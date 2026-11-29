Текущая форма

«Коритиба» переживает тяжелый отрезок в Бразилейрао – Серии А, где клуб ищет баланс между амбициями и реальными возможностями. Из последних шести матчей команда выиграла лишь два, а четыре проиграла, причем удержать результат ей удается с трудом. Особенно тревожит игра в обороне. Пропущенные мячи были в четырех из шести встреч, а три матча подряд «Коритиба» уступила со счетом 0:1, что показало неспособность взломать чужую защиту.

Череду неудач удалось прервать в игре с «Баией». Команда Антонио Заго выиграла с минимальным счетом 1:0, а все решилось на 14-й минуте, когда Брено Лопес завершил атаку, начатую Тингой, и установил окончательный счет. На этом отрезке это уже второй успешный результат после разгрома «Витории БА» (2:0), хотя поражения от «Сантоса», «Интернасьонала» и «Гремио» напоминают, что со стабильностью у коллектива пока не все ладно.

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