Текущая форма

«Ботафого» переживает серьезный кризис в борьбе за высокие места в Бразилейрао. Яркие победы чередуются с катастрофическими провалами, и пока команда идет лишь на шестой строчке таблицы. Сезон с титулами чемпиона страны и Кубка Либертадорес остался позади, коллективу Тите приходится заново искать баланс, а недавние результаты намекают на то, что стабильность пока остается недостижимой целью.

Разгром от «Коринтианса» со счетом 4:0 стал самым тревожным эпизодом для «Ботафого», ведь оборона команды в последних шести турах пропустила 10 мячей. Переломить ход дел встреча с «Сан-Паулу» не помогла, она завершилась нервной ничьей 1:1, а единственный гол хозяев на 21-й минуте забил Тикинью Соареш. Победы над «Шапекоэнсе» и «Атлетико Минейро» вышли уверенными, однако «Ботафого» по-прежнему не гарантирует результат и уступил даже «Ремо» со счетом 1:2.

Дисквалификации и травмы

По этой встрече в источниках сведений не нашлось.

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