Матч окончен. Дюргарден 1, Хеккен 0.
Второй тайм окончен. Дюргарден 1, Хеккен 0.
97'Удар мимо. Абдулайе Думбия (Хеккен) пробил правой ногой из-за штрафной площади, мяч летит чуть выше перекладины. Пас от Олле Самуэльссона.
95'Удар заблокирован. Вильсон Ухрстрём (Хеккен) пробил правой ногой из-за штрафной площади, мяч отбит.
94'Фолит Чарли Розенквист (Дюргарден).
94'Олле Самуэльссон (Хеккен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
91'Резервный арбитр компенсировал 6 минут.
90'Чарли Розенквист (Дюргарден) получает жёлтую карточку за грубый фол.
90'Фолит Чарли Розенквист (Дюргарден).
90'Олле Самуэльссон (Хеккен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
88'Кристиан Лиен (Дюргарден) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
88'Фолит Гарри Хильвениус (Хеккен).
83'Фолит Абдулайе Думбия (Хеккен).
83'Пётр Йоханссон (Дюргарден) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
81'Удар мимо. Вильсон Ухрстрём (Хеккен) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, промахнулся влево. Передал Адриан Сванбак.
80'Замена, Дюргарден. На поле выходит Микаэль Маркес, игру покидает Бо Хегланд.
79'Фолит Вильсон Ухрстрём (Хеккен).
79'Адам Стахль (Дюргарден) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
79'Удар отражён. Филип Хеландер (Хеккен) пробил головой из центра штрафной площади, вратарь Якоб Ринне (Дюргарден) отражает удар в нижний левый угол. Передал Брис Вембангомо навесом.
78'Замена в составе Хеккен. На поле выходит Бамир Садик, игру покидает Юлиус Линдберг.
78'Замена в составе Хеккен. На поле выходит Лео Вайсанен, игру покидает Густав Линдгрен.
77'Чарли Розенквист (Дюргарден) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
77'Фолит Миккель Ригард (Хеккен).
77'Удар заблокирован. Юлиус Линдберг (Хеккен) пробил правой ногой из центра штрафной площади.
75'Фолит Бо Хегланд (Дюргарден).
75'Брис Вембангомо (Хеккен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
75'Удар заблокирован. Абдуль Абдульмалик (Дюргарден) пробил правой ногой из-за штрафной площади, мяч отбит. Пас от Бо Хегланда.
74'Удар мимо. Адриан Сванбак (Хеккен) пробил левой ногой с правого фланга штрафной площади, мяч улетает высоко и в сторону от ворот. Пас от Бриса Вембангомо.
73'Замена в Дюргардене. На поле выходит Абдул Абдулмалик, игру покидает Йеппе Оккельс.
72'Замена в Хеккене. На поле выходит Олле Самуэльссон, игру покидает Адам Лундквист.
71'Угловой подаст Хеккен. Мяч ушёл за лицевую от Миро Тену.
69'Петер Лангофф (Дюргарден) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
69'Фолит Адриан Сванбак (Хеккен).
67'Фолит Петер Лангофф (Дюргарден).
67'Абдулайе Думбия (Хеккен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
66'Фолит Якоб Уне Ларссон (Дюргарден).
66'Адриан Сванбак (Хеккен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
65'Адриан Сванбак (Хеккен) получает жёлтую карточку за грубый фол.
65'Бо Хегланд (Дюргарден) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
65'Фолит Адриан Сванбак (Хеккен).
65'Чарли Розенквист (Дюргарден) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
65'Фолит Адам Лундквист (Хеккен).
64'Замена в «Хеккене». На поле выходит Уилсон Ухрстрём, игру покидает Давид Сегер.
64'Замена в «Дюргардене». На поле выходит Петер Лангофф, игру покидает Даниэль Стенссон из-за травмы.
64'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
63'Пауза в матче из-за травмы Даниэля Стенссона («Дюргарден»).
62'Абдулайе Думбия («Хеккен») получает жёлтую карточку за грубый фол.
62'Удар мимо. Чарли Розенквист («Дюргарден») пробил правой ногой из центра штрафной, мяч улетел вправо. Пас от Адама Сталя.
62'Даниэль Стенссон («Дюргарден») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
62'Фолит Давид Сегер («Хеккен»).
61'Фолит Миккель Ригард («Хеккен»).
61'Пётр Йоханссон («Дюргарден») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
60'Удар мимо. Густав Линдгрен («Хеккен») пробил головой из центра штрафной, мяч улетел вправо. Пас от Юлиуса Линдберга после быстрой атаки.
56'Удар мимо. Брис Вембангомо («Хеккен») пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч улетел выше перекладины после подачи с углового.
56'Удар отражён. Адриан Сванбэк («Хеккен») пробил головой из центра штрафной, Якоб Ринне («Дюргарден») парирует мяч в верхний центр ворот. Пас от Миккеля Ригарда.
56'Угловой подаст Хеккен. Мяч ушёл за лицевую от Пьотра Йоханссона.
55'Матиас Сильтанен (Дюргарден) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
55'Фолит Давид Сегер (Хеккен).
53'Угловой подаст Хеккен. Мяч ушёл за лицевую от Даниэля Стенссона.
50'Гол! «Дюргарден» 1:0 «Хеккен». Матиас Сильтанен («Дюргарден») пробил правой ногой из центра штрафной, мяч влетает в центр ворот. Пас от Кристиана Лиена.
49'Удар мимо. Кристьян Лиен («Дюргарден») пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел мимо верхнего правого угла. Пас от Йеппе Оккельс головой.
46'Начинается второй тайм. Счёт: Дюргарден 0:0 Хеккен.
46'Замена в составе Дюргардена. На поле выходит Чарли Розенквист, игру покидает Сандер Рингберг.
Первый тайм окончен. «Дюргарден» 0:0 «Хеккен».
46'Резервный арбитр компенсировал 1 минуту.
44'Удар отражён. Даниэль Стенссон («Дюргарден») пробил левой ногой из-за пределов штрафной, вратарь Эрит Бериса («Хеккен») парирует мяч в верхний левый угол.
42'Матиас Сильтанен (Дюргарден) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
42'Фолит Юлиус Линдберг (Хеккен).
41'Фолит Сандер Рингберг (Дюргарден).
41'Адам Лундквист (Хеккен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
39'Удар заблокирован. Абдулайе Думбия («Хеккен») пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч заблокирован. Пас от Давида Сегера.
35'Саннер Рингберг (Дюргарден) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
35'Фолит Адам Лундквист (Хеккен).
34'Удар отражён. Матиас Сильтанен («Дюргарден») пробил правой ногой из центра штрафной площади, вратарь Эрит Бериса («Хеккен») парирует мяч в нижний левый угол.
34'Удар заблокирован. Матиас Сильтанен («Дюргарден») пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч заблокирован. Пас от Даниэля Стенссона.
32'Удар мимо. Йеппе Оккельс (Дюргарден) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел влево. Пас от Даниэля Стенссона.
31'Маттиас Силтанен (Дюргарден) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
31'Фолит Абдулайе Думбия (Хеккен).
31'Фолит Адриан Сванбак (Хеккен).
31'Даниэль Стенссон (Дюргарден) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
29'Удар мимо. Адриан Сванбак (Хеккен) пробил правой ногой с неудобного угла справа, мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел вправо. Пас от Бриса Вембангомо.
27'Фолит Кристиан Лиен (Дюргарден).
27'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
27'Пауза в матче из-за травмы Гарри Хильвениуса (Хеккен).
27'Гарри Хильвениус (Хеккен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
23'Удар мимо. Брис Венгамбо (Хеккен) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади после углового, мяч улетает вправо мимо ворот.
23'Угловой подаст Хеккен. Мяч ушёл за лицевую от Йеппе Оккельса.
21'Фолит Бо Хегланд (Дюргарден).
21'Абдулайе Думбия (Хеккен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
20'Удар мимо. Юлиус Линдберг («Хеккен») пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади, мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел мимо верхнего правого угла. Пас от Давида Сегера после быстрой контратаки.
17'Миро Тену (Дюргарден) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
17'Фолит Густав Линдгрен (Хеккен).
17'Филип Хеландер (Хеккен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
17'Фолит Кристьян Лиен (Дюргарден).
16'Положение «вне игры» у Хеккен. Адриан Сванбакк зафиксирован в офсайде.
14'Удар заблокирован. Миро Тену (Дюргарден) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади.
13'Удар отражён. Кристьян Лиен (Дюргарден) пробил левой ногой из центра штрафной площади, Эрит Бериса (Хеккен) парирует мяч в центре ворот. Пас от Сандера Рингберга.
11'Удар отражён. Густав Линдгрен (Хеккен) пробил головой из центра штрафной площади, Якоб Ринне (Дюргарден) парирует мяч в верхний левый угол. Передачу сделал Адриан Сванбак.
08'Даниэль Стенссон (Дюргарден) получает жёлтую карточку за грубый фол.
08'Фолит Даниэль Стенссон (Дюргарден).
08'Брис Венгамбо (Хеккен) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
05'Удар заблокирован. Бо Хегланд (Дюргарден) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч отбит.
04'Угловой подаст «Дюргарден». Мяч ушёл за лицевую от Филипа Хеландера.
04'Мимо ворот. Бо Хегланд (Дюргарден) пробил правой ногой с дальней дистанции (более 35 метров) с левого фланга под острым углом после прямого штрафного, мяч улетел вправо.
03'Бо Хегланд («Дюргарден») зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
03'Фолит Абдулайе Думбия («Хеккен»).
02'Рука! Матиас Сильтанен (Дюргарден) задевает мяч рукой.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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