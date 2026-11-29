ЦСКА 30 ноября в очередном матче КХЛ встретится с «Шанхайскими Драконами». «Армейцы» продолжают лидировать на Западе и оправдывают статус одного из главных фаворитов на завоевание Кубка Гагарина. А вот «драконы» находятся в большом кризисе и покинули кубковую восьмерку. Смогут ли хозяева льда разгромить соперника и на какие ставки в матче обратить внимание? Ответ в нашем прогнозе.