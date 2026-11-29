Текущая форма

«Крус Асуль» находится на вершине мексиканского футбола: клуб не просто претендует на лидерство, а уже стал чемпионом в финальной фазе Клаусуры 2026, закрепившись на третьем месте в регулярном этапе. Этот статус подкрепляется внушительной историей — команда делит рекорд по количеству титулов в Лиге чемпионов КОНКАКАФ и является десятикратным победителем Лиги MX, что задает высокую планку для каждого нового сезона.

Пять побед в шести матчах при разнице мячей 15:6 — так выглядит свежий отрезок команды Жоэля Уики. Атаку коллектив показал в победе над «Леон» (2:1) 2 ноября, причем Хосе Парадела оформил дубль, а Агустин Палавесино отдал обе результативные передачи. Поражение от «СД Гвадалахара» (0:1) не выбило команду из колеи, ведь с сильными соперниками она справляется уверенно, и это подтверждают победы над «Тигрес» (3:2) и «Пачукой» (2:1).

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