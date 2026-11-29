Матч окончен! Итоговый счёт — Ботафого 1:2 Баия.
Второй тайм завершён. Счёт — Ботафого 1:2 Баия.
97'Фолит Жуниор Сантос (Ботафого).
97'Эвертон Рибейро (Баия) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
95'Удар отражён. Кауан Толедо (Ботафого) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Роналду (Баия) парирует мяч в нижнем правом углу ворот.
94'Жёлтая карточка: предупреждение получает Эвертон Рибейро (Баия) за грубый фол.
94'Фолит Эвертон Рибейро (Баия).
94'Жуниор Сантос (Ботафого) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
93'Кауан Толедо (Ботафого) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
93'Фолит Кану (Баия).
92'Резервный арбитр компенсировал 7 минут.
91'Угловой подаст Баия. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Витиньо).
91'Удар заблокирован. Матео Санабрия (Баия) пробил правой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Эвертон Рибейро.
90'Офсайд у команды Баия: Руан Пабло оказался в положении «вне игры».
89'Фолит Артур Чавес (Ботафого).
89'Кристиан Оливера (Баия) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
87'Фолит Кауан Толедо (Ботафого).
87'Роналду (Баия) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
86'Замена у команды Ботафого: на поле выходит Артур Кабрал, игру покидает Угининьо.
86'Замена у команды Ботафого: на поле выходит Жуниор Сантос, игру покидает Альваро Монторо.
85'Гол! Ботафого 1:2 Баия. Мишель Араужо (Баия) пробил левой ногой из-за пределов штрафной и отправляет мяч в нижний левый угол ворот.
85'Удар заблокирован. Матео Санабрия (Баия) пробил правой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Кану.
83'Эденилсон (Ботафого) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
83'Фолит Кристиан Оливера (Баия).
83'Замена у команды Баия: на поле выходит Руан Пабло, игру покидает Алехо Вэлес.
81'Угловой подаст Ботафого. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Лучиано Жуба).
81'Удар заблокирован. Кауан Толедо (Ботафого) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Эденилсон.
79'Угловой подаст Ботафого. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Кану).
79'Удар заблокирован. Данило Оливейра (Ботафого) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Алекс Теллес.
78'Замена у команды Ботафого: на поле выходит Эденилсон, игру покидает Кристиан Медина.
78'Замена у команды Ботафого: на поле выходит Габриэль Жустино, игру покидает Кайо Панталеао.
78'Тикинью Соареш (Ботафого) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
78'Фолит Эрик (Баия).
75'Замена у команды Баия: на поле выходит Матео Санабрия, игру покидает Родриго Нестор.
74'Неточный удар. Кристиан Оливера (Баия) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Лучиано Жуба навесом с углового.
74'Угловой подаст Баия. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Габриэль Батиста).
74'Удар отражён. Кристиан Оливера (Баия) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Габриэль Батиста (Ботафого) парирует мяч в нижнем левом углу ворот. Передачу выполнил Эвертон Рибейро.
70'Эвертон Рибейро (Баия) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
70'Фолит Угининьо (Ботафого).
69'Замена у команды Баия: на поле выходит Эрик, игру покидает Кайо Александре.
69'Замена у команды Баия: на поле выходит Мишель Араужо, игру покидает Жан Лукас.
69'Замена у команды Баия: на поле выходит Эвертон Рибейро, игру покидает Эрик Пулга.
67'Неточный удар. Лучиано Жуба (Баия) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит левее створа ворот.
67'Жёлтая карточка: предупреждение получает Артур Чавес (Ботафого) за грубый фол.
66'Фолит Артур Чавес (Ботафого).
66'Жан Лукас (Баия) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
65'Фолит Тикинью Соареш (Ботафого).
65'Кану (Баия) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
64'Кауан Толедо (Ботафого) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
64'Фолит Кайо Александре (Баия).
63'Артур Чавес (Ботафого) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
63'Фолит Роман Гомес (Баия).
62'Гол с пенальти! Ботафого 1:1 Баия. Алекс Теллес (Ботафого) реализует 11-метровый — пробил левой ногой в нижний правый угол ворот.
60'Пенальти в пользу команды Ботафого! Кауан Толедо зарабатывает 11-метровый — на нём нарушают правила в штрафной площади.
60'Пенальти! Кану (Баия) нарушает правила в своей штрафной площади.
59'Фолит Кауан Толедо (Ботафого).
59'Эрик Пулга (Баия) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
58'Замена у команды Ботафого: на поле выходит Кауан Толедо, игру покидает Матеус Мартинс.
58'Неточный удар. Альваро Монторо (Ботафого) пробил правой ногой с левого края штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Данило Оливейра.
58'Неточный удар. Кристиан Медина (Ботафого) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Тикинью Соареш скидкой головой.
57'Удар заблокирован. Данило Оливейра (Ботафого) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Кристиан Медина.
56'Фолит Матеус Мартинс (Ботафого).
56'Родриго Нестор (Баия) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
53'Решение VAR: пенальти не назначен (Баия).
53'Офсайд у команды Баия: Эрик Пулга оказался в положении «вне игры».
52'Фолит Угининьо (Ботафого).
52'Алехо Вэлес (Баия) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
50'Неточный удар. Алехо Вэлес (Баия) пробил левой ногой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Жан Лукас навесом в штрафную.
49'Удар заблокирован. Алекс Теллес (Ботафого) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
48'Кайо Панталеао (Ботафого) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
48'Фолит Кайо Александре (Баия).
47'Офсайд у команды Ботафого: Алекс Теллес оказался в положении «вне игры».
47'Угловой подаст Ботафого. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Давид Дуарт).
47'Удар заблокирован. Тикинью Соареш (Ботафого) пробил головой с близкого расстояния — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Данило Оливейра скидкой головой.
46'Начался второй тайм. Счёт — Ботафого 0:1 Баия.
Первый тайм завершён. Счёт — Ботафого 0:1 Баия.
46'Угловой подаст Ботафого. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Эрик Пулга).
45'Резервный арбитр компенсировал 1 минуту.
44'Удар отражён. Матеус Мартинс (Ботафого) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Роналду (Баия) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Угининьо.
40'Удар заблокирован. Угининьо (Ботафого) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Матеус Мартинс.
40'Удар заблокирован. Эрик Пулга (Баия) пробил левой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Кристиан Оливера.
39'Удар отражён. Матеус Мартинс (Ботафого) пробил правой ногой с правого края штрафной — вратарь Роналду (Баия) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Данило Оливейра.
37'Угловой подаст Ботафого. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Давид Дуарт).
37'Удар заблокирован. Данило Оливейра (Ботафого) пробил головой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Матеус Мартинс.
36'Неточный удар. Альваро Монторо (Ботафого) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Угининьо после розыгрыша углового.
35'Угловой подаст Ботафого. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Родриго Нестор).
32'Неточный удар. Данило Оливейра (Ботафого) пробил правой ногой с близкого расстояния — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Алекс Теллес навесом со стандарта.
31'Алекс Теллес (Ботафого) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
31'Фолит Кристиан Оливера (Баия).
31'Удар заблокирован. Кристиан Медина (Ботафого) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Данило Оливейра.
29'Неточный удар. Кристиан Медина (Ботафого) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Альваро Монторо.
29'Удар отражён. Родриго Нестор (Баия) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Габриэль Батиста (Ботафого) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Жан Лукас.
27'Игра рукой — правила нарушает Эрик Пулга (Баия).
26'Фолит Тикинью Соареш (Ботафого).
26'Давид Дуарт (Баия) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
25'Офсайд у команды Баия: Алехо Вэлес оказался в положении «вне игры».
22'Угловой подаст Ботафого. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Лучиано Жуба).
21'Удар отражён. Матеус Мартинс (Ботафого) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Роналду (Баия) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Альваро Монторо.
19'Неточный удар. Тикинью Соареш (Ботафого) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Витиньо навесом в штрафную.
17'Удар заблокирован. Угининьо (Ботафого) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Кристиан Медина.
12'Неточный удар. Тикинью Соареш (Ботафого) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой. Передачу выполнил Матеус Мартинс навесом в штрафную.
10'Офсайд у команды Баия: Родриго Нестор оказался в положении «вне игры».
09'Фолит Артур Чавес (Ботафого).
09'Эрик Пулга (Баия) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
08'Удар мимо. Тикиньо Соарес (Ботафого) пробил правой ногой из центра штрафной, мяч улетел вправо. Пас от Данило Сантоса.
07'Гол! Ботафого 0:1 Баия. Родриго Нестор (Баия) пробил левой ногой с правого края штрафной и отправляет мяч в верхний левый угол ворот. Голевая передача — Алехо Вэлес.
05'Неточный удар. Роман Гомес (Баия) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Родриго Нестор навесом с углового.
04'Угловой подаст Баия. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Витиньо).
03'Неточный удар. Алехо Вэлес (Баия) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Роман Гомес навесом в штрафную.
02'Фолит Тикинью Соареш (Ботафого).
02'Кану (Баия) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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