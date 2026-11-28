Раннерс — Хорсенс: прогноз на матч Датская Суперлига
29 ноября 2026 года «Раннерс» и «Хорсенс» проведут матч в рамках Датской Суперлиги. Команды встречались совсем недавно, поэтому дополнительный контекст перед игрой сохраняется. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом своей площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
Сезон 2025/26 в Датской Суперлиге «Лошади» проваливают. Команда идет на 10-м месте из 12 участников и уже находится в зоне риска, а два титула обладателя Датского кубка только резче показывают, как глубоко клуб под руководством тренера Расмуса Бертельсена увяз в кризисе.
Семь последних матчей «Раннерс» провел без единой победы. За это время команда забила три мяча и пропустила 14. Тяжелее всего сложился разгром от «Норшелланн» со счетом 1:6, и он показал, насколько рыхло «Раннерс» играет в обороне. Собраться удалось лишь на два сухих 0:0, с «Виборг ФФ» и с «АК Хорсенс» 16 октября, но из зоны вылета такой добычи не хватает.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Раннерс» сохраняла ворота на замке в 2 матчах из 7.
- В лазарете: Элиас Андерссон, Оливер Джонс, Лукас Лиссенс, Фредерик Лауэнборг, Вессель Даммерс.
Текущая форма
«Хорсенс» уверенно держится в элите Датской Суперлиги и идет вторым из двенадцати клубов. Второе место из двенадцати делает его одним из главных претендентов на высокие трофеи, хотя на этом пути «Желтая опасность» то и дело упирается в серьезное сопротивление, особенно когда соперник сам из числа лидеров. У команды Никси Зимлинга баланс топ-клуба. Равных она обыгрывает, а вот в играх с грандами очки теряет болезненно.
Последние матчи как раз и показывают эту двойственность. Сначала «Хорсенс» уверенно разобрался с «Лингби» (2:0) и «Кольдинг ИФ» (1:0), а затем столкнулся с классом фаворитов и уступил «Копенгагену» (2:3) и «Орхусу» (0:2). В обороне у команды по-прежнему остаются уязвимые места. Показательно, что очная встреча с «АК Хорсенс» 16 октября 2026 года завершилась вничью 0:0, и это лишний раз говорит о высокой плотности борьбы в лиге. Теперь «Хорсенсу» мало просто набирать очки, нужно искать способы вскрывать оборону сильнейших соперников.
Интересные факты для ставок
- За этот отрезок тотал больше 2.5 голов сыграл только в одном матче из семи.
- «Хорсенс» нередко делит очки: 3 ничьих в последних 7 встречах.
- В лазарете: Кристиан Вестергор.
Прогноз и ставки
Последняя очная встреча этих команд 16 октября завершилась нулевой ничьей, что задает тон предстоящему поединку. «Раннерс» находится в глубоком кризисе, пропустив 14 мячей в последних семи играх, но при этом дважды не пропускал вовсе, включая матч с будущим соперником. «Хорсенс» также демонстрирует осторожную игру: тотал больше 2.5 голов проходил лишь в одном из их последних семи матчей. Ожидается вязкая борьба в центре поля, где обе команды будут опасаться ошибок, поэтому ставка на тотал меньше 2.5 выглядит наиболее обоснованной.
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Ставка Тотал голов меньше 2.5
Суммарная средняя результативность соперников на недавнем отрезке составляет 1.6 за встречу.
Ставка «Хорсенс» не проиграет
«Хорсенс» уступил лишь 1 раз в последних 7 матчах.
Ставка Обе забьют - нет
Ставка «обе забьют - нет» проходила в 4 из 7 последних встреч «Раннерс» и в 3 из 7 игр «Хорсенс».
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