Текущая форма

Сезон 2025/26 в Датской Суперлиге «Лошади» проваливают. Команда идет на 10-м месте из 12 участников и уже находится в зоне риска, а два титула обладателя Датского кубка только резче показывают, как глубоко клуб под руководством тренера Расмуса Бертельсена увяз в кризисе.

Семь последних матчей «Раннерс» провел без единой победы. За это время команда забила три мяча и пропустила 14. Тяжелее всего сложился разгром от «Норшелланн» со счетом 1:6, и он показал, насколько рыхло «Раннерс» играет в обороне. Собраться удалось лишь на два сухих 0:0, с «Виборг ФФ» и с «АК Хорсенс» 16 октября, но из зоны вылета такой добычи не хватает.

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