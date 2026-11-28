Матч окончен! Итоговый счёт — Флуминенсе 0:1 Крузейро.
Второй тайм завершён. Счёт — Флуминенсе 0:1 Крузейро.
97'Неточный удар. Родриго Кастильо (Флуминенсе) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит чуть выше перекладины. Передачу выполнил Кевин Серна скидкой головой.
95'Угловой подаст Крузейро. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Гуга).
94'Неточный удар. Гансо (Флуминенсе) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Игнасио.
93'Удар заблокирован. Кевин Серна (Флуминенсе) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Гансо.
92'Удар заблокирован. Нонато (Флуминенсе) пробил головой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
92'Удар отражён. Халк (Флуминенсе) пробил левой ногой с левого угла вратарской — вратарь Отавио Коста (Крузейро) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Тьяго Силва скидкой головой.
90'Красная карточка! С поля удалён Самуэль Ксавьер (Флуминенсе).
90'Резервный арбитр компенсировал 7 минут.
90'Жёлтая карточка: предупреждение получает Самуэль Ксавьер (Флуминенсе).
90'Жёлтая карточка Рикельме (Флуминенсе) за грубый фол.
90'Фелипе Морайс (Крузейро) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
90'Фолит Рикельме (Флуминенсе).
90'Неточный удар. Тьяго Силва (Флуминенсе) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит совсем рядом с левой штангой. Передачу выполнил Рене навесом с углового.
90'Угловой подаст Флуминенсе. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Фагнер).
88'Офсайд у команды Флуминенсе: Халк оказался в положении «вне игры».
87'Фолит Матэус Перейра (Крузейро).
87'Рене (Флуминенсе) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
87'Неточный удар. Халк (Флуминенсе) пробил левой ногой с острого угла справа — мяч проходит правее створа ворот.
86'Неточный удар. Гуга (Флуминенсе) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Игнасио.
84'Штанга! Гансо (Флуминенсе) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч попадает в правую штангу! Передачу выполнил Кевин Серна.
83'Неточный удар. Родриго Кастильо (Флуминенсе) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Халк навесом в штрафную.
82'Угловой подаст Флуминенсе. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Матиас Винья).
82'Угловой подаст Флуминенсе. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Густаво Алвес Инасиу).
82'Удар заблокирован. Рикельме (Флуминенсе) пробил левой ногой из-за штрафной, мяч отбит. Пас от Хулька.
81'Удар отражён. Кевин Серна (Флуминенсе) пробил правой ногой с левого края штрафной — вратарь Отавио Коста (Крузейро) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Игнасио.
81'Удар мимо. Рикельме (Флуминенсе) пробил головой из центра штрафной, мяч улетает влево. Пас от Нонато.
79'Замена у команды Флуминенсе: на поле выходит Халк, игру покидает Мартинелли.
79'Удар мимо. Рикельме (Флуминенсе) пробил левой ногой с правого края штрафной площади, мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел вправо. Передал Кевин Серна, выполнив навес.
76'Жёлтая карточка: предупреждение получает Отавио Коста (Крузейро).
76'Замена у команды Крузейро: на поле выходит Густаво Алвес Инасиу, игру покидает Герсон.
76'Офсайд у команды Флуминенсе: Кевин Серна оказался в положении «вне игры».
75'Неточный удар. Матэус Перейра (Крузейро) пробил левой ногой с левого края штрафной — мяч проходит чуть выше перекладины. Передачу выполнил Матиас Винья.
74'Фелипе Морайс (Крузейро) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
74'Фолит Игнасио (Флуминенсе).
72'Удаление! Вторую жёлтую карточку получает Джонатан Иисус (Крузейро) за грубый фол.
72'Фолит Джонатан Иисус (Крузейро).
72'Рикельме (Флуминенсе) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
72'Фолит Фелипе Морайс (Крузейро).
72'Гуга (Флуминенсе) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
71'Замена у команды Крузейро: на поле выходит Лукас Силва, игру покидает Зе Лукас.
71'Замена у команды Крузейро: на поле выходит Матиас Винья, игру покидает Лукас Вильялба.
71'Замена у команды Флуминенсе: на поле выходит Кевин Серна, игру покидает Джефферсон Саварино.
68'Удар заблокирован. Матэус Перейра (Крузейро) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Кайо Жорже.
67'Удар отражён. Матус Энрике (Крузейро) пробил правой ногой из центра штрафной — вратарь Фабио (Флуминенсе) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Матэус Перейра.
65'Замена у команды Крузейро: на поле выходит Фелипе Морайс, игру покидает Бруно Родригес.
63'Жёлтая карточка: предупреждение получает Родриго Кастильо (Флуминенсе) за грубый фол.
63'Матус Энрике (Крузейро) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
63'Фолит Родриго Кастильо (Флуминенсе).
61'Угловой подаст Крузейро. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Тьяго Силва).
60'Substitution, Fluminense. Ganso replaces Lucho Acosta.
60'Удар заблокирован. Герсон (Крузейро) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Кайо Жорже.
60'Замена у команды Флуминенсе: на поле выходит Нонато, игру покидает Эркулес.
60'Замена во Флуминенсе. На поле выходит Рикельме, игру покидает Агустин Каноббио.
58'Жёлтая карточка: предупреждение получает Джонатан Иисус (Крузейро) за грубый фол.
58'Фолит Джонатан Иисус (Крузейро).
58'Родриго Кастильо (Флуминенсе) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
54'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
53'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Зе Лукас (Крузейро).
51'Lucho Acosta (Fluminense) is shown the yellow card for a bad foul.
51'Зе Лукас (Крузейро) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
51'Foul by Lucho Acosta (Fluminense).
47'Матэус Перейра (Крузейро) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
47'Foul by Lucho Acosta (Fluminense).
47'Attempt saved. Lucho Acosta (Fluminense) right footed shot from the centre of the box is saved in the centre of the goal by Otávio (Cruzeiro). Assisted by Renê.
46'Удар отражён. Мартинелли (Флуминенсе) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Отавио Коста (Крузейро) парирует мяч в нижнем левом углу ворот. Передачу выполнил Эркулес.
46'Фолит Герсон (Крузейро).
46'Агустин Каноббио (Флуминенсе) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
46'Начался второй тайм. Счёт — Флуминенсе 0:1 Крузейро.
46'Замена в составе Крузейро. На поле выходит Фагнер, игру покидает Кауа Морейс.
Первый тайм завершён. Счёт — Флуминенсе 0:1 Крузейро.
47'Фолит Кайо Жорже (Крузейро).
47'Гуга (Флуминенсе) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
45'Резервный арбитр компенсировал 2 минуты.
45'Фолит Джонатан Иисус (Крузейро).
45'Родриго Кастильо (Флуминенсе) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
44'Угловой подаст Крузейро. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Рене).
44'Неточный удар. Лукас Вильялба (Крузейро) пробил левой ногой с левого края штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Матэус Перейра.
43'Кауа Морейс (Крузейро) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
43'Фолит Агустин Каноббио (Флуминенсе).
34'Фолит Джонатан Иисус (Крузейро).
34'Джефферсон Саварино (Флуминенсе) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
32'Фолит Зе Лукас (Крузейро).
32'Агустин Каноббио (Флуминенсе) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
31'Удар заблокирован. Эркулес (Флуминенсе) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
27'Удар заблокирован. Рене (Флуминенсе) пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади. Пас от Лусо Акосы.
26'Жёлтая карточка Кауа Морейсу (Крузейро) за грубый фол.
26'Фолит Кауа Морейс (Крузейро).
26'Рене (Флуминенсе) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
26'Игра рукой — правила нарушает Мартинелли (Флуминенсе).
24'Фолит Кауа Морейс (Крузейро).
24'Агустин Каноббио (Флуминенсе) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
23'Угловой подаст Крузейро. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Родриго Кастильо).
22'Угловой подаст Крузейро. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Фабио).
22'Удар отражён. Кайо Жорже (Крузейро) пробил правой ногой из центра штрафной — вратарь Фабио (Флуминенсе) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Бруно Родригес.
21'Угловой подаст Флуминенсе. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джонатан Иисус).
21'Удар заблокирован. Джефферсон Саварино (Флуминенсе) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Родриго Кастильо.
20'Штанга! Матэус Перейра (Крузейро) пробил левой ногой с острого угла слева — мяч попадает в левую штангу! Передачу выполнил Бруно Родригес.
19'Удар отражён. Агустин Каноббио (Флуминенсе) пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади, мяч летел в центр ворот, но Отавио (Крузейро) парировал удар. Пас от Лучо Акосы.
18'Фолит Матус Энрике (Крузейро).
18'Эркулес (Флуминенсе) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
17'Удар отражён. Лучо Акоса (Флуминенсе) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч летел в нижний правый угол, но Отавио (Крузейро) отразил удар. Пас от Мартинели.
17'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
16'Зе Лукас (Крузейро) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
16'Фолит Лучо Акоса (Флуминенсе).
16'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Зе Лукас (Крузейро).
15'Кауа Морейс («Крузейро») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
15'Фолит Родриго Кастильо (Флуминенсе).
11'Неточный удар. Эркулес (Флуминенсе) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит рядом с правой «девяткой». Передачу выполнил Джефферсон Саварино.
10'Фолит Зе Лукас (Крузейро).
10'Лучо Акоса (Флуминенсе) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
08'Офсайд у команды Флуминенсе: Гуга оказался в положении «вне игры».
03'Гол! Флуминенсе 0:1 Крузейро. Кайо Жорже (Крузейро) пробил правой ногой с правого края штрафной и отправляет мяч в нижний левый угол ворот. Голевая передача — Бруно Родригес в быстрой контратаке.
02'Фолит Игнасио (Флуминенсе).
02'Матэус Перейра (Крузейро) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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