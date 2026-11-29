Силькеборг — AGF: прогноз на матч Датская Суперлига
29 ноября 2026 года «Силькеборг» и «AGF» проведут матч турнира Датская Суперлига. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
Сезон 2025/26 в Датской Суперлиге «Силькеборг» проводит неудачно и идет лишь на 9-м месте из 12 команд. У команды Мортена Дама Кьергаарда серьезные проблемы в обороне. В последних шести матчах она выиграла всего один раз и потерпела три поражения, причем по голам картина совсем печальная – 7 забитых при 15 пропущенных.
Разгром 1:3 в недавнем выезде к АК Хорсенс многое говорит об игре команды. Единственный мяч провел Вилладс Вестх на 21-й минуте с передачи Лукаса Рисгаарда, однако спасти встречу это не помогло. Раньше клуб уступил Оденсе (1:4) и Сённерйюс (0:4), причем в обоих случаях оборона давала трещины, а довести матч до нужного результата не получалось.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Силькеборг» в среднем пропускает 2.5 гола от соперников.
- В лазарете: Мадс Фрёндлих, Андреас Пульсен, Уильям Мёллер, Мэль де Жевиньи.
- Ориентировочный состав: Аске Андресен, Александр Приесборг, Робин Эстрём, Вилладс Вестх, Мадс Ларсен, Оливер Росс, Уильям Мёллер, Кристиан Киркегаард.
Текущая форма
AGF идет на отличном ходу. В Датской Суперлиге команду по праву причисляют к главным претендентам на титул, и шесть последних встреч это подтверждают: четыре победы при одном поражении от «Брондбю ИФ» со счетом 0:2. За этот отрезок клуб забил 10 мячей и пропустил 5, так что результативность говорит о классе коллектива и умении брать верх в ключевых матчах сезона.
Статус команда подтвердила три дня назад. «ФК Бранн» был разгромлен со счетом 4:1, причем атака сработала на полную. Тобиас Бек открыл счет на 25-й минуте, затем Даниэль Гретарссон (39') и Стефен Тчамче (56') при поддержке Кристиана Арнстада и Каллума Маккоутта сделали преимущество комфортным. Точку поставил Магнус Кнудсен на 60-й минуте, и гости показали, что могут решать исход на протяжении всего матча, а не отдельными вспышками.
Интересные факты для ставок
- «Обе забьют» сыграло в 3 из 6 последних матчей AGF.
- В лазарете: Микаэль Андерсон, Фредерик Тингагер.
- Ориентировочный состав: Каллум Маккоутт, Джейкоб Андерсен, Тобиас Бек, Стефен Тчамче, Йеспер Хансен, Тобиас Мёльгаард, Колин Рёслер, Эрик Каль.
Прогноз и ставки
«Силькеборг» в последних шести турах пропустил 15 мячей, причем среди этих матчей были разгромные поражения от «Оденсе» и «Сённерйюс». «AGF» же на хорошем ходу: три дня назад команда уверенно обыграла «ФК Бранн» со счетом 4:1. Оборона «Силькеборга» выглядит уязвимо, а атака «AGF» способна этим воспользоваться, поэтому склоняемся к тому, что команда из Орхуса либо сохранит свои ворота в неприкосновенности, либо забьет ответный гол.
Статистика прогнозов на футболСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Тренды
Ставка AGF не проиграет
«AGF» не проигрывал в 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 12 из 20 последних встреч «Силькеборг» и в 18 из 20 игр «AGF».
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Составы команд
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
Комментарии