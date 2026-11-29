В матче Бразилейрао Серия А «Коритиба» и «Фламенго» разошлись миром. Хозяева поля, которыми руководит Антонио Заго, не сумели забить команде Тите, и игра закончилась со счетом 0:0.
Коритиба — Фламенго: прогноз на матч Бразилейрао Серия A
В рамках Бразилейрао Серия A 29 ноября 2026 года «Коритиба» сыграет с «Фламенго». Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Читайте наш прогноз, чтобы найти наиболее интересные варианты для этой встречи.
Анализ команд
Текущая форма
«Коритиба» переживает тяжелый отрезок в Бразилейрао – Серии А, где клуб ищет баланс между амбициями и реальными возможностями. Из последних шести матчей команда выиграла лишь два, а четыре проиграла, причем удержать результат ей удается с трудом. Особенно тревожит игра в обороне. Пропущенные мячи были в четырех из шести встреч, а три матча подряд «Коритиба» уступила со счетом 0:1, что показало неспособность взломать чужую защиту.
Череду неудач удалось прервать в игре с «Баией». Команда Антонио Заго выиграла с минимальным счетом 1:0, а все решилось на 14-й минуте, когда Брено Лопес завершил атаку, начатую Тингой, и установил окончательный счет. На этом отрезке это уже второй успешный результат после разгрома «Витории БА» (2:0), хотя поражения от «Сантоса», «Интернасьонала» и «Гремио» напоминают, что со стабильностью у коллектива пока не все ладно.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Коритиба» не пропускала в 2 матчах из 6.
- Рейтинг: 24-е место в национальном рейтинге CBF (6 381 очко), статус стабильный.
- В лазарете: Джаси Мараньян, Лукас Ронье, Николас Фонсека, Родриго Моледо.
- Ориентировочный состав: Педро Мориско, Тьяго Косер, Бруно Мело, Тинга, Тьяго Сантос, Себастьян Гомес, Фелипе Жонатан, Майкон.
Текущая форма
В турнирной таблице Бразилейрао Серия A «Фламенго» держится на первом месте среди двадцати участников, и отрыв от конкурентов не сокращается. Команда Леонарду Жардима идет как главный фаворит чемпионата, а соперники пока не находят способа подобраться ближе. Такой ход только добавляет веса «Менгао», самому ценному и популярному клубу страны, который ни разу не опускался ниже высшего дивизиона.
За последние шесть встреч «Фламенго» выиграл четыре раза и лишь дважды потерял очки, причем общий перевес вышел солидным — 13 забитых мячей против 6 пропущенных. Атака у команды работала громко. «Васко да Гама» разгромлен со счетом 4:1, с «Гремио» тоже вышло уверенно (3:1). Даже равная борьба с «Палмейрас» (1:1) не испортила впечатления, ведь Самуэль Лино забил на 16-й минуте с передачи Бруно Энрике, и этот гол показал, что команда умеет бить точно и быстро.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Фламенго» сохранял ворота на замке лишь в 1 матче из 6.
- В лазарете: Хорхе Карраскаль, Эверттон Араужо.
- Ориентировочный состав: Агустин Росси, Гильермо Варела, Лео Ортис, Алекс Сандро, Гонсало Плата, Самуэль Лино, Данило, Педро.
Прогноз и ставки
«Фламенго» идет первым в турнирной таблице. Четыре победы в последних шести турах и 13 забитых мячей. Хозяева проиграли четыре из шести последних встреч, причем среди этих поражений была серия с минимальным счетом. С учетом разницы в классе и форме гости должны победить или хотя бы сыграть вничью, чтобы удержать лидерство.
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Тренды
Ставка Фламенго не проиграет
«Фламенго» уступил лишь 0 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 9 из 20 последних встреч «Коритиба» и в 17 из 20 игр «Фламенго».
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Коритиба
|12,48%
|8.02
|Ничья
|55,69%
|1.80
|Фламенго
|31,83%
|3.14
Динамика вероятностей2'–79'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|68,17%
|1.47
|12
|44,31%
|2.26
|X2
|87,52%
|1.14
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|51,21%
|1.95
|Меньше
|48,79%
|2.05
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|15,68%
|6.38
|Меньше
|84,32%
|1.19
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|3,62%
|27.60
|Меньше
|96,38%
|1.04
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Коритиба
|16,42%
|6.09
|Фламенго
|34,79%
|2.87
|Не будет
|48,79%
|2.05
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Коритиба -0.5
|12,48%
|8.02
|Фламенго +0.5
|87,52%
|1.14
|Коритиба +0.5
|68,17%
|1.47
|Фламенго -0.5
|31,83%
|3.14
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Коритиба +1.5
|92,72%
|1.08
|Фламенго -1.5
|7,28%
|13.74
О матче
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Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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