ЦСКА – Шанхайские Драконы: прогноз на матч КХЛ
Топ ставки от эксперта
Фаворит по модели (79.1%), справедливый кф 1.26. Серия поражений — Шанхайские Драконы: 8 подряд
Обе забивают — ХК ЦСКА Москва: 90.0% из 10; Обе забивают — Шанхайские Драконы: 80.0% из 10; ОЗ в очных встречах — 60.0% из 10. По модели — 81.3%
Анализ команд
ЦСКА в минувшем матче одержал 22 победу в сезоне и продолжает возглавлять турнирную таблицу Запада. «Армейцы» имеют в активе 46 очков и опережают «Локомотив» на один балл. В споре за первое место в общей таблице КХЛ подопечные Игоря Никитина имеют равное количество баллов с магнитогорским «Металлургом». В последнем поединке московская команда без особых проблем справилась в дерби со «Спартаком»» (5:1), а вот ранее не смогла сломить сопротивление «Динамо» (1:3).
«Шанхайские Драконы» потеряли игровой тонус и находятся на серии из восьми поражений кряду. В минувшем противостояние подопечные Митча Лава не смогли выиграть у аутсайдера «Сочи». «Драконы» проигрывали по ходу встречи 0:3, смогли отыграть всего две шайбы и проиграли 2:3 по итогу. Ранее «драконы» не смогли справиться с «Ладой» (2:3). После серии неудач команда покинула кубковую восьмерку и расположилась на девятой строчке на Западе и имеет в активе 31 очко.
Прогноз и ставки
ЦСКА на домашнем льду выглядит блестяще, со старта чемпионата одержал 10 побед и конкурирует с магнитогорским «Металлургом» и «Локомотивом» за звание лучшей команды КХЛ. А вот гостям добиться более стабильных результатов не позволяет неуверенная игра в обороне (82 пропущенные шайбы) и увезти победу из Москвы невозможно. Подопечные Никитина в прекрасной форме, воспользуются фактором своего льда и, по нашему мнению, выиграют с разницей в несколько шайб, как и в минувшей очной встрече.
Прогноз – фора (-1,5) шайбы на ЦСКА c коэффициентом 1.68
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Ставка 1-й период: победа ЦСКА
В 3 из 5 прошедших матчей «армейцы» в первом периоде выиграли
Ставка 2-й период: тотал больше 1,5 шайбы
В 4 из 5 последних встреч хозяев во втором периоде было заброшено более 1.5 шайбы
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