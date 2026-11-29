Текущая форма

«Лиллестрём» входит в решающую часть сезона в Элитсериен с одним из самых надежных оборонительных показателей на этом отрезке. Даже при плотном календаре команда тренера Ханса Эрика Одэгård держится стойко, ведь в последних шести матчах коллектив пропустил лишь четыре мяча, а такая дисциплина в защите дорогого стоит. Этот баланс помогает клубу удерживать статус одного из претендентов на высокие места и снижает риски в ключевых встречах.

Нулевая ничья с «Лионом» три дня назад показала, как надежно команда играет в обороне, хотя трех очков этот матч и не принес. До него норвежский клуб действовал агрессивнее. «Сарпсборг» был разгромлен со счетом 2:0, а напряженную встречу с «ФК Олесунд» удалось вырвать (3:2). Сбой случился только в игре с чешской «Викторией Пльзень» (0:1), но после него «Лиллестрём» быстро вернул уверенность и обыграл «ФК Старт» и «ФК Сондаль».

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