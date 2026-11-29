30 ноября 2026 года в рамках Лиги MX состоится встреча Крус Асуль и Леон. Команду Крус Асуль возглавляет Рикардо Феррети, а Леон — Игнасио Амбрис.
Крус Асуль — Леон: прогноз на матч Лига MX
«Крус Асуль» 30 ноября 2026 года встретится с «Леон» в матче Лиги MX. Команды уже совсем недавно встречались друг с другом, поэтому дополнительный контекст перед игрой сохраняется. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Крус Асуль» находится на вершине мексиканского футбола: клуб не просто претендует на лидерство, а уже стал чемпионом в финальной фазе Клаусуры 2026, закрепившись на третьем месте в регулярном этапе. Этот статус подкрепляется внушительной историей — команда делит рекорд по количеству титулов в Лиге чемпионов КОНКАКАФ и является десятикратным победителем Лиги MX, что задает высокую планку для каждого нового сезона.
Пять побед в шести матчах при разнице мячей 15:6 — так выглядит свежий отрезок команды Жоэля Уики. Атаку коллектив показал в победе над «Леон» (2:1) 2 ноября, причем Хосе Парадела оформил дубль, а Агустин Палавесино отдал обе результативные передачи. Поражение от «СД Гвадалахара» (0:1) не выбило команду из колеи, ведь с сильными соперниками она справляется уверенно, и это подтверждают победы над «Тигрес» (3:2) и «Пачукой» (2:1).
Интересные факты для ставок
- Убедительный ход: «Крус Асуль» выиграла 5 из 6 последних матчей.
- Ориентировочный состав: Николас Ибаньес, Карлос Родригес, Андрес Гудиño, Гонсало Пиови, Джереми Маркес, Вильер Дитта, Хесус Ороско, Омар Кампос.
Текущая форма
«Леон» подходит к матчу с тяжелым грузом прошлого. В минувшем сезоне клуб финишировал на 21-м месте из 22 в Segunda División и покинул дивизион. Сейчас команда ищет игру в Лиге MX, но последние шесть встреч тревожат. За этот отрезок «Леон» забил 10 мячей и столько же пропустил, причем победы и поражения идут вперемешку.
Результативность наладилась 21 ноября, когда команда Фернандо Эстевеса обыграла «Сантос Лагуна» со счетом 2:1. Правда, радоваться этому успеху долго не пришлось, ведь до него коллектив Фернандо Эстевеса потерпел болезненное поражение от «КФ Америка» (3:5) и проиграл «Крус Асуль» (1:2). Настораживает и недавняя очная встреча 2 ноября, где гости уступили текущему сопернику со счетом 1:2, так что в личных противостояниях команда пока выглядит уязвимо.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Леон» сохранял ворота на замке в 1 матче из 6.
- Ориентировочный состав: Исмаэль Диас, Фернандо Бельтран, Иван Морено, Родриго Эчеверрия, Йохан Романия, Хуан Гевара, Оскар Гарсия, Себастьян Вегас.
Прогноз и ставки
«Крус Асуль» набрал отличный ход. Пять побед в шести последних встречах при разнице мячей 15:6. «Леон» выглядит куда скромнее, ведь в последних шести играх он забил ровно столько же, сколько пропустил, а в ноябре уже уступил нынешнему сопернику со счетом 1:2. Атака хозяев способна доставить гостям немало проблем, правда, у самих гостей хватает сложностей в обороне, поэтому ждем, что «Крус Асуль» продолжит доминировать на своем поле.
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Ставка Победа «Крус Асуль»
«Крус Асуль» выиграл 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 14 из 20 последних встреч «Крус Асуль» и в 17 из 20 игр «Леон».
Ставка Индивидуальный тотал «Крус Асуль» больше 1.5
Отметку 1.5 «Крус Асуль» пробивал в 10 из 20 последних встреч.
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