Текущая форма

В регулярном этапе Apertura 2026 «Гвадалахара» уверенно закрепилась на вершине таблицы и стала главным претендентом на титул. Клуб из штата Халиско за всю историю не покидал высший дивизион, а сейчас у него одна из самых надежных линий обороны в чемпионате. Тренер Габриэль Милито делает ставку на воспитанников собственной академии, и это приносит плоды, ведь команда нашла свой ритм и играет с холодным расчетом.

Четыре победы в шести последних матчах, и всего четыре пропущенных мяча за этот отрезок. Оборона держит, отсюда и результат. Свежий успех в игре с «Крус Асуль» со счетом 1:0 этот почерк подтвердил. Эдуардо Баурманн открыл счет уже на шестой минуте, а дальше «Росасос» до финального свистка не дал сопернику отыграться. Умение быстро забирать инициативу и удерживать перевес помогло клубу спокойно обыграть также «Атланте» и «Монтеррей», причем игра остается предельно прагматичной.

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