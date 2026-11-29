Текущая форма

Сезон 2025/26 в Датской Суперлиге «Силькеборг» проводит неудачно и идет лишь на 9-м месте из 12 команд. У команды Мортена Дама Кьергаарда серьезные проблемы в обороне. В последних шести матчах она выиграла всего один раз и потерпела три поражения, причем по голам картина совсем печальная – 7 забитых при 15 пропущенных.

Разгром 1:3 в недавнем выезде к АК Хорсенс многое говорит об игре команды. Единственный мяч провел Вилладс Вестх на 21-й минуте с передачи Лукаса Рисгаарда, однако спасти встречу это не помогло. Раньше клуб уступил Оденсе (1:4) и Сённерйюс (0:4), причем в обоих случаях оборона давала трещины, а довести матч до нужного результата не получалось.

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