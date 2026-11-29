Лиллестрём — Хам-Кам: прогноз на матч Элитсериен
В рамках Элитсериен 30 ноября 2026 года «Лиллестрём» сыграет с «Хам-Кам». Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на этот матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Лиллестрём» входит в решающую часть сезона в Элитсериен с одним из самых надежных оборонительных показателей на этом отрезке. Даже при плотном календаре команда тренера Ханса Эрика Одэгård держится стойко, ведь в последних шести матчах коллектив пропустил лишь четыре мяча, а такая дисциплина в защите дорогого стоит. Этот баланс помогает клубу удерживать статус одного из претендентов на высокие места и снижает риски в ключевых встречах.
Нулевая ничья с «Лионом» три дня назад показала, как надежно команда играет в обороне, хотя трех очков этот матч и не принес. До него норвежский клуб действовал агрессивнее. «Сарпсборг» был разгромлен со счетом 2:0, а напряженную встречу с «ФК Олесунд» удалось вырвать (3:2). Сбой случился только в игре с чешской «Викторией Пльзень» (0:1), но после него «Лиллестрём» быстро вернул уверенность и обыграл «ФК Старт» и «ФК Сондаль».
Интересные факты для ставок
- «Лиллестрём» не открывал счет в 2 из 6 матчей.
- За этот отрезок тотал больше 2.5 голов прошел в 2 из 6 матчей.
- В лазарете: Рейнджер, Даниэль Басси.
- Ориентировочный состав: Понтус Дальберг, Стурла Оттесен, Сандер Моен Фосс, Стиан Кристиансен, Филипп Оттоссон, Камиль Джебара, Густав Кьолстад Найхейм, Густав Норд.
Текущая форма
«Хам-Кам» никак не обретет ровный ход в Элитсериен. Клуб идет лишь на 11-м месте из 16 команд, и в шести последних матчах у него две победы, два поражения и две ничьи при 7 забитых и 8 пропущенных мячах. С такой игрой команде не подняться в верхнюю часть таблицы.
Оборона у команды Томаса Мёйре по-прежнему слабое место. В октябре она пропустила 3 гола от «Русенборга» и 2 от «Будё/Глимта», зато в ноябре гости уверенно разобрались с «Сарпсборгом» со счетом 3:0. Мёйре ищет баланс между атакой и защитой, хотя недавняя ничья 0:0 с «Фредрикстадом» напомнила, что впереди у команды еще не все получается.
Интересные факты для ставок
- На этом отрезке тотал больше 2.5 голов проходил в 4 из 6 матчей.
- Выступает в Элитсериен, а сезон 2025 года завершил на 11-м месте из 16 команд.
- В лазарете: Мохамед Офкир.
- Ориентировочный состав: Фредрик Сйолстад, Александр Андресен, Патрик Меткалф, Люк Марес, Аксель Баран Потур, Снорре Странд Нильсен, Жоао Барруш, Давид Бенджамин.
Прогноз и ставки
За последние шесть встреч «Лиллестрём» пропустил всего четыре мяча, а с «Лионом» отыграл на ноль. У «Хам-Кам» стабильности пока нет. Команда идет на 11-м месте в таблице, причем победы у нее чередуются с поражениями. Домашний фактор и порядок в обороне хозяев дают основания ждать, что очки останутся у «Лиллестрёма».
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Ставка «Лиллестрём» не проиграет
«Лиллестрём» уступил лишь 1 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов меньше 3.5
Тотал меньше 3.5 удерживался в 14 из 20 последних встреч «Лиллестрём» и в 13 из 20 игр «Хам-Кам».
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