрюшкин – Сильянов, Морозов, Монтес, Фассон – Титков, Бабкин – Руденко, Мостовой, Пиняев – Комличенко.
Текущая форма
После затяжного спада у «Динамо» явно наметился прогресс в игре и результатах. Махачкалинцы подходят к предстоящей встрече на беспроигрышной серии из трех матчей. Удалось дважды обыграть «Балтику» в РПЛ на выезде с минимальным счетом 1:0 и в Кубке дома (3:0). Между этими матчами была домашняя ничья со «Спартаком» (1:1). Благодаря последним успехам команда Дениса Евсеева отрывается в таблице Премьер-Лиги на три очка от зоны стыковых матчей. В Кубке «динамовцы» заняли последнее место в группе и завершили свои выступления. Отметим, что в этом сезоне махачкалинцы добились ощутимого прогресса в выездных матчах имеют в активе три победы на чужих аренах с начала сезона в РПЛ.
Дисквалификации и травмы
Мрезиг пропустит матч из-за травмы, а выход на поле Сандрачука под вопросом.
Интересные тренды для ставок
- Беспроигрышная серия «Динамо» достигла отметки в три матча
- В пяти из шести последних матчей игроки «Динамо» попадали в офсайды реже, чем соперники
Ориентировочный состав: Магомедов – Сундуков, Аларкон, Зинович, Алибеков, Махамаджонов – Глушков, Апшацев, Смелов, Кузяев – Агаларов.
Прогноз и ставки
«Локомотив» в линии букмекерских контор получает статус фаворита. Под руководством Сергея Овчинникова «железнодорожники» прервали серию неудач, но победа над «Родиной» получилась непростой, пришлось практически весь матч обороняться, никакого преимущества по игре не было. Явно рано делать выводы по этому матчу, что «Локомотив» готов регулярно побеждать.
У «Динамо» серия из трех матчей без поражений, дважды обыграли «Балтику», вырвали ничью у «Спартака». Явно подопечные Дениса Евсеева прибавили в надежности игры в обороне, сражаются до последнего в каждом поединке и по игре сейчас ни в чем не уступают «железнодорожникам». В двух из трех предыдущих личных встреч «динамовцы» не уступали «Локомотиву», ожидаем, что и сегодня минимум один балл смогут набрать.
Наш прогноз – «Динамо» не проиграет за коэффициент 1.95
Ставка на тотал
Под руководством Сергея Овчинникова «Локомотив» провел два матча, в которых забил только один гол и яркой игры в атаке не продемонстрировал. «Динамо» на выезде делает ставку на оборону, на игру вторым номером, явно не будет в нападении идти на неоправданный риск. Не ждем в предстоящем матче больше двух забитых голов.
Вторая ставка – тотал меньше 2.5 голов с коэффициентом 1.88
Ставка на угловые
У «Локомотива» очень слабые показатели по угловым: 13 поражений в 15 последних матчах. Не думаем, что с такой статистикой «железнодорожники» заслуживают статус явного фаворита.
Прогноз – победа «Динамо» по угловым с форой (+1.5) с коэффициентом 1.80
Статистика прогнозов на футболСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка 1-й тайм: ничья
В трех из четырех последних очных встреч в стартовой 45-минутке фиксировалась ничья
Ставка Победа «Локомотива» по офсайдам с форой (0)
Махачкалинцы проиграли по офсайдам в пяти из шести последних матчей
Ставка Точный счет 1:1
Такой счет фиксировался в двух из трех предыдущих личных встреч
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Составы команд
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
Комментарии