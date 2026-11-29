30 ноября «Гвадалахара» примет «Пачуку» в матче Лиги MX на стадионе «Эстадио Акрон». Командами руководят Велько Паунович и Гильермо Альмада.
Гвадалахара — Пачука: прогноз на матч Лига MX
«Гвадалахара» 30 ноября 2026 года встретится с «Пачукой» в матче Лиги MX. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
В регулярном этапе Apertura 2026 «Гвадалахара» уверенно закрепилась на вершине таблицы и стала главным претендентом на титул. Клуб из штата Халиско за всю историю не покидал высший дивизион, а сейчас у него одна из самых надежных линий обороны в чемпионате. Тренер Габриэль Милито делает ставку на воспитанников собственной академии, и это приносит плоды, ведь команда нашла свой ритм и играет с холодным расчетом.
Четыре победы в шести последних матчах, и всего четыре пропущенных мяча за этот отрезок. Оборона держит, отсюда и результат. Свежий успех в игре с «Крус Асуль» со счетом 1:0 этот почерк подтвердил. Эдуардо Баурманн открыл счет уже на шестой минуте, а дальше «Росасос» до финального свистка не дал сопернику отыграться. Умение быстро забирать инициативу и удерживать перевес помогло клубу спокойно обыграть также «Атланте» и «Монтеррей», причем игра остается предельно прагматичной.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Гвадалахара» пропускает в среднем 0.7 гола за игру.
- Регулярный этап Apertura 2026 команда завершила на 1-м месте среди 18 участников.
- В лазарете: Мигель Гомес, Ледесма.
- Ориентировочный состав: Ричард Ледесма, Омар Говеа, Роберто Альварадо, Рауль Ранхель, Фернандо Гонсалес, Даниэль Агирре, Диего Кампильо, Хосе Кастильо.
Текущая форма
К нынешнему отрезку Апертуры 2026 «Пачука» подходит крепким середняком и занимает восьмое место из 18 участников Лиги MX. Клуб в стране титулованный, однако в этом розыгрыше он ищет оптимальный вариант и вынужден соразмерять амбиции с плотностью турнирной борьбы.
За последние шесть матчей команда Бенхамина Моры забила 13 мячей и пропустила всего 6, а из этих встреч выиграла четыре при двух поражениях. Недавняя игра с «Депортиво Толука ФК» это подтвердила. Гости спокойно довели дело до счета 2:0, и почти всю работу в атаке сделал Усаму Идрисси, оформивший дубль. Первый мяч он забил на 48-й минуте после паса Соломона Рондона, второй — на 60-й минуте с передачи Серхио Баррето.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Пачука» не пропускала в 2 матчах из 6.
- В турнире «Апертура 2026» команда занимает 8-е место из 18 участников на регулярном этапе. Стадия плей-офф еще не определена.
- Ориентировочный состав: Карлос Морено, Алан Баутиста, Саломон Рондон, Хорхе Берланга, Усаму Идрисси, Николас Вальехо, Эдуардо Баурманн, Серхио Баррето.
Прогноз и ставки
«Гвадалахара» играет прагматично. Свежая победа над «Крус Асуль» со счетом 1:0 получилась по делу, ведь после гола Баурманна команда наглухо закрыла свои ворота. В таблице Apertura 2026 «Гвадалахара» идет на первом месте и пропускает в среднем меньше гола за игру, так что темп встречи вполне может подчинить себе. У «Пачуки» есть мощное оружие в лице Идрисси, однако нестабильная игра на выезде и упор хозяев на оборону склоняют нас к тому, что «Гвадалахара» не проиграет.
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Ставка «Гвадалахара» не проиграет
«Гвадалахара» не проигрывал в 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов меньше 3.5
Тотал меньше 3.5 удерживался в 17 из 20 последних встреч «Гвадалахара» и в 16 из 20 игр «Пачука».
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