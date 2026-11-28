Текущая форма

«Флуминенсе» уверенно идет пятым из двадцати участников Бразилейрао Серия A и прочно закрепился в элите. Для клуба, который привык бороться за топ-титулы, такой ход выглядит закономерным. Правда, штаб переживал кадровые перестановки, зато команда под руководством тренера исполняющего обязанности главного тренера Марсау (Маркан) подстроилась под требования турнира и очки набирает стабильно.

В последних шести матчах у команды четыре победы, одно поражение и разница мячей 10:5. Три встречи из этих шести она выиграла на ноль, причем у «Витории» 3:0, а с «Сан-Паулу» и «Мирассол» по 1:0. Похоже, клуб нашел баланс между атакой и контролем игры. Единственный срыв на этом отрезке случился в матче с «Шапекоэнсе», где команда уступила 1:2. Зато в последнем туре «Флуминенсе» отыгрался и свел встречу с женской командой «Фламенго» вничью 2:2, так что характер и умение дожимать матчи даже в нестандартных условиях у коллектива есть.

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