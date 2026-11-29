Текущая форма

«Юргорден» по-прежнему принадлежит к столпам шведского футбола, но сезон в Аллсвенскане столичный клуб проводит неровно. Болельщики привыкли к борьбе за лидерство, а команда из Стокгольма теперь думает о сохранении лица, ведь два последних матча она проиграла и сбавила ход в решающей части чемпионата.

Поражение 0:1 от «ИК Сириус» в последнем матче переполнило чашу терпения. Атака «Юргордена» так и не нашла брешь в обороне соперника, а чуть раньше команда Яни Хонкаваары проиграла «Хальмстаду» со счетом 1:2. До этого она уверенно брала верх над «Дегерфорс ИФ» (2:1) и «ИФ Броммапойкарна» (2:0), однако нынешняя полоса неудач обнажила слабые места в реализации моментов и надежности обороны.

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